सुबुह जा पंज थी रहिया आहिनि। सिजु अञा उभिरियो नाहे पर बिहार जे गोपालगंज ज़िले जे नंढिड़े क़स्बे हथवा में ब॒ जुदा आवाज़ माण्हुनि खे जाॻाए रहिया आहिनि। हिकिड़ो आवाज़ु मुअज़्ज़िननि (ॿांगनि) जो आहे, जेके कुझ मसीतनि जे मीनारनि खां ॿांग ॾेई रहिया आहिनि। ॿियों इलाइक़े जे टिनि चार जग॒हियुनि खां भॼन जा आवाज़ बि अची रहिया आहिनि।अलाहु अकबर! अलाहु अकबर! अश्हदु अन ला इला-ह इल्लल्लाह जो मिठो आवाज़ु झांझनि जे ताल सां गॾु ईंदड़ु हरे राम हरे कृष्न, हरे कृष्न हरे राम जे आवाज़ सां गॾिजी हिकु थी वेंदो आहे ऐं पोइ किथां नज़दीक खां ई मुर्लीअ जे आलापनि जो परिलाउ थिए थो जेको सुबुह जे सांतीके ऐं दिलकश माहौल में इन्हनि मुख़्तलिफ़ आवाज़नि खे परवाज़ु डि॒ए थो।
मुरलीअ जे आलापनि जी कशिश ऐं साज़ींदड़ सां मिलण जी लोछ मूंखे 176 साल पुराणे गोपाल मंदर ताईं वठी वेंदी आहे। हिन इमारत खे 1850 ऐं 1866 जे विच वारे दौर में महाराणी श्याम सुंदर कुंवरी अॾारायो हो। इन मंदर जे आसपासि पुराणो क़िलो, नओं क़िलो ऐं शीश महलु अचे थो। इन शाही मंदर जे शानदारु दरवाज़े ते हिकिड़ो राखो बीठलु आहे। इहो मंदरु तक़रीबन चार लख पंजाह हज़ार सिकनि जी लाॻति ते तामीरु थियो हो, जेको अॼु मालियात आहिरि अटिकलु 55 किरोड़ रुपया थियनि था। 12 एकड़ जी एराज़ीअ वारे आॻुड़ जे हिन मंदर में बाग़, फ़वारा, तलाव, संस्कृत यूनिवर्सिटी जी इमारत ऐं केतिरनि ई कमरनि वारो मशहूरु गोपाल मंदरु मौजूदु आहे।
ही मंदरु हिते जे हिकिड़े क़दीम शाही ख़ानदान जे वारिसनि जी ज़ाती मिल्कियति आहे, जेको कंहिं ज़माने में हथवा रियासत ते हुकूमतु कंदो हो। इन खे सुबुह ऐं शाम जो संगत जे लाइ खोलियो वेंदो आहे, जड॒हिं कुझ वेसाहवारा होरियां-होरियां नज़र अचनि था, हिकिड़ो पुजारी ॻर्भगृह में राधाकृष्ण जी आरती करे रहियो आहे। हुन जे बिल्कुलु साम्हूं वड॒नि थंभनि वारे हॉल में वेही करे साज़ींदड़ पंहिंजे साज़नि-जीअं तबले, बाजे,(हारमोनियम) ऐं झांझ सां गॾु मौजूदु आहिनि ऐं इन्ही मंडिली जे विच में वेठो आहे मुहमद सग़ीर अंसारी, जंहिं फ़नकार जे बारे में मूं पंहिंजे साथियुनि खां ॿुधो हुयो।
हू चवे थो, “सभई हिकु आहिनि, असां में को फ़र्क़ु कोन्हे।” गोपाल मंदर जे देवी देवताउनि खे पंहिंजी मुरलीअ जे राॻ जो नज़रानो पेश कंदड़ हिन सतरि वरिह्य जे मुसलमानु मौसीक़ार खे पंहिंजे कम में कुझ बि ग़ैरु मामूली न लॻंदो आहे। “असां सभिनी खे मुहिबत ऐं बराबरी सां गॾु रहणु खपे। यह एक ज्ञान है जो ख़ुदा ने मुझे दिया है। और ज्ञान बांटने में कुछ भी गलत नहीं है [हीअ ॾात मूंखे ख़ुदा तर्फ़ां अता थियलु आहे, ऐं इल्म वंडण में कुझ बि ग़लति नाहे]।” सग़ीर अंसारी चवे थो मूंखे हिते बांसुरी वॼाइण जो कमु कंदे हिक ॾहाके खां बि वधीक वक़्तु थी वियो आहे।