पिछले तीन दशकों में केरल के 70 प्रतिशत से अधिक धान के खेत ग़ायब हो चुके हैं. नक़दी फ़सलों, रियल एस्टेट और पत्थर की खदानों ने उन्हें निगल लिया है.

मुख्यतः कृषि प्रधान वायनाड ज़िला केरल के उत्तर-पूर्वी छोर पर स्थित है. मानसून से सिंचित यह क्षेत्र कभी अपनी घाटियों में 30,000 हेक्टेयर से अधिक धान की फ़सल से भरपूर था, जिसे चारों ओर से जंगलों से ढकी पहाड़ियां घेरे हुए थीं. कभी यह क्षेत्र 160 देशज धान की क़िस्में उगाता था, लेकिन आज इनमें से केवल कुछ प्रजातियां ही बची हैं.

चेरुवयल रामन अपने स्तर पर इसे रोकने की कोशिश करते हैं. उनका प्रयास मौन होकर भी बहुत दृढ है.

“वे ज़िद्दी हैं. हम कभी-कभी उन पर हंसते हैं, लेकिन उनका सम्मान भी करते हैं. उनके बिना हम इन नामों को याद भी नहीं रख पाते,” 70 वर्षीय अप्पुकुट्टन कहते हैं, जिन्होंने धान का अपना खेत बेचकर सुपारी (अरेका) के पेड़ लगा दिए हैं.

दूसरे कई लोगों ने भी अपनी ज़मीनें बेच दीं, और आज वायनाड में मुश्किल से 20,000 हेक्टेयर धान की खेती बची है, और वह भी यहां-वहां बिखरी हुई है. फिर भी यह इलाक़ा केरल में सबसे अधिक पारम्परिक धान की क़िस्मों को संरक्षित किए हुए है. केरल कृषि विश्वविद्यालय, एम. एस. स्वामीनाथन रिसर्च फ़ाउंडेशन का कम्युनिटी एग्रोबायोडायवर्सिटी सेंटर (कलपेट्टा), और सीड केयर जैसे किसान समूह इन देशज क़िस्मों के दस्तावेज़ीकरण और संरक्षण का काम करते हैं. ये सभी मिलकर वायनाड के धान को एक जीवित आनुवंशिक ख़ज़ाना बताते हैं. ये एक ऐसी विशेषताओं का स्रोत हैं जो सूखे और कीटों का सामना करने की क्षमता देती हैं, और जलवायु संकट से जूझते किसानों के लिए भविष्य में बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं.

चेन्नेलु, जो कुरचिया और पनिया किसानों का गहरा लाल अन्न है, ऊपर के लौह-समृद्ध इलाक़ों में उगाया जाता है. इसमें भीगी मिट्टी की ख़ुशबू और लौह-गंध होती है, इसका स्वाद मेवेदार और खनिजीय तीखापन लिए होता है जो जीभ पर देर तक बना रहता है. तोंडी, हल्का होता है और हल्की मिठास लिए हुए, पकने पर फूला-फूला और मुलायम हो जाता है, जिससे वह रोज़ के भोजन में मछली की करी के साथ परोसे जाने वाले चोरु (भात) के लिए बिल्कुल उपयुक्त होता है. वेलियन चावल का स्वाद संतुलित और सोंधा होता है और यह आसानी से पचने के लिए जाना जाता है. बूढ़ों और अशक्त लोगों के लिए इसे अक्सर गर्म कंजी (दलिया) बनाकर दिया जाता है. नजवारा, जिसमें मेवेदार कड़वाहट और गाढ़ा टेक्सचर होता है, अपने आप में ख़ास है. यह केरल का एकमात्र औषधीय चावल है, जिसे दावतों के लिए नहीं, बल्कि उपचार के लिए उगाया जाता है. हर क़िस्म की अपनी भूमिका, अपना महत्व, और अपनी कहानी है.

ये कम निवेश वाली फ़सलें हैं, जो सूखे में भी जीवित रहती हैं, कीटों का सामना कर सकती हैं, और रासायनिक खाद या कीटनाशक के बिना भी अच्छी तरह लहलहाती हैं. जब आधुनिक संकर क़िस्में अनियमित बारिश में मुरझा जाती हैं, तब ये पारम्परिक देशज धान की क़िस्में टिकी रहती हैं. ये झुकती हैं, लेकिन टूटती नहीं हैं.