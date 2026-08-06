“ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ/ਪੋਤੀਆਂ ਲਈ ਆਈ ਹਾਂ,” ਗੰਗੂਤਾਈ ਚੰਦਰ ਵਾਰਘੜੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 60 ਸਾਲ ਹੈ। “ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਤੁਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।”
ਗੰਗੂਤਾਈ ਮਹਾਦੇਵ ਕੋਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਲਘਰ ਦੇ ਮੰਜੂਸ਼ੀ-ਮੇਟ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਤਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ।
ਨਾਸਿਕ ਵਿਖੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੇੜਲੇ ਮੁੰਬਈ ਨਾਕੇ 'ਤੇ, ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਆਈਆਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਭੁੰਜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਬੈਠੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
“ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ,” ਗੰਗੂਤਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਕਈ ਲੋਕ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਠਾਣੇ, ਪਾਲਘਰ, ਨਾਸਿਕ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਤੱਟੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰ, 2006 ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (ਐੱਫ.ਆਰ.ਏ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਦਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਫ.ਆਰ.ਏ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਗਾਇਆ ਨਹੀਂ।
“ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ,” ਪਾਲਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਤਾਈ ਬੇਂਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। “ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।”