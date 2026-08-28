माण्हू वञण लॻा। कयिलु चवे थो, “मूं ठेकेदार (ठीकेदारु) खे चयो त मुंहिंजो हिसाब चुकितो करे ॾे – नियाणीअ जो परणो आहे ऐं मां लॉकडाउन में फासणु नथो चाहियां।” ठीकेदार पैसा न ॾिना, ऐं कयिल पंहिंजा 40,000 रुपया वठे बग़ैरु हलियो वियो।

10 अप्रेल ते, हू ऐं ॾह ॿिया माण्हू नईं दहिली रेल्वे स्टेशन ते हिकु जनरल कोच में चढ़ी विया “हुते पेर रखण जी का बि जाइ न हुई, असांजे पेरनि में सोज़िशि अची वेई। असां डेहरी ताईं 14 कलाकनि ताईं बीठा रहियासीं, पोइ बसि खां घरु पहुतासीं।”

हुन जूं ॿ धीअरूं ऐं हिक पुटु आहे ऐं 1 लखु रुपया क़र्ज़ु। धीण्हे जे परणे जा ॾींहं वेझे अचणु ते, “मूं हिकिड़े शाहूकारु खां 1.5 लख रुपया अञा वरिता, जंहिं ते हर महीने 100 रुपए ते 5 रुपए जो व्याजु ॾियणो पवंदो; ऐं हिक ठीकेदार खां 50,000 रुपया ऐडवांस तौरु वरितमि। खेसि पंहिंजे क़र्ज़नि जे व्याज जे तौर ते अटिकल 10,000 रुपया चुकाइणा पवंदा आहिनि। छा कजे विहांउ आहे, असांखे पंहिंजी पत रखणी आहे।”

गुज़िरियल लॉक डाउन जे उॿितड़ु, कयिलु कम जी ॻोल्हा में ॿीहर 18 महीने इंतिज़ारु न कंदो। 15 मई जो परणे जे ॿ ॾींहनि बैदि, पीउ-पुटु कम जी ॻोल्हा में चेन्नई जे लाइ रवानो थींदा।

ॿिनि शिफ़्टुनि में 16 कलाक कमु कंदे हू रोज़ानो 1,100 रुपया कमाए सघे थो। छा हू इहो हर रोज़ु करे सघे थो? “असां खे करणो ई पंवदो। असांखे उहे पैसा मोटाइणा आहिनि जेके ओधरि ते वरितलु आहिनि।”

कयिलु अकेलो नाहे। हू चवे थो, "इन टोले [बस्ती] में घटि में घटि 20 माण्हू वापसि आया आहिनि।