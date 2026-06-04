विमला राज्य में अनुसूचित जाति के रूप में सूचीबद्ध मेघवाल समुदाय से आती हैं. परंपरागत रूप से मेघवाल समुदाय खेती और पशुपालन करते थे, और कपड़े तथा कंबल बुनते थे. लेकिन सदियों से चले आ रहे जातिगत भेदभाव ने इस समुदाय की शिक्षा और सामाजिक प्रगति को ऐतिहासिक रूप से पीछे धकेल दिया है.

विमला के पति कंवरलाल (36) और उनके भाई भोजाराम (32) की स्कूल की पढ़ाई बीच में छूट गई थी. उन्होंने नमक की खानों में मज़दूरी करके अपने छोटे भाई-बहनों की अच्छी शिक्षा सुनिश्चित की. कंवरलाल, जो एक भूमिहीन दलित किसान हैं, अब बटाई पर ली गई 40 बीघा भूमि (यहां 4 से 5 बीघा लगभग एक एकड़ के बराबर होता है) पर बाजरा, गेहूं, मेथी और मूंगफली उगाते हैं. फलोदी में खेती करना आसान नहीं है. कम और अनियमित वर्षा, बार-बार पड़ने वाला सूखा, फ़सल की नाकामी और कम उत्पादन यहां की आम समस्याएं हैं.

लगभग 200 मिलीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले इस शुष्क क्षेत्र में पानी एक दुर्लभ और बहुमूल्य संसाधन है. विमला बर्तनों पर चिपके ठोस अवशेषों को हटाने के लिए जो थोड़े से पानी की छींटे इस्तेमाल करती हैं, वह घर के पास बने एक टांका (भूमिगत जलाशय) से लिया जाता है.

थार मरुस्थल में जल-संकट से निपटने के लिए टांका एक लोकप्रिय तकनीक रही है, हालांकि यह बावड़ियों और तालाबों की तुलना में अपेक्षाकृत नई है. केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (सीएजेडआरआई) की 1988 की एक पुस्तिका के अनुसार, इस क्षेत्र में सबसे पहला टांका 1607 ईस्वी में राजा सूरसिंह द्वारा वाड़ी का मेलन गांव में बनवाया गया था. बाद में 1759 ईस्वी में जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में महाराजा उदयसिंह ने भी टांका बनवाया. लेकिन 1895-96 के भीषण अकाल के दौरान इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर टांकों का निर्माण हुआ.

बद्रीनारायण चौहान (19), जो विमला के भतीजे हैं, बताते हैं, “टांकों का उपयोग छत से वर्षाजल एकत्र करने के लिए किया जाता था, जिसे पीने के पानी के रूप में इस्तेमाल किया जाता था. ये सीमेंट, कंक्रीट और पत्थर से बनाए जाते हैं और पश्चिमी राजस्थान में बहुत आम हैं. क़रीब 10 फुट चौड़े और 20 फुट लंबे टांके में लगभग 56,000 से 58,000 लीटर पानी जमा हो सकता है. इसे बनाने में लगभग 50,000 से 80,000 रुपए का ख़र्च आता है.”

विमला के परिवार के आंगन में दो टांके हैं. एक पुराना टांका, जो 2001 में बनाया गया था, वर्षाजल संग्रह करता है. दूसरा नया और बड़ा टांका घरेलू उपयोग के लिए लगभग 60,000 लीटर पानी रख सकता है. आजकल इस बड़े टांके को ख़रीदे गए पानी के टैंकरों से भरा जाता है. इसमें 5,000 लीटर पानी के लिए लगभग 500 रुपए देने पड़ते हैं. ये टैंकर पास के इंदिरा गांधी नहर के फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी लाते हैं. भारत की सबसे लंबी नहर, इंदिरा गांधी नहर, पंजाब के हरिके बांध से पानी प्राप्त करती है, जहां सतलुज और ब्यास नदियां मिलती हैं.