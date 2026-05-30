दक्षिण तमिलनाडु के अन्य ज़िलों में ‘पोदुम पोन्नु’ और ‘इनि पोधुम पोन्नु’ जैसे नाम भी मिलते हैं. इनका अर्थ है - ‘अब काफ़ी लड़कियां हो चुकी हैं’ या ‘फ़िलहाल इतनी लड़कियां काफ़ी हैं’. इन नामों के पीछे का संदेश बिल्कुल साफ़ है.

शिवगंगई ज़िले के सिंगम्पुनेरी ब्लॉक में रहने वाली 27 वर्षीया पी. पोदुम पोन्नु छह भाई-बहनों में तीसरे नंबर पर हैं. उनके छोटे से गांव गोपालपचेरी में पांच और लड़कियां इसी नाम वाली हैं. वह हंसते हुए कहती हैं, “मेरे इस नाम के बावजूद, मम्मी-पापा ने मेरे बाद भी दो और बेटियों को जन्म दिया!”

वेण्डा के बुनकर माता-पिता ने स्कूल के दस्तावेज़ों में उनका नाम बदलने के बारे में सोचा था, लेकिन कभी ऐसा कर नहीं पाए. वेण्डा याद करती हैं, “बच्चे मुझे चिढ़ाते हुए ‘वेण्डा-बोण्डा [बोण्डा खाने की चीज़ है, जिसे तल के बनाया जाता है, और उच्चारण में ‘वेण्डा’ से तुक मिलता है]’ कहते थे. मुझे बहुत शर्म आती थी और मैं अपने माता-पिता से सवाल भी करती थी.”

लेकिन सौभाग्य से, इस नाम ने उनकी पढ़ाई नहीं रुकवाई. उन्होंने आगे चलकर बी.एससी . और बी.एड . की डिग्रियां हासिल कीं. उनका सपना शिक्षिका बनने का था, लेकिन अपने नौ वर्षीय बेटे की देखभाल के लिए उन्हें एम.एससी. (गणित) की पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी. उनका बेटा जन्मजात गंभीर स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहा है. फ़िलहाल वे ‘एड इंडिया’ नामक ग़ैर-सरकारी संस्था के लिए गांव में बच्चों को पढ़ाती हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है.

वे कहती हैं, “अब लोग यह नाम नहीं रखते. उन्हें समझ आ गया है कि यह कितना बुरा है.” अपनी बेटी को सुंदर नाम देने का निश्चय करते हुए वेण्डा ने उसका नाम ‘नेत्रावती’ रखा. वे भावुक होकर आगे कहती हैं, “जो भी उसका नाम सुनता है उसकी तारीफ़ करता है. अगर कोई मुझे एक करोड़ रुपए भी दे, तब भी मैं अपने बच्चों का नाम ‘वेण्डा’ नहीं रखूंगी.”