हमीद अहमदच्या कारखान्यात माती नि भट्टीच्या धुराचा गंध दरवळतोय. एका मोठ्या टबमध्ये सफेद मातीचा चिखल आहे, या मातीचे पांढरे चट्टे सिमेंटच्या जमिनीवर जिथं तिथं दिसतात. सगळीकडे साचे नि अर्धीमुर्धी मातीची भांडी विखुरलीत. वावरण्यासाठी जेमतेमच जागा उरलीय. “चालताना जरा जपून!” ही सूचना हमीद देतात. त्यांचं एखादं अर्धकच्चं भांडं ठोकर लागून पिचकू नये याची काळजी त्यातून जाणवते.
एक छोटा मुलगा कुंभारी चाक फिरवण्यात गुंगलाय. हा हमीदचा मुलगा मोहम्मद सलमान. वय वर्षे १२. सफेद मातीनं माखलेला हा पोरगा एका पायानं चाकाला गती देतोय. त्याचं सर्व लक्ष चाकावर गरगरणाऱ्या मातीच्या गोळ्यावर एकवटलंय.
“सांभाळून, गडबड करू नकोस!,” चाकावरचं भांडं हळूवारपणे उचलणाऱ्या मोहम्मदच्या कानांवर बापाचा सल्ला पडतो. काळाचं चक्र जणू पुन्हा फिरून तिथंच येतंय. ४९ वर्षीय हमीद अवघ्या ९ वर्षांचे होते, तेव्हा त्यांच्या वडलांच्या सूचनाही अशाच त्यांच्या कानांवर पडत. वडलांच्या देखरेखीत त्यांनी ही कला शिकली, तेच आता मोहम्मदशी घडतंय. मुलाला काळजीवाहू सल्ला दिल्यानंतर, आपल्याकडे हसून पाहत हमीद म्हणतात, “हे काम निगुतीनं करावं लागतं, धसमुसळ चालत नाही. मलाही सुरूवातीला नीट जमत नव्हतं, पण सरावानं जमू लागलं.”
हमीदना नऊ भाऊ आहेत. दहा भावांचं हे कुटुंब सातव्या पिढीत कुंभारकाम करतंय. उत्तर प्रदेशातील 'सिरॅमिक सिटी' म्हणून चिरपरिचित ‘खुर्जा’ परगण्यात हे एकच मुस्लिम कारागिरांचं कुटुंब पारंपरिक मातीकामाची कला टिकवून आहे.