“वेंडा”, जॾहिं असां हुन जो नालो पुछियो त हुन तमिल में जवाबु ॾिनो। थोरी देरि जे मूंझारे बैदि सम्झ में अची वियो त इहो सचुपचु संदसि नालो हो ऐं हूअ जवाबु ॾियणु खां इंकारु न करे रही हुई। लफ़्ज़ु ‘वेंडा’, तमिल में ‘वेंडाम’ (வேண்டாம்) जो नंढो रूप आहे जंहिं जी असुल में माना अणघुरिबलु आहे।
एन.वेंडाम नरसिम्हन ऐं सुर्ॻवासिणि राजम्मल जी 39 वरिह्य जी धीउ आहे। हूअ पंजों औलादु आहे ऐं हू तॾहिं पैदा थी जॾहिं संदसि माउ केतिरनि ई दफ़ा पेट सां थियण जे करे (टे छोकरा ऐं ॿ छोकिरियूं) ॾाढी कमज़ोरु थी वेई हुई। संदसि माउ-पीउ हुन जो नालो वेंडा इन करे रखियो जंहिं सां खेनि ॿिया ॿार न थियनि - इहा हिक क़िस्म जी दुआ हुई।हुन जे आधार कार्ड में संदसि नालो वेंडाम लिखियलु आहे।
कुझु सालु अॻु हिक ॻाल्हि ॿोलि में जॾहिं हूअ जीअरी हुई, राजम्मल मूंखे ॿुधायो हो त जेकॾहिं ॿारु छोकरो हुजे हा, त उन जो नालो ‘वेंडा’ न रखियो वञे हा पर उन्हनि खे हिकु धीअ हुई, ऐं भविष्य संदसि जनम प्रमाण पत्र में लिखजी वियो।
पर सुर्ॻवासिणि राजम्मल अफ़सोसु कंदे चवंदी हुई, “जेकॾहिं असां तुंहिंजो नालो भाॻनि वारो रखूं हा, ऐं ‘वेंडा वेंडा’ न वरिजायूं हा, त मतां तुंहिंजो भाॻु भलो थिए हा।” हुन इहा ॻाल्हि पंहिंजी धीउ खे चई।
वेंडा जो अंदाज़ो आहे त तमिलनाडु जे तिरुवल्लूर ज़िले में मौजूदु संदसि ॻोठु मद्दूर में वेंडा नाले जी घटि में घटि ॾह ॿियूं ज़ालू आहिनि। हुन पारीअ खे ॿुधायो त “तिरुतनी ब्लॉक जे आसपासि जे केतिरनि ई ॻोठनि में असांजी बिरादरी में इहो नालो ॾाढो आमु हो।”