એ રાત્રે આખેઆખો પહાડ જાણે નીચે ધસી આવ્યો હતો.
રાતના લગભગ 11 વાગ્યાનો સમય હતો. 4-5 અડીને આવેલા ઘરોમાં રહેતો અનીતા બાકડે અને તેમના 17 સભ્યોનો આખો સંયુક્ત પરિવારગાઢ નિંદ્રામાં હતો. તેઓ કહે છે, “એક મોટા ગડગડાટના અવાજથી અમારી આંખ ખૂલી ગઈ, અને તરત જ અમને સમજાઈ ગયું કે શું થઈ રહ્યું છે. અમે અંધારામાં જ બહાર દોડવા લાગ્યાં. ત્યાં સુધીમાં તો અમારી બાજુના બધાં ઘર જમીનદોસ્ત થઈ ચૂક્યાં હતાં.”
મહારાષ્ટ્રના સાતારા જિલ્લાના પાટણ તાલુકામાં, સહ્યાદ્રિની પર્વતમાળાઓ વચ્ચે વસેલા મિરગાંવ પર જે ભૂસ્ખલનની આફત આવી, તેમાંથી અનીતાનું ઘર તો બચી ગયું. પણ એ 22 જુલાઈની કાળી રાત્રે તેઓએ પોતાના સંયુક્ત ખેડૂત પરિવારના 11 સભ્યોને ગુમાવી દીધા. જેમાં સૌથી નાનો સાત વર્ષનો ભત્રીજો યુવરાજ હતો, અને સૌથી વૃદ્ધ 80 વર્ષના દૂરના સગા યશોદા બાકડે હતા.
બીજા દિવસની સવાર સુધીમાં, આપત્તિ બચાવ ટુકડીઓ આવી પહોંચી, અને બપોર થતાં સુધીમાં 43 વર્ષીય અનીતા અને ગામના અન્ય લોકોને લગભગ છ કિલોમીટર દૂર આવેલા કોયનાનગર ગામની જિલ્લા પરિષદશાળામાં ખસેડવામાં આવ્યા. મિરગાંવ વિશાળ કોયના ડેમ અને હાઇડ્રોઇલેક્ટ્રિક પ્રોજેક્ટથી લગભગ પાંચ કિલોમીટર દૂર આવેલું છે.