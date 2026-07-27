‘সার্ফিং’ শব্দটা শুনলেই চোখে ভাসে বালি, গোল্ড কোস্ট (অস্ট্রেলিয়া), জে’ বে (দক্ষিণ আফ্রিকা), অথবা হাওয়াইয়ের মতো বিদেশ-বিভুঁইয়ের মনোরম নিসর্গ। আমার মানসপটে ফুটে ওঠে মূলত শ্বেতাঙ্গ নারী-পুরুষদের ছবি – সার্ফিং বোর্ডে চড়ে তারা সাবলীল ভাবে জল কেটে এগিয়ে চলেছে, আচমকা লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ছে সটান, দুপায়ে টাল সামলে ঢেউয়ের মধ্যে খুঁজে নিচ্ছে এগোনোর সুড়ঙ্গপথ আর ঢেউগুলো তাদের সোচ্ছ্বাস আলিঙ্গনে জড়িয়ে ফেলছে চারপাশ থেকে। আমি চিরকাল তাই সার্ফিংকে নিছক আর পাঁচটা পশ্চিমী অবসরযাপনের মতোই ভেবেছি। আর যেসব ভারতীয়দের এই খেলায় অংশগ্রহণ করতে দেখেছি, তাদেরকে মনে হয়েছে আড়ম্বরের নিশ্চিন্ত বিলাসের সুখে সুখী।
কিন্তু পাঠক, এই সব পূর্বপরিচিত দৃশ্য নতুন ভাবে দেখতে গেলে মূর্তি এবং তার সৈকত-সাথীদের সঙ্গে এইবেলা পরিচয়টা সেরে ফেলুন। মূর্তি কোভালমের ছেলে — চেন্নাই থেকে ৩৫ কিলোমিটার ভেতরে এই গ্রামে লোকে মূলত মাছ ধরেই সংসার চালায়। সমুদ্রের সন্তান মূর্তি ‘মাটি’ বলতে বুঝত সৈকত, আর ‘জীবন’ বলতে সমুদ্র। ছোটোবেলায় প্রায়শই স্কুল কেটে সে খেলায় মেতে উঠত তার ‘ঢেউ’ বন্ধুদের সাথে। বংশানুক্রমে, বাবা ও ঠাকুর্দার মতো, মূর্তিও খুব শিগগিরি নেমে পড়েন মাছের খোঁজে, সাগর সেঁচে রত্নেরই সন্ধানে যেন বা। তবে সমুদ্রে যাওয়ার আসল কারণ কিন্তু এইটা ছিল না। সমুদ্রকে তিনি কেবল জীবিকার উপায় হিসেবে দেখেননি, সমুদ্র ছিল তাঁর সাথী।
২০০১ সালের কথা। কোভালম সৈকতে একজন সন্তকে সার্ফ করতে দেখে একটু সাহস সঞ্চয় করে তাঁর থেকে ক’মিনিটের জন্য সার্ফিং বোর্ডটা চেয়ে নেন মূর্তি। তাঁর কথায়, “বোর্ডের উপর ওই কুড়ি মিনিট আমার জীবনটাই পালটে দেয় একদম।” নিজের জীবনের গহীন স্বপ্নকে ছুঁয়ে ফেলেন তিনি, বেঁচে থাকার রসদ খুঁজে পান। এই অনুভূতিটা নেহাত উবে যেতে দেবেন, এমন বান্দা তো ছিলেন না। অতএব ২০০৩ সাল নাগাদ মূর্তি গ্রামের এক বন্ধুর কাছ থেকে একটা ছোট্ট সার্ফিং বোর্ড জোগাড় করে নিজেই ঢেউয়ের সওয়ারি শুরু করেন। বন্ধুটি অবশ্য তখনও এই বস্তুটির মূল্য বোঝেনি। জার্মানির টোবিয়াসের মতো জনাকয়েক বিদেশি পর্যটকই কেবল কোভালাম সার্ফের দাপুটে সৌন্দর্যের কথা জানতেন। এই বিদেশিদের সাথে সহজেই ভাব জমে যায় মূর্তির, তাঁদের সামুদ্রিক সংবাদদাতা হয়ে ওঠেন তিনি। মেসেজ করে জানাতে থাকেন দৈনন্দিনের হাল-হকিকত, “আজ প্রায় দুই ফুটের সমান উঁচু ঢেউ…সাগর মুখে হাওয়া।”