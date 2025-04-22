सईद अहमद कहते हैं, “खुर्जा में क़रीब 200 कोयले से चलने वाली [डाउनड्राफ्ट] भट्टियां थीं. हर भट्टी पांच दिन [120 घंटे] तक लगातार जलती रहती थी जिसमें बर्तन पकाए जाते थे. इस दौरान भट्टी से निकलने वाले काले धुंए से आसमान ढंक जाता था.” सभी भाइयों में सईद अहमद ही ग्राहकों से सबसे ज़्यादा संपर्क में रहते हैं. वह आगे कहते हैं, “ये सब बड़ी गंभीरता के साथ लगातार चलने वाली प्रक्रिया थी, जो कई पीढ़ियों के जीवन का हिस्सा थी.”

साल 1990 के दशक तक कोयले से चलने वाली भट्ठियां बंद कर दी गईं जो काफ़ी श्रमसाध्य होने के साथ-साथ पर्यावरण के लिए भी हानिकारक थीं. इनकी जगह डीजल और फिर तेल से चलने वाली टनल और शटल भट्टियों ने ली जिनकी क्षमता कोयला आधारित भट्टियों की तुलना में कहीं अधिक थी. इनमें पांच दिनों के बजाय दो से तीन दिन बर्तन पक जाते थे, इसके कारण ऊर्जा लागत में भी कमी आई. साल 2016 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश के चलते प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल शुरू हुआ, जिससे नावेद ख़ान की इंडिया आर्ट सेरेमिक्स को काफ़ी मदद मिली, जो 1972 से ही अस्तित्व में है. इस वर्कशॉप के मालिक कहते हैं, "यह [प्राकृतिक गैस] और अधिक पर्यावरण कुशलता से मिट्टी के बर्तन बनाने की दिशा में के बड़ा क़दम है और इसके कारण हम पर्यावरण को ज़्यादा नुक़सान पहुंचाए बिना ही ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं.”

लेकिन अहमद भाइयों और अन्य छोटे स्तर के कुम्हारों के लिए यह बुरी ख़बर साबित हुई है.

अहमद परिवार 1946 से एक कोयले से चलने वाली डाउन-ड्राफ्ट (डीडी) भट्ठी के मालिक हैं, जिसे उन्होंने 1990 के दशक में बंद कर दिया था. तबसे वे शहर की अन्य भट्ठियों पर निर्भर हैं.

सईद कहते हैं, "हमारे पास गैस से चलने वाले प्लांट के लिए न तो पैसे हैं और न ही जगह.” उनके घर के पास कोयले से चलने वाली (डाउन-ड्राफ्ट) भट्ठी बेकार पड़ी है. खुर्जा में आपको दूर से ही ऐसी कई चिमनियां दिखाई दे जाएंगी लेकिन सब की सब बंद पड़ी हैं.

हालांकि प्राकृतिक गैस से चलने वाली भट्टियां अधिक कुशल और कम ऊर्जा लागत वाली होती हैं, लेकिन उनकी शुरुआती लागत दूसरी भट्टियों की तुलना में कहीं ज़्यादा है. प्राकृतिक गैस से चलने वाली एक भट्टी को चलाने के लिए कम से कम 2 से 2.5 करोड़ रुपए चाहिए. इतने पैसे जुटा पाना ज़्यादातर कुम्हारों की क्षमता से बाहर की बात है. हमीद कहते हैं, “ऐसे कई छोटे कुम्हार हैं जिन्होंने अपना व्यापार चलाने के लिए क़र्ज़ लिया, लेकिन अब उसे चुका नहीं पा रहे हैं. इसलिए उन्हें ये काम छोड़ना पड़ा.”