পূর্ব দিল্লির দিল্লি-নয়ডা ডিরেক্ট ফ্লাইওয়ের অনতিদূরে, যমুনা নদীর কাছ ঘেঁষে একটা বালি-বালি রাস্তা নেমে গিয়েছে সবুজ মাঠের দিকে। ওই রাস্তা ধরেই পৌঁছনো যায় চিল্লা খাদর এলাকায় (আদমশুমারির খাতায় যার নাম চিল্লা সরোদা খাদর)।
এখানকার বেশিরভাগ রাস্তাই এবড়োখেবড়ো, ধুলোময়। বিদ্যুতের খুঁটি আছে ঠিকই কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, বিদ্যুৎ তাঁরা পান না। বছর সত্তরের সুবেদার সিং যাদব তাঁর কাকার সঙ্গে এখানে চলে এসেছিলেন খরমুজের চাষ করবেন বলে, তাও প্রায় পঞ্চাশ বছর হতে চলল। উত্তর প্রদেশের গাজীপুর জেলার করণ্ডা তহসিলের ধরম্মরপুর উপরওয়ার গ্রামে তাঁদের দেশ। খরমুজ দিয়ে শুরু করে সুবেদার সিং পরবর্তীতে শাকসবজি, ধান, গম সবই ফলিয়েছেন, চালিয়েছেন পশুখামারও। জনাদুই খেতমজুর আর নিজের পরিবারের লোকজন নিয়ে মোট পনেরো বিঘা (প্রায় তিন একর) জমিতে আবাদ করেন ভাগচাষি সুবেদার।
যমুনার দূষিত জল চাষের উপযুক্ত নয় বলে এখানকার কৃষকেরা সেচকাজের জন্য টিউবওয়েল বসিয়ে নিয়েছেন। সুবেদার জানান, চিল্লা খাদরে বন্যা আর জংলি জানোয়ারের উপদ্রবের আশঙ্কা লেগেই থাকে। বন্যায় ফসল নষ্ট হলে সরকারি ক্ষতিপূরণ অবশ্য চলে যায় জমির মালিকের কাছে, তাঁরা অর্থাৎ ভাগ-চাষিরা কিছুই পান না। আর মাণ্ডিতে (পাইকারি বাজার) ফসলের দাম বেঁধে দেয় দালালেরা, চাষির ঘাড়ে চাপিয়ে দেয় ক্ষতির বোঝা।
স্থানীয় কৃষকদের কথায়, এই জমি তাঁরা বেশ কয়েক দশক ধরে চাষ করছেন। তবে কর্তৃপক্ষের চোখে আজও তাঁরা দখলদার। মাঝে মাঝেই তাই তাঁদের আবাস ও আবাদ দুইই ধ্বংস করে দেওয়া হয়। "এই তো দিন দশেক আগেই ডিডিএ [দিল্লি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ] বুলডোজার চালাল একজনের জমিতে,” ক্ষুব্ধ গলায় বলেন সুবেদার, “তৈরি ফসল নষ্ট করে দিল, আমাদের ঝুগ্গিগুলো [ঝুপড়ি] গুঁড়িয়ে একাকার করল। আমরা তো সরকারকে জানিয়েছি যে তাঁরা যদি জমি চান আমরা বাধা হয়ে দাঁড়াব না। কিন্তু আমাদের ঘরবাড়ি ভেঙে দেওয়াটা তো অন্যায়।"
নিচের ভিডিওতে সুবেদার সিং যাদব এবং চিল্লা খাদরের অন্যান্য বাসিন্দাদের বয়ানে শুনুন তাঁদের সমস্যার কথা।