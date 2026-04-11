ज्ञानेश्वर बोरगे का परिवार भी उन्हीं में से एक है. क़रीब 46 साल के ज्ञानेश्वर अपनी पत्नी माया बोरगे के बारे में कहते हैं, “मेरा पूरा घर-परिवार बर्बाद हो गया है.” माया की किडनी मात्र 34 साल की उम्र में बुरी तरह ख़राब हो गई और 2022 से वह हफ़्ते में तीन बार डायलिसिस करवा रही हैं. ज्ञानेश्वर रांजणगांव के पास एक फैक्ट्री में ठेके पर काम करते हैं. उनके पास माया की देखभाल और अस्पताल ले जाने का समय बहुत कम होता है.

उनके पास कोई और रास्ता नहीं है. इसलिए माया अपने मायके वडगांव शेरी में रहती हैं. उनके दो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं. वह कहते हैं, “फैक्ट्री में मेरी सैलरी 9,000 रुपए है. जो भी कमाता हूं, सब इलाज में चला जाता है.”

ये परिवार शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के भारी तनाव से गुज़र रहे हैं. ऊपर से पैसे का बोझ भी लगातार बढ़ रहा है. संकेत भी अपने पिता और भाई के साथ हफ़्ते में दो बार बाइक से 14 किलोमीटर दूर शिरूर के एक निजी अस्पताल जाते हैं. हर बार डायलिसिस का ख़र्च 3,000 रुपए आता है. दवाइयों के साथ मिलाकर उनका कुल ख़र्च महीने का 34,000 से 40,000 रुपए हो जाता है.

मनीषा कहती हैं, “अब तक ख़र्च चलाने के लिए हमने छह गाय और भैंस बेच दी हैं. एक जानवर बेचने पर 50,000 से 60,000 रुपए मिलते हैं. अब हमारे पास सिर्फ़ सात या आठ ही जानवर बचे हैं. हम क्या कर सकते हैं? जो सामने है, बस उसी का सामना कर रहे हैं.”

यह सिर्फ़ लोगों की सेहत का मामला नहीं है. पानी के बढ़ते प्रदूषण ने गांव के जानवरों और खेतों को भी बर्बाद कर दिया है. क़रीब 40 साल की सुप्रिया पावशे तालाब के पास चलते हुए कहती हैं. “यहां इतने इमली, आम, अमरूद और जामुन के पेड़ होते थे कि खा-खा कर मन भर जाता था. इस तालाब की वजह से ज़मीन बहुत उपजाऊ थी.” तालाब के किनारों पर सफ़ेद झाग की परत दिखती है. ज़्यादातर पेड़ अब काले पड़ गए हैं और सूख चुके हैं. मिट्टी काली और चिपचिपी हो गई है, जो जूतों से चिपक जाती है. हवा में बदबू फैली रहती है.

ज्ञानेश्वर कहते हैं, “उस कंपनी ने हमारे पूरे गांव को उजाड़ दिया.” वह हमें समस्या की जड़ यानी महाराष्ट्र एनवायरो पावर लिमिटेड (एमईपीएल) कंपनी के बारे में बताते हैं. साल 2005 में इस निजी कंपनी को महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से रांजणगांव में ख़तरनाक कचरे के उपचार, भंडारण और निपटान का प्लांट चलाने की अनुमति मिली. साल 2007 में इसका काम शुरू हुआ. निमगांव भोगी से कुछ किलोमीटर ऊपर की तरफ़ इस प्लांट की पिछली दीवार दिखाई देती है.