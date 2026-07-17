सुबह के पांच बजे हैं. सूरज ने अभी दिन की शुरुआत भी नहीं की है, लेकिन बिहार के गोपालगंज ज़िले की छोटी सी आबादी वाले क़स्बे हथुआ में दो अलग-अलग स्वर लोगों को जगा चुके हैं. एक ओर कुछ मस्जिदों की मीनारों से मुअज्ज़िनों की आवाज़ में गूंजती अज़ान है, तो दूसरी ओर तीन-चार मंदिरों से उठते भजनों के स्वर. "अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह..." की मीठी पुकार, मंजीरों की लय पर गूंजते "हरे राम, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे राम" के कीर्तन में घुल-मिल जाती है. और तभी, कहीं थोड़ी निकट से आती बांसुरी की धुन इन सभी स्वरों को एक शांत, सुरमय संगम में पिरो देती है.
इसी बांसुरी की मोहक तान और उसे बजाने वाले कलाकार से मिलने की उत्सुकता मुझे 176 वर्ष पुराने गोपाल मंदिर तक ले जाती है. तत्कालीन हथुआ महारानी श्याम सुंदरी कुंवर द्वारा 1850 से 1866 के बीच बनवाया गया यह मंदिर पुराने क़िले, नए क़िले और शीश महल से घिरा हुआ है. लगभग 4,50,000 चांदी के सिक्कों की लागत से बना यह भव्य मंदिर, जिसकी आज की क़ीमत लगभग 55 करोड़ रुपए आंकी जाती है, विशाल फाटक और सुरक्षा व्यवस्था के साथ आज भी अपनी शान बिखेरता है. क़रीब 14 एकड़ में फैले इस परिसर में बाग़-बग़ीचे, फव्वारे, तालाब, संस्कृत विश्वविद्यालय की इमारत और अनेक कक्षों वाला प्रसिद्ध मंदिर स्थित है.
यह मंदिर कभी हथुआ रियासत पर शासन करने वाले सबसे पुराने राजपरिवारों में से एक के वंशजों की निजी संपत्ति है. सुबह और शाम आम लोगों के लिए इसके द्वार खुलते हैं, जब कुछ श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं. गर्भगृह में राधा-कृष्ण की प्रतिमाओं के समक्ष पुजारी आरती करते हैं. सामने विशाल स्तंभों वाले सभा-हाल में फ़र्श पर तबला, हारमोनियम और मंजीरों के साथ बैठे संगीतकार आरती में संगत देते हैं. इन्हीं कलाकारों के बीच हैं मोहम्मद सगीर अंसारी, जिनके बारे में मैंने अपने सहकर्मियों से सुना था.
क़रीब 70 वर्षीय यह मुस्लिम कलाकार प्रतिदिन गोपाल मंदिर में अपनी बांसुरी भगवान को समर्पित करते हैं. उन्हें अपने इस कार्य में कुछ भी असामान्य नहीं लगता. वे कहते हैं, "सभी इंसान बराबर हैं. हममें कोई फ़र्क नहीं है. हमें आपसी सद्भाव के साथ रहना चाहिए. यह एक ज्ञान है जो ख़ुदा ने मुझे दिया है, और ज्ञान बांटने में कुछ भी ग़लत नहीं है. मैं पिछले दस वर्षों से भी अधिक समय से यहां बांसुरी बजा रहा हूं."