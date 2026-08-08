गुज़िरियल ॿिनि ॾहाकन में पाणी जो इंतिज़ामु मुकमिलु तौर ते प्राइवेट सेक्टर वारनि खे डि॒नो वियो आहे। “गुजरात जो जल विभाग पाणी दस्तियाबु नथो कराए। उहो निजी कंपनियुनि खे ठीका डि॒ए थो। मकानी कार्यकर्ता पंक्ति जोग चवे थी, जेका ॾहाकन खां इन सूबे में पाणी जे इंतिज़ाम ते नज़रु रखियो वेठी आहे। “कुझु साल अॻु, सुरेन्द्र नगर में पाणी जे संकट जे दौरानि, मूं सूचना जे अधिकार (आरटीआई) मूजिब इहो मालूमु करण जे लाइ अर्ज़ी विधी हुई त इन इलाइक़े में पाणी सप्लाई कंदड़ केतिरा टैंकर हली रहिया आहिनि। विभागु को जवाबु न डि॒नो, ऐं निजी कंपनियूं पिणु असांखे जवाब डि॒यण जे लाइ जवाबदारु नाहिनि। माण्हू जीअं ई रण में दाख़िलु थींदा आहिनि, गुमु थी वेंदा आहिनि, इनकरे हुकूमत उन्हनि खे कुझु बि नथी डि॒ए। एतिरे क़दुरु जो पाणी बि न ॾींदी आहे।

साल 2024-25 जी कैग रिपोर्ट में ॿुधायो वियो आहे त 2009-25 जे विच में सूबे ‘वॉटर लोन’ ते 323.73 किरोड़ु रुपया ख़र्चु कया। ही सरकार जो माली निज़ामु हो जंहिं जो मक़्सदु ज़ाती घरनि में पंप, बोरवेल, पाइपलाइन, ट्रीटमेंट प्लांट वगै़रह लॻाइण में सहिकारु डि॒यणो हो, जेके हाणे “इनऑपरेटिव लोन अकाउंट्स” में पिया आहिनि। इन जो मतिलबु आहे त जल आपूर्ति ऐं स्वच्छता विभाग 16 सालनि में इहा रक़म अहिड़नि खातनि में विधी आहे, जेके जल्दु ई डॉर्मेंट या बंदि थी विया। इनकरे इहे सभेई क़र्ज़ अञा बि रिकार्डनि में मौजूदु आहिनि, पर पैसा नाहिनि।

कैग रिपोर्ट में कोन ॿुधायो वियो आहे त पैसो किथे वियो, जंहिं जो मतिलबु आहे त हाणे उन खे हथि करणु मुमकिनु नाहे ऐं उहो रिथा मुताबिक़ि ख़र्चु बि न थियो। सचुपचु उन जो इस्तेमालु पाणी जे निज़ाम जी बहितरी ऐं कारगुज़ारी में कोन पियो ॾिसिजे।।

कच्छ जे ज़िला कलेक्टर आनंद पटेल खे मोकिलियल ईमेल जो असांखे अञा ताईं जवाबु न मिलियो आहे।

पारी हफ़्तनि ताईं रापर ब्लॉक, भुज, सूबाई सतह जे अधिकारियुनि ऐं पाणी जा टैंकर हलाईंदड़ कंपनियुनि सां राबितो करण जी कोशिश कई। सरकारी नुमाईंदनि कंहिं बि सुवाल ते जवाब न डि॒नो, जड॒हिं त प्राइवेट कंपनियुनि जवाब जे लाइ असांखे मकानी अधिकारियुनि वटि मोकिले छडि॒यो। हिते लूण जी टे वडि॒युनि कंपनियुनि मां हिक, सिल्वर सॉल्ट इंडस्ट्रीज़ जे मालिकु भोमिक पुंज बयान जे लाइ मौजूदु न हो। संदसि मैनेजरु भोला राम दावा कई त कंपनी पाणी जे टैंकरनि जा पैसा भरंदी आहे। इन दावा खे कुझु अगरियुनि रदि कदि कयो, जिनि हिक सीज़न जी घुरिज जे लाइ 6,000-7,000 जूं रसीदूं असांखे डे॒खारियूं।कच्छ जे ज़िला कलेक्टर आनंद पटेल खे मोकिलियल ईमेल जो असांखे अञा ताईं जवाबु न मिलियो आहे।

गुजरात में पाणी जे इंतिज़ामी निज़ाम में अंधु धुंध मतलु आहे ऐं इन में एतिरा पहलू आहिनि त ज़रे घटि जवाबदारी जो फ़ैसिलो करे ई नथो सघिजे। घणो करे माण्हू उमेद ई हाराए वेंदा आहिनि। अगरिया हित रक्षक मंच (बिरादरी जी भलाई जे लाइ हिकु सथि) जे घनश्याम भाईअ चयो, “सीज़न जी शुरूआति में मूं उन्हनि माण्हुनि जो तइदादु तयारु कयो, जेके रण जा रहिवासी हुआ, जंहिं सां परीवारनि जे लाइ पाणीअ जी पूरति पक थी सघे। ब्लॉक लेवल खां ज़िलाई लेवल ते काग़ज़ी कार्रवाई खे अगि॒ते वधाइण में महीना लॻी विया। जेसीं काॻर भुज पहुता [जिते कच्छ जो ज़िलाधिकारी दफ़्तरु आहे], तेसीं सीज़न ई पूरो थि वियो। इन अरिसे में, परीवारनि तमामु महांगे अघनि ते प्राइवेट टैंकरनि खां पाणी ख़रीदु कयो।”

पारी हफ़्तनि ताईं रापर ब्लॉक, भुज, सूबाई सतह जे अधिकारियुनि ऐं पाणी जा टैंकर हलाईंदड़ कंपनियुनि सां राबितो करण जी कोशिश कई। सरकारी नुमाईंदनि कंहिं बि सुवाल ते जवाब न डि॒नो, जड॒हिं त प्राइवेट कंपनियुनि जवाब जे लाइ असांखे मकानी अधिकारियुनि वटि मोकिले छडि॒यो। हिते लूण जी टे वडि॒युनि कंपनियुनि मां हिक, सिल्वर सॉल्ट इंडस्ट्रीज़ जे मालिकु भोमिक पुंज बयान जे लाइ मौजूदु न हो। संदसि मैनेजरु भोला राम दावा कई त कंपनी पाणी जे टैंकरनि जा पैसा भरंदी आहे। इन दावा खे कुझु अगरियुनि रदि कदि कयो, जिनि हिक सीज़न जी घुरिज जे लाइ 6,000-7,000 जूं रसीदूं असांखे डे॒खारियूं।