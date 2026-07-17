“रानी श्याम सुंदरी के समय मंदिर में आरती के अवसर पर प्रवेश द्वार पर शहनाई बजाने की परंपरा थी. उनके निधन के बाद यह परंपरा वर्षों तक बंद रही. पूर्ववर्ती राजपरिवार के वर्तमान मुखिया मृगेन्द्र प्रताप शाही ने इस पुरानी परंपरा को फिर से शुरू किया. वर्ष 2015 में उन्होंने कुछ कलाकारों को संगीत बजाने और भजन गाने के लिए नियुक्त किया. तभी, आज से लगभग एक दशक पहले, हथुआ राजपरिवार की एक कार सगीर अंसारी के घर आकर रुकी. यहां के प्रबंधक, सगीर के बड़े चचेरे भाई के साथ मृगेन्द्र शाही का निमंत्रण लेकर आए थे. मृगेन्द्र शाही ने दैनिक हिन्दुस्तान में इस सिद्धहस्त बांसुरी वादक के बारे में पढ़ा था. यहीं से मंदिर के साथ सगीर का जुड़ाव शुरू हुआ. तब उनकी उम्र 59 वर्ष थी.

लेकिन बांसुरी से उनका रिश्ता तो छह दशक पहले, 1965 में ही शुरू हो गया था, जब वे केवल नौ वर्ष के थे. “हमारे घर में ही बांसुरियां बनाई जाती थीं. आज भी बनती हैं, लेकिन अब मेरी तबीयत इतनी इजाज़त नहीं देती कि पहले जितनी बांसुरी बना सकूं. जब मेरी मां जीवित थीं, तब वे भी बांसुरी बनाती थीं,” वे बताते हैं. बांसुरी बनाना और उसे बेचने का हुनर उन्हें उनके दादा जुमराती मियां ने सिखाया था.

जुमराती मियां ने दसवीं कक्षा तक पढ़ाई की थी. ब्रिटिश राज के दौरान वे हथुआ डाकघर में काम करते थे. “सेवानिवृत्ति के बाद वे एक बार किसी काम से कलकत्ता गए और वहां से एक बांसुरी लेकर लौटे,” सगीर याद करते हैं. “वे ख़ुद भी उसे बजाते थे; यह उनका शौक़ था. बाद में उन्होंने गांव के आसपास उगने वाले सरकंडे इकट्ठे किए और वैसी ही बांसुरी बनाने की कोशिश की. जब उनकी बनाई बांसुरी से सुर निकलने लगे, तो उन्होंने नियमित रूप से बांसुरियां बनानी शुरू कर दीं – पहले दस, फिर बीस.”

“स्थानीय मेलों और बाज़ारों में बांसुरियां बेचने के लिए उन्होंने दो-एक लोगों को काम पर रखा था. वे मीरशिकार समुदाय से थे. यह मोहल्ला उन्हीं के नाम पर आज भी ‘मीरशिकार टोला’ कहलाता है. वे पहले पक्षियों का शिकार किया करते थे. हथुआ राज में उन्हें कहीं और से लाकर यहां बसाया था,” सगीर बताते हैं. उनका मानना है कि आज यही समुदाय जुमराती मियां से सीखी इस कला के सहारे बांसुरियां बनाकर और बेचकर अपनी आजीविका चला रहा है. वे देश के विभिन्न हिस्सों में घूम-घूमकर बांसुरियां बेचते हैं.

अपने पिता के 1970 में निधन के बाद परिवार का भरण-पोषण करने के लिए सगीर स्वयं भी वर्षों तक बिहार से बाहर घूमते रहे. वे महीने में केवल पांच दिनों के लिए घर लौटते, ताकि अपनी मां को कमाई सौंप सकें. “मैं इलाहाबाद (अब प्रयागराज), लखनऊ, बनारस, कानपुर, कटनी, बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, रीवा, सतना और जबलपुर के मेलों में जाता था. मेला ख़त्म होने के बाद भी आसपास के इलाक़ों में घूमकर बांसुरियां बेचता रहता था. साथ ही बांसुरी भी बजाता था. उन दिनों रोज़ के चार-पांच सौ रुपए भी बहुत बड़ी रक़म मानी जाती थी,” वे कहते हैं.