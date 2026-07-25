प्रदर्शन में शामिल कई महिलाओं में एक थीं सबीना ख़ातून. वह 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तय करके यहां पहुंची थीं. क़रीब 24 साल की सबीना ने बताया, “मैं अपनी बड़ी बहन के लिए आई हूं. वह हमारे परिवार की पहली उम्मीद थीं. जब नीट परीक्षा रद्द हुई, तो वह पूरी तरह टूट गई थीं.”

वह आगे कहती हैं, "उन्होंने दोबारा परीक्षा दी, पर इस बार उनका स्कोर अच्छा नहीं रहा. हमें समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा. मैं यहां उनकी ओर से आई हूं, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है. लेकिन यह सिर्फ़ उनके नहीं, मेरे भविष्य से भी जुड़ा है."

इस संवाददाता ने ग्रामीण इलाक़ों से आए कई युवाओं से बात की. पियाली गांव के सौरव दास ने दोस्तों के साथ मीम्स वाले कई पोस्टर पकड़ रखे थे. वह कहते हैं, "हमारे इलाक़े में मीम्स बहुत लोकप्रिय हैं. ग़ुस्सा हो या प्यार, अपनी बात कहने का यह सबसे आसान तरीक़ा है. इसलिए हम इतने सारे मीम्स लेकर आए हैं."