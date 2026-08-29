“ज्वारीय बाढ़ इतनी अकस्मात नहीं होती कि हर बार उसे आपदा के रूप में पहचाना जाए, लेकिन यह धीरे-धीरे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी जगह बना लेती है,” इक्विनॉक्ट की शोध निदेशक के.जी. श्रीजा कहती हैं. “पानी बार-बार घरों में घुसता है, सामान को नुक़सान पहुंचाता है, कुओं को दूषित करता है, स्वच्छता व्यवस्था को प्रभावित करता है, दिनचर्या को बाधित करता है और धीरे-धीरे आजीविका को कमज़ोर करता है. बहुत-सी महिलाएं बताती हैं कि ज्वार के साथ जीने का मतलब लगातार यह सोचते रहना है कि अगली बार हाई टाइड घर में घुसेगा या नहीं, क़ीमती सामान कहां रखा जाए या यह सोचना कि घर की मरम्मत पर पैसा ख़र्च करना भी उचित है या नहीं.”

पिछले एक दशक में वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी और समुद्र-स्तर के लगातार बढ़ने के कारण 2011 के बाद से समुद्र का पानी नदी के मुहानों, छोटी जलराशियों और छोटी-छोटी धाराओं के रास्ते अधिक बार अंदरूनी इलाक़ों में प्रवेश करने लगा है. इसके अलावा, वल्लारपदम कंटेनर टर्मिनल परियोजना और कोच्चि बंदरगाह के जहाज़रानी मार्ग को गहरा किए जाने जैसे स्थानीय कारकों ने भी स्थिति को बदतर किया है. इसके कारण ज़िले के निचले इलाक़ों में अक्सर स्थायी बाढ़ जैसी स्थिति बनी रहती है. इसे जलवायु परिवर्तन के प्रत्यक्ष और ठोस प्रभाव के रूप में देखा जा रहा है. यहां तक कि 2026 में राज्य सरकार के एक आदेश ने ज्वारीय बाढ़ को राज्य-विशिष्ट आपदा घोषित कर दिया है.

“साल 2018 की बाढ़ और बार-बार आने वाली ज्वारीय बाढ़, दोनों के केंद्र में पानी के साथ लोगों के संबंधों में आया एक गहरा बदलाव है. पानी, जो हमेशा से केरलम में जीवन, आजीविका और संस्कृति का केंद्र रहा है, अचानक एक अपरिचित चीज़ बन जाता है. वह अनियंत्रित, अप्रत्याशित और अशुद्ध हो जाता है. जिस पानी ने घरों, खेतों और समुदायों को पोषित किया, वही उनमें घुसपैठ करने लगता है. मेरे विचार से, जब कोई इतनी परिचित चीज़ डर का स्रोत बन जाती है, तो यह बदलाव मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण होता है. इससे लोग अपने पर्यावरण, अपने घरों और यहां तक कि अपनी सुरक्षा की भावना के साथ जिस तरह संबंध रखते हैं, वह बदल जाता है,” श्रीजा कहती हैं.

आपदा का अनुभव मानसिक रूप से आघातकारी होता है, क्योंकि लोग रातोंरात अपने घर, सामान, आजीविका, यादें और – शैलजा की तरह कुछ लोग – अपने प्रियजनों तक को खो देते हैं. आपदा के दौरान और उसके बाद परिवार को संभाले रखने का अदृश्य भावनात्मक श्रम महिलाओं के हिस्से आता है.

विलासिनी 2018 की बाढ़ के दौरान अपने ऊपर पड़े मानसिक बोझ के बारे में बताती हैं. “राहत शिविर में हर कोई बहुत परेशान था. मेरे मन में जो कुछ चल रहा था, मैंने वह सब किसी से साझा नहीं किया. मैं करना भी नहीं चाहती थी. जब लोग आप पर निर्भर होते हैं, तब अपने मन की बातें अपने तक रखना आसान लगता है. लेकिन सिर्फ़ इसलिए कि मैं मुस्कुराना चुनती हूं, इसका यह मतलब नहीं कि मेरे भीतर कुछ चल नहीं रहा. मैं भाग्यशाली थी कि मेरे दोनों बेटों ने घर साफ़ करने में मेरी मदद की; बहुत-से लोगों के पास यह सुविधा भी नहीं थी. भविष्य को लेकर डरते हुए उसे देखने का कोई फ़ायदा नहीं. हम लगातार अनिश्चितता में जी रहे हैं. हमने देखा है कि वायनाड में रातोंरात क्या हुआ,” वह 2023 में हुए भूस्खलन का ज़िक्र करते हुए कहती हैं. “अब मेरे पास अनुभव करने के लिए कुछ बचा नहीं है; मैंने सबकुछ देख लिया है.”

और इसी निकटता से उस त्रासदी को देख चुकीं विलासिनी जैसी महिलाएं डॉ. मंजुला भारती (टीआईएसएस, मुंबई) द्वारा तैयार किए गए थिएटर प्रोजेक्ट से जुड़ीं. यह परियोजना इक्विनॉक्ट के डॉ. जयरामन चिल्लयिल के नेतृत्व में चलाए गए फुलब्राइट एल्युमनी प्रोजेक्ट का हिस्सा थी. इस थिएटर शिविर का उद्देश्य बाढ़ के विनाशकारी प्रभावों के समुदाय के अनुभवों को एक नाटक के माध्यम से दर्ज करना था. नाटक का निर्देशन त्रिशूर स्थित स्कूल ऑफ ड्रामा के संकाय सदस्य श्रीजीत रमणन ने किया.