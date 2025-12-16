পিরিতির মধুর ধ্বনি
নাগাল্যান্ডের কোনয়াক আদিবাসী জনজাতির বাদ্যযন্ত্র ইয়া য়াহ, ব্যবহার হয় মূলত পূর্বরাগের সময়। বার্ষিক আওল্যাং বসন্ত উৎসবে শোনা গেল তার সুর
নাগাল্যান্ডের কোনয়াক আদিবাসী জনজাতির বাদ্যযন্ত্র ইয়া য়াহ, ব্যবহার হয় মূলত পূর্বরাগের সময়। বার্ষিক আওল্যাং বসন্ত উৎসবে শোনা গেল তার সুর
মুম্বইয়ের দাহিসার অঞ্চলের জমজমাট অলিগলিতেই বসত ইরফান শেখ ও তাঁর বেরাদরির লোকজনের। আধুনিক যুগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বহুযুগ পুরানো ঢোলক নির্মাণের ঘরানাকে জিইয়ে রেখেছেন তাঁরা। এই তথ্যচিত্রে দেখুন ইরফান সাহেব ও তাঁদের প্রথাগত ঢোলক কারিগরির কথা
চক্ষে দেখুন, কর্ণে শুনুন বাদ্যযন্ত্রীর তারপি (তারপা নামেও পরিচিত) বাদন
নভেম্বর ২২, ২০২৪ | পুরুষোত্তম ঠাকুর
আসামের বোড়ো সম্প্রদায়ের সুবুনশ্রী ও বাগুরুম্বা নৃত্য আর সিফুং বাঁশি, খাম ঢোল ও সেরজা বেহালা বাজনদারদের অনবদ্য পরিবেশনা দেখুন
সেপ্টেম্বর ১২, ২০২৪ | হিমাংশু চুটিয়া শইকীয়া
রাজস্থানের বিখ্যাত তালবাদ্য খরতাল বানাতে পারেন এমন কারিগরের সংখ্যা শেষের দিকে প্রায় – তাঁদের মধ্যে অন্যতম অনুপরম সুতার। বাকিরা বেশিরভাগই শহরে চলে গেছেন আসবাব বানানোর কাজ নিয়ে, বলেন তাতে খানিক রোজগার বেশি
অগস্ট ৩১, ২০২৪ | সংকেত জৈন
অর্ধশতকেরও বেশি সময় ধরে মোরচাং বানাচ্ছেন মোহনলাল লোহার। রাজস্থানের বালিয়াড়ির সর্বত্র কান পাতলেই শোনা যায় অনন্য এই তালবাদ্যের ধ্বনি
জুলাই ২৫, ২০২৪ | সংকেত জৈন
অসমের নানা উৎসব-পার্বণে চিরকালই তালবাদ্যের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ থেকেছে। কিন্তু এইসব ঢোল, খোল এবং অন্যান্য তালবাদ্য বানানোর কারিগরেরা জানাচ্ছেন, সাম্প্রতিক গোবধ-বিরোধী আইনের জেরে তালবাদ্যের দাম এবং কারিগরদের হেনস্থা, দুইই ঊর্ধ্বমুখী
মার্চ ২৬, ২০২৪ | প্রকাশ ভূঞা
মহারাষ্ট্রের এই শহরে বহু পরিবার তানপুরা, সেতার জাতীয় তার-বাদ্য তৈরির কাজ করে এলেও নতুন প্রজন্ম ক্রমশ এই কাজ থেকে বাদ্যযন্ত্র বাজানোর দিকে সরে যাচ্ছে
ভারতের বহুল পরিচিত বাদ্যযন্ত্রের অনেকগুলিই তৈরি হয় কাঁঠাল কাঠ দিয়ে, তামিলনাড়ুর সর্বত্রই যে গাছের দেখা মেলে। পানরুটি ও তাঞ্জাভুরের ওস্তাদ কারিগরদের শ্রমে জারিত কাঁঠাল কাঠ কুঁদে বের হয়ে আসা সুরধুনীর আখ্যান
ফেব্রুয়ারি ২৮, ২০২৪ | অপর্ণা কার্তিকেয়ন
ভিকল্যা লাড়ক্যা ধিন্দা একজন ওয়ারলি আদিবাসী। ৮৯ বছর বয়সি এই ওস্তাদ তারপা-বাদক থাকেন ওয়ালওয়ান্ডে গ্রামে। বাঁশ ও লাউয়ের শুকনো খোল দিয়ে নির্মিত তারপা একপ্রকারের প্রথাগত শুষিরযন্ত্র। ভিকল্যা বাবার নিজের জবানে শুনুন তাঁর সংগীত ও আস্থার দাস্তান
ফেব্রুয়ারি ২২, ২০২৩ | ভিকল্যা লড়ক্যা ধিন্ডা
সাবেকি, হাতে তৈরি সানাইয়ের চাহিদা তলানিতে ঠেকেছে আজ। তাই কর্ণাটকের মানকাপুর গ্রামে সানাই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে নিত্যনতুন জোড়াতাপ্পি দিয়ে চলেছেন ৬৫ বছরের এই সানাইশিল্পী
জুন ১২, ২০২৩ |সংকেত জৈন
মুম্বইয়ের লোকাল ট্রেনে সারেঙ্গি বাজিয়ে বাবার পরম্পরাকে জিইয়ে রেখছেন কিষাণ যোগী। কিন্তু তাতে পেট চলে না রাজস্থান থেকে আগত এই দেশান্তরি শ্রমিকের
জুন ৫, ২০২৩ | আয়না
কোভিড-১৯ এবং লকডাউনের কারণে সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ঘটা আর নেই, ফলত তামিলনাড়ুর কম্বুশিল্পীদের রুজিরুটি বন্ধ হওয়ার জোগাড়। তাঁরা অবশ্য তাঁদের এই শিল্পের ভবিষ্যৎ নিয়েই অধিক চিন্তিত
জুন ২৯, ২০২১ | এম. পালানি কুমার
শীতকালে অনুষ্ঠিত স্মরণ-উৎসবে ছত্তিশগড়ের গোণ্ড জনজাতির নারী ও পুরুষেরা দল বেঁধে চলেছেন রেলা গানের সঙ্গে সঙ্গে হুলকি মান্দ্রি আর কোলাং নাচের জমায়েতে
মার্চ ৩০, ২০২১ | পুরুষোত্তম ঠাকুর
মহারাষ্ট্রের কোদোলি গ্রামের ওস্তাদ কারিগর ও সঙ্গীতজ্ঞ দিনকর আইওয়ালে, এ যাবত ১.৫ লাখ ঘণ্টার শ্রমে বাঁশি বানানোর শিল্পকে নিয়ে গেছেন অনুপম উচ্চতায় – অথচ লকডাউন সহ নানান সমস্যার মোকাবিলায় ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে এসেছে সুর ও শ্রমের এ ফসল
মার্চ ৬, ২০২১ | সংকেত জৈন
ছত্তিশগড়ের নারায়ণপুর জেলার গোণ্ড আদিবাসী বাঁশি-কারিগর মণিরাম মণ্ডাবির স্মৃতিচারণে উঠে এল এক হারানো সময়ের কথা। সারি সারি মহীরুহ, বন্যপশু, এবং তাঁর 'দুলুনি বাঁশি' বানানোর বাঁশ, এককালে খুব সহজেই মিলত এসব
ফেব্রুয়ারি ২৪, ২০২১ | প্রীতি ডেভিড
মুম্বইয়ের আজাদ ময়দানের নয়া কৃষি আইনের বিরুদ্ধে কৃষক বিক্ষোভে জড়ো হয়েছিলেন মহারাষ্ট্রের দাহানু তালুকের আদিবাসী গোষ্ঠীর ধুমসি, তারপা বাদকেরা। তাঁরা প্রতিবাদ জানালেন নিজেদের গানে, নাচে
ফেব্রুয়ারি ২৪, ২০২১ | ঊর্ণা রাউত এবং রিয়া বেহল
মধ্য ছত্তিশগড়ের বালোদ জেলায়, গোপালক সম্প্রদায়ের পঞ্চরাম, বাবুলাল এবং সহদেব যাদব আজও সাবেকি বাঁশ বাজা-গীত পরিবেশন করেন। এই ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্র এবং গান এখন জনপ্রিয়তা হারিয়ে ধুঁকছে
জানুয়ারি ১৩, ২০২১ | পুরুষোত্তম ঠাকুর
মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় ১০০০ কৃষক চলেছেন দিল্লির পথে - তাঁদের অনেকেই আদিবাসী - তাঁরা চলেছেন দিল্লির কৃষক আন্দোলনে সামিল হতে ভ্যানে, গাড়িতে, টেম্পোয়, জিপে চেপে – ঠিক যেন এক রঙের শোভাযাত্রা
ডিসেম্বর ২৪, ২০২০ | শ্রদ্ধা অগ্রবাল
আদিবাসী সমাজের নিজস্ব জনপ্রিয় বাদ্যযন্ত্রগুলি ক্রমশ হারিয়ে যেতে বসেছে। পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলায় এই জনপ্রিয়তা হ্রাসের কারণ নিছক সাংস্কৃতিক নয়
নভেম্বর ১৮, ২০২০ | সায়নী চক্রবর্তী
পুজোর মরশুমে গ্রাম বাংলা থেকে কলকাতায় আসা ঢাকিরা এইবছর কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন
অক্টোবর ২৬, ২০২০ | ঋতায়ন মুখার্জী
বংশানুক্রমে হারমোনিয়াম মেরামতির বিরল পেশায় নিযুক্ত মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর অঞ্চলের কিছু মানুষ লকডাউনের কারণে দুইমাসের জন্য আটকে পড়েছিলেন মহারাষ্ট্রের রেনাপুরে। কেমনভাবে সেই পরিস্থিতি সামাল দিলেন, তাঁরা সেসব কথা জানালেন পারিকে
জুন ১৫, ২০২০ | ইরা দেউলগাঁওকর
সাম্প্রতিক একটি উৎসবে, চাম্বা জেলার কৃষক তথা বায়েন প্রেমলাল সংগীত পরিবেশন করলেন
মার্চ ১২, ২০২০ | পুরুষোত্তম ঠাকুর
পারম্পারিক শিল্পকলার চরম দুর্দিন আজ, সরকারি বদান্যতার আশায় বসে আছেন শিল্পীরা। তবুও ওড়িশার দেবগুরুরা ধান দিয়ে দেবদেবীর মূর্তি ইত্যাদি গড়ে গ্রামেগঞ্জে ঘুরে ঘুরে লক্ষ্মীপুরাণের গান গেয়ে চলেছেন
ফেব্রুয়ারি ১৭, ২০২০ | ঈপ্সিতা রুচি
চেন্নাইয়ের কর্নাটকী সংগীত জগত ছাড়িয়ে দূরদূরান্তে জেসুদাস ও তাঁর পুত্র এডউইন তাঁদের হাতে তৈরি মৃদঙ্গের জন্য বিখ্যাত, অথচ আজও তাঁদের কখনও কখনও সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের শিকার হতে হয়
মে ২৩, ২০১৯ | আশনা বুটানি
কেরালার পারাপ্পা গ্রামে, মাভিলান আদিবাসী সম্প্রদায়ের পুরুষরা পালাপার্বণ এবং অন্যান্য উৎসবের সময় ‘ঘাস’-এর উপরেই দিব্যি তাল ঠুকে ঢাক বাজান – বছরের বাদবাকি সময়ে এই সংগীত শিল্পীরা দিন মজুরির পেশায় ফিরে যান
এপ্রিল ১৬, ২০১৯ | গোপিকা অজয়ন
২০-২১ ফেব্রুয়ারি নাসিকের কৃষক সমাবেশে অনেকেই এসেছিলেন তাঁদের ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্র নিয়ে, তাঁদের কথায়, গানে আর বাজনার তালে তালে প্রতিবাদ সমাবেশ মুখর হয়ে উঠেছিল
মার্চ ১, ২০১৯ | সংকেত জৈন
প্রতি বছর পশ্চিম ওড়িশার দলিত সম্প্রদায়ের বাজনদারেরা রায়পুরের এক চৌমাথার মোড়ে ওবিসি সমাজের নাচের দলের কাছ থেকে বায়নার জন্য অধীর অপেক্ষায় থাকেন
ফেব্রুয়ারি ১৩, ২০১৯ | পুরুষোত্তম ঠাকুর
শত শত বছরের পুরোনো লোকবাদ্য রাবণহাথা সঙ্গে করে কিছু উপার্জনের আশায় রাজস্থানের কৃষিমজুরেরা প্রতিবছর এপ্রিল-মে মাসে হিমাচলপ্রদেশের ধরমশালায় চলে আসেন
জুন ২০, ২০১৮ | নমিতা ওয়াইকার
ওড়িশার নিয়মগিরি পাহাড়ের আদিবাসীরা ২০১৩ সালে খনিজ সম্পদ আহরণকারী মাইনিং কোম্পানির বিরুদ্ধে জয়লাভ করলেও, তাঁদের জন্মজন্মান্তরের জল-জমিনের উপর থেকে বিপদের ছায়া কাটেনি। সাম্প্রতিককালের নিয়মগিরি পরবে তাই নিয়েই গান বেঁধেছেন চারণকবি ও সমাজকর্মী রাজকিশোর সুনানি
এপ্রিল ২০, ২০১৮ | পুরুষোত্তম ঠাকুর
বেঙ্গালুরুর উপকণ্ঠে অল্পবয়সী কিশোরীদের ঢোলের তালে তালে কন্নড নৃত্যশৈলীতে চমকপ্রদ পারদর্শিতা এই ধারণা ভেঙে দেয় যে নৃত্য আঙ্গিকটি শক্ত সমর্থ পুরুষদের পক্ষেই পরিবেশন করা সম্ভব। সঙ্গের ভিডিওটিতে দেখা যাবে কিশোরীদের দলটি কি অসাধারণ দক্ষতা, প্রাণশক্তি এবং লয়ের মিশ্রণে নৃত্য পরিবেশন করছে
নভেম্বর ১৪, ২০১৭ | বিশাখা জর্জ
গ্রামবাসীদের অপমান,স্বামীদের অত্যাচার আর কয়েক শতকের জাতিবিদ্বেষের সঙ্গে মোকাবিলা করে বিহারের ঢিবরা গ্রামের দশজন মহিলা একটি ঢাকের দল চালাচ্ছেন এবং এখন অনেকেই তাঁদের তালে তাল দিতে আরম্ভ করেছেন
অগস্ট ৩, ২০১৭ | পূজা অবস্থ
বাউল সংগীত সমন্বয়বাদী জীবন দর্শন থেকে উঠে আসা এক অনন্য ঐতিহ্য। এই ধারার অনুসারী এবং শিক্ষক,বীরভূম জেলার বোলপুরের বাসুদেব দাস বাউল ফিল্মটিতে বাউল দর্শন এবং শিল্পরীতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন
অগস্ট ১, ২০১৭ | সিঞ্চিতা মাজি
তামিলনাড়ুর মনমাদুরাইয়ে ৮ কেজি মাটি থেকে জন্ম নেয় অনবদ্য সুরলহরী
মার্চ ৮, ২০১৬ | অপর্ণা কার্তিকেয়ন
