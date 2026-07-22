مہیشور چموا کی صحیح یادداشت کے مطابق، جب پہلی بار سیلاب آیا تھا تو انہیں اپنے گھر سے دوسری جگہ منتقل ہونا پڑا تھا۔ تب اُن کی عمر پانچ سال تھی۔ ’’سیلاب کا پانی ہمارے ایک گھر کو بہا کر لے گیا تھا، جان بچانے کے لیے ہم کشتیوں میں سوار ہوئے اور نزدیکی محفوظ پناہ گاہ کی جانب بھاگے، جہاں ہمیں جزیرہ کے نزدیک ایک جگہ تلاش کرنی پڑی،‘‘ چموا، جو اب ۶۰ سال کی عمر پار کر چکے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں۔
چموا کی طرح ماجولی – جو آسام میں ایک جزیرہ ہے – کے ایک لاکھ ۶۰ ہزار باشندوں کو متواتر سیلابوں اور سکڑتی ہوئی زمین کی وجہ سے بُری طرح متاثر ہونا پڑا ہے۔ جزیرہ کی زمین جو ۱۹۵۶ میں ۱۲۴۵ مربع کلو میٹر پر محیط تھی، ۲۰۱۷ میں گھٹ کر صرف ۷۰۳ مربع کلو میٹر رہ گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی ایک رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے ۔
’’حقیقت میں یہ سلمورہ نہیں ہے،‘‘ چموا مزید بتاتے ہیں، ’’سلمورہ کو تو ۴۳ سال قبل برہم پُترا [ندی] بہا کر لے گئی۔‘‘ اُس کے نتیجے میں برہم پُترا اور اُس کی معاون ندی سُبنسیری نے نیا سلمورہ بنایا، جہاں اب چموا اپنی بیوی، بیٹی اور بیٹے کی فیملی کے ساتھ گزشتہ ۱۰ برسوں سے رہائش پذیر ہیں۔
اُن کا نیا گھر ایک ادھورا ڈھانچہ ہے، جو سیمنٹ اور مٹی سے بنا ہے۔ بیت الخلاء تک، جو گھر کے باہر بنا ہے، ایک سیڑھی کے ذریعہ ہی پہنچا جا سکتا ہے۔ ’’ہر سال برہم پُترا کے سیلاب کی وجہ سے ہمیں زمین کھونی پڑتی ہے،‘‘ وہ کہتے ہیں۔