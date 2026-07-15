सग़ीर अंसारी जे मुताबिक़ि, “महाराणी श्याम सुंदरी जे ज़माने में आरती जे वक़्त मंदर जे दरवाज़े ते फ़नकार शरनाई वजाईंदा हुआ। संदसि चलाणे बैदि इहा रवायत केतिरनि ई सालनि ताईं बंद रही। क़दीम शाही ख़ानदान जे मौजूदह वारीसु मृगेंद्र प्रताप साही इन रवायत खे वरी ज़िंदह कयो ऐं 2015 में कुझ फ़नकारनि ऐं साज़ींदड़नि खे संगीत ऐं भॼननि जे लाइ मंदर में मुक़ररु कयो वियो हो।” इहो ई दौरु हुयो जड॒हिं हिक ड॒हाई खां बि थोरो पहिरीं शाही ख़ानदान जी हिकिड़ी गाॾी सग़ीर अंसारी जे दरवाज़े ते अची बीहे थी । हुते जो मैनेजरु सग़ीर जो सौटु हो जेको मृगेंद्र प्रताप साही जो ख़तु वठी आयो हो। साही जो ‘हिंदुस्तान’ अख़बार में बांसुरी नवाज़ जे बारे में पढ़ियो हो। अहिड़ीअ रीति सग़ीर अंसारी मंदर सां गॾु जुड़ी वियो। हू 59 सालनि जो हो।

लेकिनि मुरलीअ सां संदसि नातो अॼ खां छह साल अॻु, 1965 ईस्वी धारे शुरू थियो हो, जॾहिं हू फ़क़ति नव सालनि जो हो। सग़ीर अंसारी बुधाए थो, “बांसुरियूं असांजे घर में ई ठहंदियूं हुयूं। अॼु बि ठहनि थियूं, पर हाणे सिहत जे करे मूं सां बि एतिरियूं मुर्लियूं ठाहिण नथो पुॼे। जॾहिं वालिदा (माउ) हयात हुई, तॾहिं बांसुरियूं ठाहींदी हुई।” बांसुरियूं ठाहिण ऐं विकणण जो हुनरु संदसि ॾाॾे जुमराती मियां सेखारियो हो।

जुमराती मियां ॾहीं जमातु ताईं तइलीमु हासिलु कई। बरितानवी हुकूमत जे दौर में हू हथवा टपाल घर में मुलाज़िमु हो। सग़ीर यादि कंदे ॿुधाए थो, रिटायरमैंट बैदि हू कंहिं कम सां कलकते में वियो ऐं हुतां बांसुरी वठी आयो। हू इन खे पाण वॼाईंदो हो; इहो संदसि शौक़ु हो। पोइ हुन ॻोठ जे आसपासि जा काना जमा कया ऐं बांसुरीअ जो नक़ुलु जोड़ण जी कोशिश कई। जॾहिं संदसि मुर्लीअ मां आवाज़ु निकरण लॻो तड॒हिं हुन बाक़ाइदे बांसुरियूं बणाइण शुरू कयूं । पहिरीं ॾह ॾींहनि ताईं ऐं पोइ ईंदड़ वीह ॾींहनि ताईं।

सग़ीर अंसारी चवे थो, “शुरूआत में हुन मक़ामी मेलनि ऐं बाज़ारन में बांसूरियूं विकणण जे लाइ ब॒ टे माण्हुनि खे कम ते रखियो। इहे माण्हू ताञीअ पेटे मीर शिकार हुआ। इन्ही निस्बत सां तक जो नालो बि मीर शिकार टोलो पेइजी वियो। ही बिरादरी पखियुनि जो शिकारु कंदी हुई। हथवा राॼ इन्हनि खे ॿियों किथां खां आणे हिते आबादु कयो।” हिन जो मञणु आहे त मियां जुमराती सां सिखियल दस्तकारी जे ज़रिए ही बिरादरी रोज़ी कमाए थी। उहे बांसुरी ठाहिंदा आहिनि ऐं मुल्क जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में वञी करे विकणंदा आहिनि।

साल 1970 में पंहिंजे अबे जे चलाणे बैदि सग़ीर अंसारी बि हितां ॿाहिरि वञी करे वरिह्यनि ताईं बांसुरी विकणंदो रहियो, जंहिं सां पंहिंजे ख़ानदान जो गुज़ारो हलाए सघे। हू रुॻो पंज ॾींहनि जे लाइ घरु ईंदो हो जंहिं सां पंहिंजी अमी खे पैसा डे॒ई सघे। सग़ीर अंसारी बुधाए थो, “मां इलाहाबाद (मौजूदा प्रयागराज), लखनऊ, बनारस, कानपूर, कटनी, बिलासपुर, रायपूर, रायगढ़, रीवा, सतना ऐं जबलपुर जे मेलनि में वेंदो हुयुसि। मेलो ख़तमु थियण खां पोइ बि मां आसपासि घुमी करे बांसुरियूं विकणंदो होसि। बांसुरी बि वॼाईंदो होसि। इन ज़माने में रोज़ाना चार खां पंज सौ रुपया कमाइणु हिकिड़ी वॾी रक़म लेखिबी हुई।”