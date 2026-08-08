अवलि जेका शइ तव्हांजो ध्यानु छिकाईंदी, उहा आहे रिज़वाना हाजी जूं सुहिणियूं, बादामी-भूरे रंग जूं अखियूं। हूअ उन्हनि खे हर हर पोतीअ सां उघे थी, पोतीअ जे हेठि वारनि खे संवारे थी, ऐं भरोसे सां चवे थी त उस जो चश्मो मर्दनि जे लाइ हूंदो आहे।
हूअ शारिक ॾांहुं इशारो करे थी, “मुंहिंजो मुड़िसु पाए थो।” संदसि मुड़िस वेझे खेत में ॾांदारी हलाए लूणु मेड़े रहियो हो। हुन खे कारो चश्मो पातलु हो।
“तव्हां छो नथा पहिरियो?” इन सुवाल ते टहि टहि लाए थी छॾे ॼण त इहा का अजीब या अणिथियणी ॻाल्हि हुजे। हूअ सवाल खे टारींदे चवे थी, “हिते वॾा वेठा आहिनि, उहे छा चवंदा! असांजी बिरादरी में ज़ालूं उस जो चश्मो न पहिरंदियूं आहिनि।” आलियूं अखियूं उघे थी ऐं चयाईं, “लॼ थी अचेमि।” संदसि मूंझ में ओतिरी ई सचाई हुई जेतिरी हक़ीक़त संदसि ॻाल्हियुनि में हुई।
रिज़वाना जी अखियुनि मां सांदहि पाणी ईंदो रहे थो, जंहिं जे करे संदसि अखियुनि जी जोति ते बुरो असरु पियो आहे। इहो घणे अरिसे ताईं ख़ुश्क ऐं लुणाठियल हवाउनि जी मौजूदगीअ में अचण जो नतीजो आहे। लूण वारियुनि हवाउनि सां अखियुनि में धूड़ ऐं लूण जा कणा जमा थी वेंदा आहिनि, जंहिं सां अखियूं धीरे धीरे ख़ुश्क ऐं ख़राबु थींदियूं वेंदियूं आहिनि। इहो मसइलो अगरियनि याने त गुजरात जी लूण जी ब॒नियुनि में कमु कंदड़ मज़ूरनि खे थींदड़ आमु बीमारियुनि मां हिकु आहे। गुजराती भाषा में लूण जे खेतनि खे ‘अगर’ चयो वेंदो आहे, जंहिं जे नाले ते इन बिरादरीअ जो नालो पियो आहे। इहे खेत कच्छ जे रण में अटिकल 5,000 चौरसि किमी ताईं पखिड़यल आहिनि। इहो इलाइक़ो सामूंडी तरे खां हेठि कटोरे जी शिकिरि जहिड़ो आहे, जेको चौमासे दौरानि पोसलि में तब्दीलु थी वेंदो आहे लेकिनि ऊन्हारे ऐं सियारे में हिते जी ज़मीन ठोठ थी वेंदी आहे।
रिणपट खां पोसलि में तब्दीली कच्छ जे रण में हयाती गूनागूनियत जो सबबि बणिजे थी। मींहाॻीअ में हिते फ़्लेमिंगो ऐं पेलकिन जहिड़नि लॾींदड़ पखियुनि खे पनाहु वठंदे डि॒सी सघिजे थो, वेतरि कारा हरण, फाढ़ा ऐं झंगी सूअर त हिते सजे॒ साल ई डि॒सण में अचनि था। हिते मिरुनि जो अचण अक्सरि ईंदड़ वक़्त जो इशारो हूंदो आहे। इन्ही करे इएं चइबो आहे: कच्छमा काले शुं आवशे, ए आजेज देखाय [कच्छ में जेको सुभाणे थींदो उहो अॼु ई डि॒सण में अची वेंदो आहे]।
जड॒हिं पाणी सुकी वेंदो आहे, त अगरिया हिते अची करे पंहिंजा खे़मा खोड़ीनि था ऐं अठनि महीननि ताईं हिते रहंदे ज़मीन जे हेठि मौजूदु लूणाठे पाणीअ खे लूण में तब्दीलु कनि था। इहे भारत जे कुल लूण उपति जो 75 सेकिड़े खां बि वधीक हिस्सो तयारु कंदा आहिनि।
कच्छ जो रणु सिधियुनि लीकुनि जे ॼारु जहिड़ो आहे। लूण जे उजिरे खेतनि में चौतर्फ़ि लॻल लूण जा अछा ग्रिड, चोकुंडाई सोलर पैनल ऐं ज़ीमन ते ठहियल हिकजहिड़ा डि॒सण में ईंदड़ मुस्ततीली ढांचा, ॾूरि ताईं पखिड़ियल इन खेतनि जी सख़्तीअ खे अञा वधाए छॾनि था। सुबुह जा 10 थींदे ई सिजु बाहि जो गोलो भासिजे थो छाकाणि त तिखी उस बर्दाश्त खां ॿाहिरि हूंदी आहे जेका सजे॒ मांडाण खे ढके छडं॒दी आहे। इहो चहचिटो इन दुनिया जो ॾिसण में नथो अचे, जिते उफ़क़ ताईं लूण जो थुल्हो तहु नज़रु ईंदो आहे। मथे आकाश ऐं हेठि ज़मीन ताईं पखिड़ियल उजिराई अखियुनि खे चुभे थी। हिते जी गर्मी हर शइ मां घिम खे झटे वठंदी आहे। चप फाटी था पवनि, निड़ीअ में उञ सताए थी ऐं अखियुनि मां सांदहि पाणी निकरे थो। खुड़ियुनि कंहिं ठोठ ज़मीन वांगे ॾारनि सां भरिजी वेंदियूं आहिनि।