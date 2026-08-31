రిజ్వానా హాజీని చూడగానే మనం గమనించేది, ఆమె అందమైన, నీరు కారుతున్న, విశాలమైన బాదం రంగు కళ్ళు. ఆమె తన కళ్ళను తుడుచుకొని, దుపట్టా చాటున తన జుట్టును సర్దుకుంటూ, నల్ల కళ్ళజోడు కేవలం మగవారికి మాత్రమేనని నమ్మకంగా చెప్పారు.
“నా భర్త వాటిని పెట్టుకుంటాడు,” దగ్గరలోనే ఉన్న పొలంలో ఉప్పు స్ఫటికాలను దంతెనతో ఒక దగ్గరకు లాగుతోన్న షరీఫ్ వైపు చూపిస్తూ చెప్పారామె. అతని కళ్ళు నల్ల కళ్ళద్దాల వెనుక దాగివున్నాయి.
“మరి మీరెందుకు పెట్టకోకూడదు?” ఈ ఆలోచనే వింతైనదీ, అసాధ్యమైనదీ అన్నట్లు నవ్వేసి, “ఇక్కడ పెద్దవాళ్ళుంటారు, వాళ్ళు చూస్తే ఏమంటారు! మా సముదాయాలలో మహిళలు నల్ల కళ్ళజోళ్ళు పెట్టుకోరు,” ప్రశ్నని సున్నితంగా తోసివేసినట్టుగా చేతిని ఆడిస్తూ చెప్పారామె. నీళ్ళు కారుతోన్న తన కళ్ళని మళ్ళీ తుడుచుకుంటూ, “నాక్కొంచెం సిగ్గు,” అని జోడించారు. ఆమె మొహమాటం కూడా ఆమె మాటల్లాగే మనోహరంగా ఉంది.
రిజ్వానా చూపు మందగిస్తూ, తన కళ్ళలో ఎల్లప్పుడూ నీళ్ళు తిరుగుతూ ఉండడానికి సుదీర్ఘ కాలం పాటు పొడి గాలులకు, ఉప్పు గాలులకు గురికావడమే కారణం. ఈ గాలులు కళ్ళల్లోకి దుమ్మునూ ఉప్పు కణాలనూ చేర్చి, కళ్ళలోని తేమను ఎండిపోయేలా చేసి క్రమక్రమంగా కళ్ళను నాశనం చేస్తాయి. గుజరాత్ లోని ఉప్పు మడుల శ్రామికులైన అగరియాలలో ఇది అత్యంత సాధారణమైన అనారోగ్య సమస్య. అగరియా అనే పదం 'అగర్' నుండి వచ్చింది, అగర్ అనేది ఉప్పు మడులను సూచించే గుజరాతీ పదం. ఈ ఉప్పు క్షేత్రాలు లిటిల్ రణ్ ఆఫ్ కచ్ఛ్ అనే ప్రాంతంలో దాదాపు 5,000 చదరపు కిలోమీటర్ల మేర విస్తరించి ఉన్నాయి. ఈ రణ్ అనేది పల్లపు గిన్నె ఆకారంలో ఉండే భూభాగం. ఇది వర్షాకాల సమయాల్లో చిత్తడి నేలగా మారి వేసవి, శీతాకాల సమయాల్లో పొడి నేలగా ఉంటుంది.
ఎడారి నుండి చిత్తడి నేలగా మారే ఈ గుణం వల్ల రణ్ ప్రాంతం అసాధారణమైన జీవన వైవిధ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది. వర్షాకాలంలో ఫ్లెమింగోలు, పెలికన్ల వంటి వలస పక్షులకు ఆశ్రయంగా మారుతుంది; జింకలకు, అడవి పందులకు, కృష్ణజింకలకు ఏడాది పొడుగునా ఇది ప్రకృతిసిద్ధమైన స్థావరంగా ఉంటుంది. వన్యప్రాణుల రాకను బట్టి ఆ సంవత్సరం ఎలా ఉండబోతుందో ముందుగానే అంచనా వేస్తారు, అందుకే అక్కడ ఒక ప్రసిద్ధ సామెత ఉంది: కచ్ఛ్మాఁ కాలే శు ఆవశే, ఏ ఆజే జ దేఖాయ్. [కచ్ఛ్లో రేపేం జరుగుతుందో ఈ రోజే చూడవచ్చు].
ఒక్కసారి నీరు ఇంకిపోయాక, అగరియాలు ఇక్కడికి చేరుకొని, డేరాలు వేసుకొని ఎనిమిది నెలల పాటు ఇక్కడే నివాసముంటూ భూగర్భంలోని ఉప్పు నీటిని ఉప్పుగా మారుస్తారు. భారతదేశపు మొత్తం ఉప్పు ఉత్పత్తిలో 75 శాతం పైగా వీరే పండిస్తారు.
ఇక్కడి రణ్ ప్రాంతం అంతా ఒక సరళ రేఖల ప్రపంచం: తెల్లటి గదులుగా అమర్చిన ఉప్పు మడులు, చతురస్రాకారపు సోలార్ పానెళ్ళు, భూమిపై ఒకే పద్ధతిలో నిర్మించిన దీర్ఘచతురస్రాలు ఆ విశాలమైన ఉప్పుక్షేత్రాల కఠిన స్వభావాన్ని మరింత స్పష్టంగా చూపుతాయి. ఉదయం 10 గంటలకే రణ్లో సూర్యుడు కరిగిన గోళంలా మండుతూ, ప్రతి వస్తువును భరించలేనంత తెల్లటి కాంతితో ముంచెత్తుతాడు. దిగంతం వరకు విస్తరించి ఉన్న దట్టమైన ఉప్పు పొరతో ఇది ఒక పరలోకపు భూభాగంలా అనిపిస్తుంది. పైనా కిందా ఆవరించి ఉన్న ఆ శ్వేతవర్ణం ఒక రకమైన హింసాత్మకమైన కళ్ళు మిరుమిట్లు గొలిపే కాంతిలా కలిసిపోతుంది. ఇక్కడి వేడి ప్రతి దాని నుండి నీటిని లాగేస్తుంది: పెదవులు పగులుతాయి, దాహంతో గొంతు మండుతుంది, కళ్ళు నిరంతరం నీరుకారుతుంటాయి, కింద ఉన్న ఎండిపోయిన భూమిలాగే కాలిమడమలు కూడా లోతైన, బాధాకరమైన పగుళ్ళుగా చీలిపోతాయి.