দুটি গ্রামের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের জেরে দেশের সর্ববৃহৎ বিদেশী বিনিয়োগ তথা ওড়িশায় পস্কোর ইস্পাত কারখানাকে দেওয়া বন কাটার ছাড়পত্রে স্থগিতাদেশ জারি করলেন পরিবেশ মন্ত্রী জয়রাম রমেশ।
ওড়িশার জগৎসিংপুর জেলার দুই গ্রাম — ধিনকিয়া আর গোবিন্দপুরের বাসিন্দাদের দাবি, বনাধিকার আইনে (এফআরএ) তাঁদের অধিকারগুলো এখনও সুনিশ্চিত করা হয়নি। এ অঞ্চলে ৫২,০০০ কোটি টাকার ইস্পাত প্রকল্প-পরিকল্পনাতেও সায় দেননি তাঁরা। অথচ আইন মোতাবেক এ কাজে তাঁদের সম্মতি অপরিহার্য।
রমেশ বলেন, "যদি এই দুই পল্লীসভার সিদ্ধান্তগুলো কানে না তোলা হয় কিংবা ২০০৬ সালের এফআরএ মোতাবেক আইনিব্যবস্থার মধ্যে তাঁদের সঠিক জায়গাটা না দেওয়া হয়, তাহলে তা একদিক দিয়ে এই আইনের মূল ভাবনাটাকেই অমান্য করার সামিল হবে।”
গত ৩১শে জানুয়ারি এই প্রকল্পকে তিনি বন কাটার শর্তাধীন অনুমোদন দেন, সেকথা উল্লেখ করে মন্ত্রী বৃহস্পতিবার ওড়িশা সরকারকে এফআরএ আইনানুযায়ী তথ্য যাচাই এবং সমস্যাগুলো চিহ্নিত করার নির্দেশ দিয়েছেন।
এর আগে পস্কো প্রতিরোধ সংগ্রাম সমিতির (পিপিএসএস) পক্ষ থেকে অভিযোগ ওঠে যে বনাধিকার আইনে প্রতিশ্রুত “আশ্বাস” আদতে “মিথ্যা” এবং “বেআইনি”। গতকাল ওড়িশা সরকার এর উত্তরে জানায় যে ওই অরণ্যভূমিতে এফআরএ প্রযোজ্য নয় কারণ প্রকল্পের জন্য প্রস্তাবিত অঞ্চলে বংশপরম্পরায় বনজীবী অন্যান্য কোনও জনগোষ্ঠীর (ওটিএফডি) বসবাস নেই।
এদিকে পরিবেশ মন্ত্রককে দেওয়া চিঠিতে ওই প্রতিরোধ সমিতি জানিয়েছে — ফেব্রুয়ারি মাসে ধিনকিয়া এবং গোবিন্দপুর গ্রামসভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে ওই অরণ্যভূমিতে বসবাসকারী মানুষজন অন্যান্য পরম্পরাগত অরণ্যজীবী জনগোষ্ঠীর (ওটিএফডি) তকমা পাওয়ার যোগ্য। তাঁরা যে বনকে এরকম বাইরের কাজে ব্যবহারের অনুমতি দিচ্ছেন না সেকথাও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়।
স্থানীয় মানুষজনও জানান যে এক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্তকে গুরুত্বই দেওয়া হয়নি।
ওড়িশা বন্যপ্রাণী সমিতির সম্পাদক তথা জাতীয় বন্যপ্রাণী পর্ষদের সদস্য বিশ্বজিৎ মোহান্তির কথায়, "জেলা প্রশাসন গ্রামবাসীদের দাবিগুলো স্বীকারই করতে চায়নি, অভিযোগ জানাতে সাহায্য করা তো দূরের কথা। কেন্দ্রের নিজস্ব এন সি সাক্সেনা কমিটি এবং মীনা গুপ্ত কমিটি তো কোনোরকম তথ্যপ্রমাণ ছাড়া ওই অঞ্চলে বংশপরম্পরায় বনজীবীদের অস্তিত্ব ও অধিকার লঙ্ঘন বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারত না।"
ওড়িশা জনসম্মিলনী নামে একটি নাগরিক সমাজ সংস্থার প্রধান রবি দাস আবার জানান, "কেন্দ্রীয় কমিটিগুলো খতিয়ে দেখেছে যে ওই অঞ্চলে বনজীবীদেরর বসবাস আছে। অথচ রাজ্য সরকার আবার মিথ্যাচার করছে।"
সিএসই মিডিয়া ফেলোশিপের আওতায় করা এই প্রতিবেদনটি ২০১১ সালের এপ্রিল মাসে হিন্দুস্তান টাইমস পত্রিকায় প্রকাশিত হয়