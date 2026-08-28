“लॉकडाउन जे दौरान, असां विशाखापटनम खां घर पहुचण जे लाइ सांदहि 12 ॾींहं पंधु कंदा रहियासीं,” 45 सालनि जो कयिल भुइयां चवे थो, जेको 2020 में कोविड-19 जे भवाइते अनुभउ खे यादि करे थो। उन महिलु हू अगनमपुड़ी में लार्सन एंड टुब्रो जे हिक अॾावती मुक़ाम ते ॾिहाड़ियूं कंदो हो।
उहे अटिकल 80 माण्हू हुआ, जिनि में 10 ज़ालूं ऐं चार ॿार शामिल हुआ, जेके झारखंड पहुचाइण जे लाइ 1,000 किलोमीटर पंधु हलिया। असां ॾींहं ऐं राति पंध कया जॾहिं थकिजी पवंदा हुआसीं, त हिकु कलाकु सुम्हंदा हुआसीं। झारखंड जे पलामू ज़िले में पंहिंजे ॻोठु ॾांहुं पहुचण जे लाइ उन्हनि इहो सफ़रु तइ कयो।
अटिकल छहनि सालनि बैदि, कयिल भुइयां वरी हिकिड़ो सफ़रु कयो, हेलिको क़ौमी राॼधानी खां रेलगाॾीअ जो सफ़रु कयाईं। हू हिक कांडारजंदड़ हक़ीक़त खे मुंहुं ॾियण जे लाइ मोटी रहियो हो।
हू भारी क़र्ज़ में ॿुॾल आहे, जंहिं मां पंहिंजी जिंदि नथो छॾाए सघे।
ईरान ते अमरीकी इज़राइली जंग जे करे पैदा थियलु लिक्विफ़ाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) सिलेंडरनि जी क़िलत प्रवासी मज़ूरनि खे सभु खां वधीक मुतासिरु कयो आहे।
मार्च जी शुरूआति में, हू यादि कंदे चवे थो, “हर को चवणु लॻो त ॿियो लॉक डाउन अची रहियो आहे।” हू नोएडा में एलऐंडटी जी तामीराती साईट ते 500 रुपययनि जी ॾिहाड़ीअ ते मिस्त्री तौर कमु करे रहियो हो।
पोइ एलपीजी जूं क़ीमतूं जून में टे भेरा वधियूं,90 खां 300 रुपया फ़ी किलोग्राम। “असां रधि-पचाउ लाइ शटरिंग जो सामानु ऐं प्लाईवुड साड़ियो। हू चवे थो, “जीअं-तीअं असां गुज़ारो कयो, पर मस 10 ॾींहनि लाइ करे सघियासीं।