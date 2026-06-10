২০১০ সালের ১৬ মে সন্ধেবেলা গুমিয়াপাল গ্রামের মোড়ল বিজ্জোবাই তালামি সিজিনেট স্বরা নামে এক মোবাইল-ভিত্তিক নাগরিক সংবাদ পরিষেবায় ফোন করেন। সেদিন সকালে ছত্তিশগড় জেলার ঘন জঙ্গলের ভিতরে ঠিক কী হয়েছিল, সে কথা তিনি ফোন করে জানান। একে বলা চলে ফার্স্ট হ্যান্ড রিপোর্ট: “পুলিশ এসে আমাদের গ্রামে তল্লাশি চালাল, বাড়ি আর ফসলে আগুন ধরিয়ে দিল। দুজন নিরীহ গ্রামবাসীকে মাওবাদী বলে গুলি করে মারল। তারা কিন্তু মোটেই মাওবাদী ছিল না, ছিল নিরস্ত্র সাধারণ গ্রামবাসী। কোনও কারণ ছাড়াই তাদের মারা হল।“
২০০৫ সাল থেকেই ভারতের নিরাপত্তা বাহিনী মধ্যভারতের ছত্তিশগড়ের গ্রামগুলিতে মাওবাদী বিদ্রোহীদের সঙ্গে গৃহযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। এই সংঘর্ষে ৫ হাজারেরও বেশি মানুষ ইতিমধ্যে মারা গিয়েছেন- গেরিলা, নিরাপত্তারক্ষী। এছাড়া আছেন বহু অজ্ঞাতনামা, নিরীহ সাধারণ গ্রামবাসী- রাষ্ট্র যাঁদের প্রায় কোনও প্রমাণ ছাড়াই অথবা ন্যূনতম প্রমাণের ভিত্তিতেই মাওবাদী সন্দেহে হত্যা করেছে। এইসব মানুষেরা আদতে গুমিয়াপালের মতো গ্রামগুলিতে বসবাসকারী আদিবাসী, যাঁরা সামাজিক, অর্থনৈতিকভাবে ভারতের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশ এবং যাঁরা সাংস্কৃতিকভাবে বাকি ভারতের থেকে অনেকটাই আলাদা।
দুনিয়ার সবথেকে সমৃদ্ধ লোহা ও কয়লার খনির উপরে এই অরণ্য। সংঘাত-প্রবণ এলাকার মূল কেন্দ্র দক্ষিণ ছত্তিশগড়ের দান্তেওয়াড়া জেলা। সেখান থেকে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা মেটাতে আকরিক কয়লা ভর্তি ট্রেন যাতায়াত করে। অথচ, সেখানকার গ্রামবাসীদের জন্য কিন্তু ভালো সরকারি স্কুল, সরকারি হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা পরিস্রুত পানীয় জল কিংবা গণপরিবহণের ব্যবস্থা- কিছুই নেই। শিল্পায়ন ও খনিজ দ্রব্য উত্তোলনের জন্য আদিবাসীরা ছিন্নমূল হতে বাধ্য হয়েছেন। আর সেটা হয়েছে রাষ্ট্রীয় মদতে। তাঁদের প্রতিবাদ প্রতিরোধ বারবার দমন করা হয়েছে। ঔপনিবেশিক আমলের জমি অধিগ্রহণ আইন দেখিয়ে তাঁদের জমি কেড়ে নেওয়া হয়েছে।
আদিবাসীদের প্রতি প্রাতিষ্ঠানিক অবহেলা ও বিদ্বেষের ফলে জঙ্গলে মাওবাদীদের মুক্তাঞ্চল গড়ার কাজ অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে। ২০০৯ সাল যখন কেন্দ্রীয় সরকার অপারেশন গ্রিন হান্ট চালু করে, এবং অতিরিক্ত প্যারামিলিটারি বাহিনীকে সেখানে পাঠায়, তখন থেকে জমির অধিকার ঘিরে লড়াই তীব্রতর হয়েছে।
“গত কয়েকমাসে আমাদের গ্রামে আরও সাত জন গ্রামবাসীকে সেনাবাহিনী মেরে ফেলেছে। একটা অল্পবয়সি মেয়ে জেলে আছে। আমরা সবসময়ে ভয়ে ভয়ে থাকি। আমাদের কী হবে, বুঝেই উঠতে পারি না,” জুলাইয়ের শেষের দিকে আমাকে কথাগুলো বলছিলেন তালামি। যাঁদের মারা হয়েছে, তাঁরা নাকি মাওবাদী - এই সরকারি দাবিকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন তিনি। কিন্তু বারোটারও বেশি খবরের কাগজ আর ছটা টিভি চ্যানেল থাকা সত্ত্বেও তাঁর এই বয়ান ছত্তিশগড়ের গণমাধ্যমে খুঁজে পেতে কালঘাম ছুটে যাবে!
সংবাদ মাধ্যমে এমন বয়ানের অনুপস্থিতির পিছনে কিছু কারণও রয়েছে। উপদ্রুত এলাকায় আদিবাসী গ্রামগুলিকে আলাদা করে চিহ্নিত করা যায়। উপদ্রুত এলাকা বলে, সাংবাদিকদের পক্ষে সেখানে ঢোকা দুষ্কর। আদিবাসীদের নিজদের সুপ্রাচীন ভাষার তেমন কোনও লিপি বা হরফ নেই। বাইরের খুব কম লোকই সেই ভাষায় কথা বলেন। প্রান্তিক অবস্থান ও সাক্ষরতার তুলনামূলক হার কম হওয়ার নিদান দিয়ে সংবাদমাধ্যমগুলোও আদিবাসী সাংবাদিকদের তেমন নিয়োগ করে না। আদতে সবচেয়ে বড়ো কারণ হল, ব্যক্তি সাংবাদিকদের শাস্তির ভয় এবং মূলধারার সংবাদমাধ্যমের সংবাদ পরিবেশনের মূল্যবোধ - যা মূলত ছত্তিশগড়ের উচ্চবর্গের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতির সঙ্গে খাপেখাপে মিলে যায়।
প্রাক্তন বিবিসি প্রোডিউসার শুভ্রাংশু চৌধরি যখন তাঁর রাজ্য ছত্তিশগড়ে ফিরে এলেন, রাজ্যের গণমাধ্যমে আদিবাসীদের অনুপস্থিতি দেখে তিনি মর্মাহত হয়েছিলেন। তাঁর কথায়, “আমার মনে হয়েছিল, মাওবাদী বিদ্রোহ অনেকাংশেই সংযোগের ব্যর্থতা, এমন কোনও পরিসরই তখন ছিল না, যেখানে আদিবাসীদের সমস্যা, উদ্বেগগুলি সত্যিই প্রতিফলিত হয়েছে।“
২০০৯ সালের নাইট ইন্টারন্যাশনাল জার্নালিস্ট ফেলো হিসেবে শুভ্রাংশু সাশ্রয়ী প্রযুক্তির খোঁজ করছিলেন, যার মাধ্যমে তৃণমূল স্তরের কোনও মঞ্চকে সাহায্য করা যায়, যেখানে আদিবাসীরা তাঁদের নিজেদের কাহিনিগুলিকে সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারেন। চৌধরির মতে জঙ্গলে ঘেরা সেই সব গ্রাম যেখানে টিভির সংখ্যা কম, খবরের কাগজের তেমন চল নেই, এমন প্রেক্ষিতকে মাথায় রেখে সেই মঞ্চটাকে মূলত স্বরভিত্তিক হতে হবে, যা সকলের ধরাছোঁয়ার মধ্যে থাকবে, আদিবাসীদের মৌখিক ইতিহাস, নিজেদের বাচন ঐতিহ্যই হবে যার ভিত্তি। যে গ্রামবাসীরা সেখানে নিজেদের কথা বলবেন, তাঁদের সম্পাদকীয় জটিলতার বেড়াজাল পেরোতে হবে না, সেখানে শুধুমাত্র কিছু প্রশিক্ষিত মডারেটর থাকবেন, যাঁরা তথ্য যাচাইয়ের কাজটা করবেন।
ভারতে সেলুলার ফোনের বিপ্লব, এবং বেসরকারি এফএম রেডিও চ্যানেলগুলিতে খবরের উপর ক্রমাগত নিষেধাজ্ঞার জন্যেই শুভ্রাংশু বেছে নিয়েছিলেন ফোন-ভিত্তিক মঞ্চ। ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি নিয়ে এলেন সিজিনেট স্বরা, ভারতীয় ভাষাগুলিতে যার অর্থ হল - কণ্ঠস্বর। বর্তমানে গ্রামবাসীরা সেল ফোন ব্যবহার করেন (গ্রামাঞ্চলে ১০০০ টাকাতেই সেটা মেলে - ২০ ডলারের সমতুল দামে) স্বরা-এ ফোন করতে, সেখানে তাঁদের খবর পোস্ট করতে, এবং অন্যদের আনা খবর শুনতে। সেই কনটেন্টও স্বরার ওয়েবসাইটে পোস্ট করা হয়।
বেঙ্গালুরু শহরে থাকেন মাইক্রোসফট-এর গবেষক বিল থিস। তিনি এই স্বরা তৈরির প্রযুক্তি গড়তে সাহায্য করেছেন। তাঁর বক্তব্য, “ভাবনাটা ছিল এই যে, মাধ্যমটিকে যতটা সম্ভব সরল করতে হবে যাতে গ্রামবাসীরা সহজেই সেটা ব্যবহার করতে পারেন, নিজের বলে ভাবতে পারেন এবং নিজের মতো করে তার সংজ্ঞা বা অর্থ তৈরি করতে পারেন।“
সিজিনেট স্বরা প্রতিদিনই ১০-১৫টা অডিও কনটেন্ট পায়। এর মধ্যে মোটামুটি পাঁচটা রোজ পোস্ট করা হয়। তালামির মতো মানুষজন, যাঁরা পোস্ট করেন, তাঁরা বলছেন, সবচেয়ে মর্মস্পর্শী হল, আদিবাসীদের বিচারবহির্ভূত হত্যার খবরগুলি। কিন্তু বেশিরভাগ খবরই হল হয়, সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে আদিবাসীদের উপর দায়মুক্ত হয়রানির ঘটনা, না হলে উচ্ছেদ সম্পর্কিত। যেমন, ১৬ জুলাই বিন্দেশ্বরী পাঁইকরা যে খবর দিতে ফোন করেছিলেন সেটা হল রাজ্য পরিচালিত গ্রামীণ নিয়োগ কর্মসূচির অধীনে মাইনে পেতে গ্রামবাসীদের অপেক্ষা করতে হচ্ছে প্রায় তিন বছর।
২৮ জুলাই সবিতা রথ ফোন করে খবর দেন, উত্তর ছত্তিশগড়ের কয়লা সমৃদ্ধ অঞ্চলে খনি কোম্পানির ভূমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে আদিবাসীরা মিছিল করছিলেন। পুলিশ এই গ্রামবাসীদের মধ্যে থেকে একজন অধিকারকর্মীকে গ্রেপ্তার করে।
রথ বলছেন, এই ধরনের খবর মূলধারার গণমাধ্যমে প্রকাশিত হবে, এটা ভাবাই যায় না। তিনি নিয়মিত সিজিনেট স্বরা-এ খবর দেন। যে ধরনের সাংবাদিকতা এই অঞ্চলে চলে তার বিরুদ্ধে খুব সামান্য হলেও এইভাবে সাংবাদিকতার মাধ্যমেই প্রতিরোধ গড়া যাচ্ছে বলে স্বরার কাছে নতুন মঞ্চটির জন্য তিনি কৃতজ্ঞ।
ছত্তিশগড়ে সংবাদমাধ্যমের সংখ্যা প্রতিদিন বাড়লেও সাংবাদিকরা খুব নিয়ন্ত্রিত ও শর্ত-সাপেক্ষে কাজ করতে পারেন। ২৫০০ সদস্যের ছত্তিশগড় জার্নালিস্টস ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট অরবিন্দ অবস্থীর হিসেব মতো, ছত্তিশগড়ের প্রায় ৭০ শতাংশ সাংবাদিক নিয়মিত বেতন পান না। বরং, তাঁদের বেতন নির্ভর করে বিজ্ঞাপনের বিক্রি ও খবরের কাগজের কাটতি বৃদ্ধির উপর। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সাংবাদিক বলছেন, “প্রতিমাসে কুড়ি হাজার টাকার বিজ্ঞাপন আনতে পারব, এই শর্তে আমাকে নেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে তিন হাজার টাকা হবে আমার বেতন। যদি তার কম আনি, তাহলে আমার বেতনও সেই মতো কমবে।“
অবস্থী বলছেন, “এই পরিস্থিতিতে স্বাধীন সাংবাদিক একটা মিথ বই কিছু নয়। এত কম টাকা দেওয়া হয়, তাতে সরকারি দাবি যাচাই করে দেখার জন্য যাতায়াত করাও দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। বিজ্ঞাপন আনতে বাধ্য হওয়ায় আক্রমণাত্মক রিপোর্টিং করাও দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।“
এল মুদলিয়ার এই অঞ্চলে তিন দশকের বেশি সময় ধরে সাংবাদিকতা করেছেন। ন্যাশনাল মিনারেল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন [এনএমডিসি] সামান্য ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে যখন তাঁদের জমি অধিগ্রহণ করতে এল, সেই সময়ে ২৭ জন গ্রামবাসী তাঁর কাছে খবরটি দিতে আসেন। মুদলিয়ার বলছেন, “গ্রামবাসীদের কাছে সব প্রয়োজনীয় নথিপত্র ছিল। আমার রিপোর্টিংও তাঁদের দাবির সত্যতা প্রমাণ করেছিল। কিন্তু সম্পাদক সেই খবর নিতে চাননি। কারণ, তাহলে এনএমডিসি তাঁদের পাতা জোড়া বিজ্ঞাপন দেবে না।“
বড়ো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংবাদমাধ্যমের আরও সরাসরি সম্পর্ক হতে পারে। রাজ্যের দুটি হিন্দি পত্রিকা দৈনিক ভাস্কর ও হরিভূমি স্থানীয় কয়লাখনি ও পাওয়ার প্ল্যান্টের অংশীদার কোম্পানিগুলির সঙ্গে সম্পৃক্ত। দৈনিক ভাস্কর গোষ্ঠী একটি শহরে এক কয়লাখনি সংস্থার পক্ষে ছটি গ্রামের উচ্ছেদের ব্যাপারে বাধ্যতামূলক গণশুনানি করে এবং নানান বাধার সম্মুখীন হয়, পরেরদিন অন্যান্য খবরের কাগজগুলি সেই গণবিরোধিতার কথা-সহ নানা প্রশ্ন তুললেও দৈনিক ভাস্কর সর্বাত্মক সমর্থনের মিথ্যা দাবি করে।
গৃহযুদ্ধের কালে মূলধারার সংবাদমাধ্যমের পক্ষপাতিত্বের নিদর্শনের কাছে এই অর্থনৈতিক স্বার্থও ফিকে হয়ে যায়। বিবিসির সাংবাদিক সলমন রবি ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে বিদ্রোহী আন্দোলনগুলির খবর করছেন। গতবছর তিনি পূর্ণ সময়ের কভারেজের জন্য ছত্তিশগড়ে চলে আসেন এবং দেখেন বেশিরভাগ গণমাধ্যম নির্লজ্জভাবে রাষ্ট্রকেই সমর্থন করছে। তাঁর কথায়, “সাংবাদিক সম্মেলনে সাংবাদিকরা শান্তিকর্মীদের হেনস্থা করছেন দেখে আমি হতবাক হয়ে গেছিলাম। সংঘর্ষ প্রতিবেদনের ভাষাও ছিল চূড়ান্ত পক্ষপাতপুষ্ট। এমনকী সেখানে ‘আমরা’ ইত্যাদি সর্বনাম ব্যবহার করা হয়েছিল, যা পরিষ্কারভাবেই বোঝাচ্ছিল যে, গণমাধ্যমটি স্পষ্টতই নিজেকে রাষ্ট্র বা নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে একই অবস্থানে রেখেছে।“
২৯ জুলাই, বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রতিবেদনের ভাষা ছিল প্রায় এক। মূলত প্রেস বিজ্ঞপ্তির উপর ভিত্তি করেই প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছিল। এর থেকে বোঝা যায়, কেউ মাওবাদী কিনা তা যাচাই করার ব্যাপারে সাংবাদিকরা প্রায় কখনওই সরকারি দাবিকে প্রশ্ন করেন না। এক জায়গায় লেখা হয়েছে:
জেলা পুলিশবাহিনীর প্রশংসনীয় যৌথ অ্যাকশনে বৃহস্পতিবার তিনজন বিদ্রোহীকে সাফল্যের সঙ্গে ধরা হয়েছে।... জেরায় ধৃতরা (বয়স ১৬ থেকে ২২ বছর) নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছেন।
প্রতিবেদনগুলিতে ওই তিন তরুণ আদিবাসীর পরিবার বা গ্রামের মানুষজন – কারও কোনও প্রতিক্রিয়ার উল্লেখই ছিল না।
মাওবাদী কার্যকলাপের মতো বিষয়ে প্রতিবেদন লেখাও এখানে সমান কঠিন। যেমন সন্দেহজনক পুলিশ ইনফর্মারের হত্যার খবর। বিদ্রোহীদের নিজস্ব নিয়ন্ত্রিত পার্টি লাইন রয়েছে, নেতৃত্ব নিজেদের শর্তে গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলে, তার নিয়ন্ত্রণাধীন গ্রামে যাতায়াতের উপরও নিয়ন্ত্রণ জারি রাখে। ১ জুলাই পার্টির তরফ থেকে এই মর্মে একটি খোলা চিঠি লেখা হয় যে, শ্রেণিযুদ্ধে নিরপেক্ষতার ধারণা বলে কিছু নেই।
বিবিসি’র রবি বলছেন, “বিদ্রোহীরা মনে করেন সাংবাদিকের স্বর হয় দমনমূলক রাষ্ট্রের পক্ষে, অথবা গরিব মানুষদের সমর্থনে যাঁদের প্রতিনিধি মাওবাদীরা। আমি মনে করি, আমার কাজ হল, সব পক্ষের কথাই তুলে ধরা। কিন্তু সেটা তাঁদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।“
এই পরিস্থিতিতে কিছু সাংবাদিককে বড়ো মাসুল দিতে হয়েছে। ২০০৫ সালের মাঝামাঝি, সেনাবাহিনী গেরিলাদের উপড়ে ফেলার জন্য ৬০০টিরও বেশি আদিবাসী গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। বিষয়টি নিয়ে ছত্তিশগড়ের গণমাধ্যমগুলিতে প্রায় কিছুই লেখা হয়নি। সে বছর সেপ্টেম্বরে আদিবাসী সাংবাদিক কমলেশ পাঁইকরা হিন্দি খবরের কাগজ হিন্দসত্ত-এর জন্য একটি প্রতিবেদনে সেনাবাহিনীর হাতে মানকেলি নামে একটি গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া এবং সেখানকার মানুষদের গ্রাম থেকে পালাতে বাধ্য করার ঘটনাটি লেখেন। এই খবর নাগরিক অধিকার কর্মীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তাঁরা ওই এলাকায় ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং গোষ্ঠী পাঠান।
ঘটনার জেরে ক্রুদ্ধ স্থানীয় অফিসারেরা প্রতিবেদনটি প্রত্যাহার করার জন্য কমলেশকে চাপ দিতে থাকেন। তিনি বলছেন, “বাহিনী আমাকে রাতে ডেকে নিয়ে যায়, একটি অস্থায়ী কেন্দ্রের পাশে আটক করে রাখে। সেখান থেকে আমি শুনতে পাচ্ছিলাম, বন্দিদের কেমন ভাবে মারা হচ্ছে, কী ভাবে তাদের উপর অত্যাচার হচ্ছে।“ তিনি যখন এর প্রতিরোধ করেন, তখন তাঁকে বরখাস্ত করার জন্য তাঁর খবরের কাগজের মালিককে বাধ্য করা হয়। তিনি সাংবাদিকতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। এই মুহূর্তে তিনি ডক্টরস উইদাউট বর্ডার সংস্থায় স্বাস্থ্য প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করছেন। তাঁর কথায়, “সাংবাদিকতার কাজে ন্যায়, সত্যের পথে থাকা খুব কঠিন। আমি এটা করে উঠতে পারলাম না।“
মঙ্গল কুঞ্জম সেই কাজটাই করার চেষ্টা করছেন। রাজ্যের মূল ধারার সংবাদমাধ্যমে বিরল খবরের কাগজের ২০ বছরের আদর্শবাদী এই আদিবাসী সাংবাদিক স্বরা-এ মাঝেমধ্যে খবর দেন। আঞ্চলিক ভূগোল, স্থানীয় আদিবাসীদের ভাষা সংস্কৃতি সম্পর্কে তিনি জানেন বলে, গ্রামে গ্রামে তাঁর সূত্রের একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করতে পেরেছেন। অবশ্য তাতে ঝুঁকিও কম না। কুঞ্জম আমাকে বলেছেন, “পুলিশ বলেছে, যদি কোনও গ্রামে তারা সার্চ অপারেশন করতে আসে, আর আমি সেখানে রিপোর্টিং করতে যাই, তা হলে সেটাই হবে আমার শেষ।“ এইভাবে ভয় দেখানো সত্ত্বেও তিনি কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন কারণ তিনি মনে করেন নিজেদের সম্প্রদায়ের সমস্যাগুলিকে তুলে ধরা তাঁর মতো শিক্ষিত আদিবাসীদের কর্তব্য।
সিজিনেট স্বরা’র প্রতিষ্ঠাতা, শুভ্রাংশুও এই পরিস্থিতির সত্যতা স্বীকার করেন। তিনি বলছেন, এমতাবস্থায় তাঁর এই মঞ্চটি আদিবাসীদের জন্য সংবাদমাধ্যমের গণতান্ত্রিকীকরণের পথে একটি ছোট্ট পদক্ষেপ। তাঁর কথায়, “বড়ো চ্যালেঞ্জ এটাই যে আমরা কেমন করে ছত্তিশগড়ের সাংবাদিকতায় টাকার ক্ষমতা কমিয়ে মানুষের ক্ষমতা বাড়াব?”
২০১১ সালের সেপ্টেম্বরে দ্য কলম্বিয়া জার্নালিজ়ম রিভিউ-তে প্রতিবেদনটি প্রথম প্রকাশিত হয়।