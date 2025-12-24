मई और सितंबर के बीच यह काम बंद रहता था, क्योंकि नदी के तेज़ बहाव के कारण दिरिया पर तैरना असंभव होता था. अक्टूबर और अप्रैल के बीच यह फिर से शुरू होता था, जिस अवधि में ब्यास नदी का पानी अपेक्षाकृत शांत रहता था. संगत राम बताते हैं कि आज़ादी से पहले नदी पार करने का किराया एक आना (एक रुपये का 1/16वां हिस्सा) था, फिर दो आने और 1947 के बाद 25 पैसे हो गया. यह दर दशकों तक चली. 1970 के दशक में यह 50 पैसे हो गया और 1990 के दशक तक एक रुपया. वह कहते हैं, "हम सिर्फ़ अनजान लोगों से पैसे लेते थे जो दूर-दराज़ से आते थे." रबी और ख़रीफ़ दोनों मौसमों के बाद गांववालों से फ़सल का एक हिस्सा या किसान जो कुछ भी पैदा करते थे वही उनका किराया होता था.

जब भी नदी उग्र होती, दिरिया ही लोगों के लिए आने-जाने का एकमात्र साधन होता था. साल 1947 की विनाशकारी बाढ़ के दौरान जब भुंतर पुल गिरा, तो संगत राम के कुनबे के कुछ सदस्य कुल्लू के राजा भगवंत सिंह के आदेश पर भुंतर चले गए. वह कहते हैं, "पुल को दोबारा बनाने में तीन साल लगे. उस दौरान हम ही नदी के दोनों किनारों के बीच एकमात्र पुल हुआ करते थे."

संगत राम के भतीजे गौतम राम (53) के लिए सदियों पुराना यह पारिवारिक पेशा ही स्वाभाविक पेशा था. लेकिन 1980 के दशक में जैसे ही उन्होंने यह काम शुरू किया, इसकी प्रासंगिकता ख़त्म हो गई. उसी दशक में यहां केबल ट्रॉली आई. फिर 2002 में बजौरा में पुल बना. इसलिए गौतम के लिए दिरिया या तो निजी इस्तेमाल की चीज़ रह गई या फिर सामान और लकड़ी ले जाने और मछली पकड़ने के लिए. उन्होंने यह काम छोड़कर शिक्षा विभाग में क्लर्क की नौकरी कर ली. हालांकि, 1995 की बाढ़ की उनकी यादें आज भी ताज़ा हैं. “मेरे दादा सुंदरू राम और एक चाचा, गशनू राम को बाढ़ के दौरान कुल्लू के डिप्टी कमिश्नर से तारीफ़ का प्रमाणपत्र मिला था. उन्होंने भुंतर डिस्पेंसरी से लोगों और डॉक्टरों को बचाया था और दिरिया का इस्तेमाल करके ऐसे पानी से लाशें निकाली थीं, जहां जाने की हिम्मत कोई और नहीं कर पाया था.”

दिरिया स्थानीय देवताओं के लिए भी आने-जाने का एक आम साधन था. कुल्लू घाटी में एक मशहूर मिथक है कि संगत राम के पूर्वज नदियों में तैरकर प्राचीन काल में मैदानों से देवी सत्यवती को लाए थे. गौतम कहते हैं, "हमारे राजा बाएं किनारे पर मौजूद हुरला गांव जाते थे और हमारी पीठ पर बैठकर नदी पार करते थे. हम हर समय तैयार रहते थे."

दिरिया से हर तारू परिवार अपनी रोज़ी-रोटी कमाता था. इसकी घर में एक ख़ास जगह होती थी और जब इसका इस्तेमाल नहीं होता था, तो इसे सीधी धूप से दूर रखा जाता था.