دورِ حاضر میں ہندوستان کا طالب علم برازیل میں کوکوا کے بحران کے بارے میں تو شاید جانتا ہو، لیکن خود اپنے ملک میں، محض ۱۰۰ کلومیٹر دور کپاس کے بحران کا اسے کوئی علم نہ ہو۔
وہ فصلوں کے بارے میں تو معلومات حاصل کرتے ہیں، لیکن کسانوں کی خستہ حال زندگیوں کے بارے میں نہیں جانتے۔ ہم انہیں آزادی کے لیے لڑی گئی شاندار لڑائی کا تو درس دیتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا ذکر نہیں کرتے جو آج بھی ذات پات سے جڑے پیشوں سے آزاد نہیں ہو پائے ہیں۔ شہریات (سوکس) کی کلاس میں مساوات ایک اہم موضوع ہے، لیکن کیا جنس اور پیشہ سے متعلق عدم مساوات کی بات کی جاتی ہے؟ حیاتیات (بائیولوجی) کی نصابی کتابوں میں موسمیاتی تبدیلی کی بات تو کی جاتی ہے، لیکن اس تبدیلی کے سماجی اور اقتصادی پہلو کا ذکر نہیں ہوتا جس سے لوگوں کی زندگیاں اور آمدنی ہمیشہ کے لیے بدل گئی ہیں۔
تعلیم کے لیے صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ نصاب میں کیا کیا شامل کیا گیا ہے، بلکہ یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ کیا کیا شامل نہیں کیا گیا ہے۔ اگر نصاب میں ایسے مخصوص مضامین شامل ہیں جو طلبہ کو پڑھائے جانے چاہئیں تو ہمارا سوال یہ ہونا چاہیے کہ ملک میں طلبہ کیا نہیں سیکھ رہے ہیں۔
اساتذہ کے طور پر، ہمیں اس خطرہ سے واقف ہونا چاہیے کہ ہم شاید ہندوستانیوں کی ایک ایسی نسل کو پروان چڑھا رہے ہیں جسے اپنے آس پاس کے مسائل کا کوئی علم نہیں ہے، سماجی اور اخلاقی سوالوں سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور جو بڑھتی ہوئی غیر برابری سے لاتعلق ہیں۔ اگر ہم اس کو بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں انہیں وہ آلات اور معلومات فراہم کرنے ہوں گے، جس سے وہ دقیانوسی خیالات پر انگلی اٹھا سکیں اور کتابوں سے باہر نکل کر تنقیدی سوچ اپنا سکیں۔
انہیں عالمی شہری بنانے کی جلد بازی میں ہم نے شاید انہیں خود ان کی تاریخ اور جغرافیہ سے دور کر دیا ہے۔ ہمیں طلبہ کو پورے ہندوستان سے واقف کرانا ہے اور انہیں ان کی آس پاس کی دنیا – یعنی دیہی ہندوستان سے جوڑنا ہے، جہاں ۸۰۰ ملین لوگ رہتے اور کام کرتے ہیں۔ وہ مختلف قسم کے پیشوں کے محافظ ہیں، ان کے اسباب معیشت انہیں وراثت میں ملے ہیں، وہ مختلف زبانیں بولتے ہیں اور ان کے پاس وسیع علم ہے جو کہ اکثر غیر تحریری ہوتا ہے۔ وہ گاؤں کی باہم مربوط پیچیدہ معیشتوں میں کام کرتے ہیں جہاں اداروں کا تعاون نہ کے برابر ہے، اور برسات کا ہر خراب موسم دیہی ہندوستانیوں کو مستقل آمدنی کے لیے شہری علاقوں کا رخ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔
ہمیں ان کے بارے میں زیادہ معلومات کیوں نہیں ہیں اور ان کی ثابت قدمی کی کہانیاں اور انوکھے فن کے بارے میں پڑھنا لازمی کیوں نہیں ہے؟ روایتی میڈیا یا تو انہیں وحشی بتاتا ہے یا عجیب و غریب، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ’پاری ایجوکیشن‘ دنیا کو دیکھنے کا ایک نیا نظریہ پیش کرتا ہے، جس سے طلبہ میں ہمدردی اور سمجھ دونوں پیدا ہوتی ہے۔
کسی طالب علم نے ایک بار ہم سے کہا تھا: ’دیہی ہندوستان میں لوگ اس لیے غریب ہیں کیونکہ وہ بے وقوف ہوتے ہیں۔‘ دوسرے کا کہنا تھا، ’’مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس قسم کے پیشے بھی ہو تے ہیں، مجھے تو لگتا تھا کھیتی باڑی ہی وہاں کا اکلوتا پیشہ ہے۔‘ یہی وہ غلط فہمیاں اور دقیانوسی خیالات ہیں جن کے بارے میں پاری ایجویشن بات کرنا چاہتا ہے، انہیں باخبر کرنا چاہتا ہے انہیں بدلنے کی پوری کوشش کرنا چاہتا ہے۔
پاری ایجوکیشن کے بارے میں مزید جاننے کے لیے، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ یہ پڑھیں: ’شہری کلاس روم میں کس طرح دیہی ہندوستان کے بارے میں پڑھایا جا سکتا ہے اور یہ پڑھایا ہی جانا چاہیے‘ اور ’پاری ایجوکیشن کے سال ۱، ۲ اور ۳‘۔ اس کے بارے میں طلبہ کیا کہتے ہیں، یہ جاننے کے لیے آپ ہمارے تاثراتی گوشہ کو پڑھ سکتے ہیں اور یہ چھوٹا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔