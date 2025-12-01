पूर्वी जलमाच्या किर्ती गेल्या जगात पांगून नको मज लाडवू देते तुम्हांला रे सांगून

दुबळ्यापणाईला काही बोलाव​​रं तोडून जाई मोगर्याची कळा गेली वार्यानी रे पडूनी

अशी दुबळ्यापणाईची कोण करीतो टिंगईल तुझ्या मरणाच्या वेळी सा​​रं काही तो सांगईल

अशी दुबळ्यापणाईची कसा करतो हेळयणा दुपारची सावली आला काखत रे झोळयणा

आस दुबळ्यापणाला नको होऊस रे आयाहुया आस निघूनी जाईल चंद्रावरली रे काळी साया

असा दुबळ्यापणाला नको भाऊ तू रे डगमगू असा निघूनी जाईल चंद्रावरीला रे काळा ढगू

दुबळं-ना-माझं-पणं मारी वस्ताराला गाठी किती नाव संभाळीला, सभा घेतल्याना माझ्या गोठी

आस दुबळं-माझं-पण मला कुणी ते गं हिणविलं देवाला ना जोडी हात, कसं शर्थीनी चालविलं

असा धर्माचा डावू माझा मला तो गं मिळईला गेली व्हती देऊळाला सारासारा तो गं कळईला

आला माझ्या दारामधी देते प्यायला नितं पाणी येम गेला फिरवूनी भुकेल्याची जाणं करी

असा धर्माचा डावू देते केळीच्या पानावरी काई यातं मिळाईला भुकेल्याची जाणं करी

पाची बोटाचा गं धर्म करी जिवाची सोडवणं अशी वार्याच्या झगरीनी, कशी उडाली कवळी पानं

जिच्या कुळीला धर्म चा धर्म, तिच्या लेकीनी चालू केला गेली लांब वनामधी देव तिथं, तिला साह्य झाला

हाच धर्माचा डावू कोण घालीतं गं पंगयती काय म्हणं नासविला, पांडुरंग तो गं रंगतो संगयती

असा धर्माचा डावू जिला येतो ना गं तिनी केला नको म्हणू नासविला, देव उभा तो गं राहिला

असा सकाळच्या पारी धर्म चांगुणानी केला धर्म चांगुणानी केला, अंगी देव तो गं राबवीला

सकाळच्या पहरी कोण गोसावी गं दारी आला काई सांगु बाई तुला वाढवी कशा गं भिकशा तू गं त्याला

सुबह-सुबह यह कौन फ़क़ीरा दरवज्जे पर आया है?

सखी मोरी सोचे क्या दूं उसको, पास में अपने क्या है!

सुबह-सुबह को चांगुना ने भिक्षा का दान दिया

भले से दिल ने दिल के भीतर ईश्वर को स्थान किया

करुणा धरम है उसका, जिसका पालन वह करती है

हमदर्दी का मोल बहुत है, नज़र ख़ुदा की रहती है

भला करे जो दुनिया का, जो जिम्मा इसका उठाए

कुछ भी न बेकार गया, ईश्वर हैं कृपा बनाए

बिटिया तो घरवालों के धरम-राह पर चलती है

चाहे वन भी जाए, ईश्वर की छांव में पलती है

मदद का हाथ बढ़ाना ही तो सच्चा धरम कहाए

लोगों की न सुनो कि सूखा पत्ता तो उड़ जाए

प्यार बिना पत्ता केले का भी करम-धरम का पतन है

भूखे को तो भोज खिलाना हमदर्दी का जतन है

दरवाज़े पर आया प्यासा, रोज़ पिलाए पानी

यम के पांव भी लौट चले, जब देखी दुःख की कहानी

मेरे दिल की अच्छाई में मेरा नसीब ही बसता है

धरम मरम की राह में पकड़ा, मैंने मंदिर का रस्ता है

मुझ ग़रीब-दुखियारी का अपमान सभी करते हैं

ईश्वर का नाम बस लिए, जीवन की चक्की पीसते हैं

मैं ग़रीब-दुखियारी हूं, पैबंद का पर्दा करती हूं

यूं लाज बचाती हूं अपनी, पर लोगों के ताने सुनती हूं

बहुत कठिन है डगर पनघट की, पर तुम मत घबराना

जद्दोजहद से चांद का काला धब्बा भी हट जाना

हो ग़रीब कमज़ोर नहीं, हिम्मत का साथ निभाना

काले बादल उड़ जाएंगे, उम्मीद का घर है बसाना

कैसे ग़रीब-दुखियारों की ये दुनिया हंसी उड़ाती है

दिन की तो परछाई भी आगे बढ़ती जाती है

मुझ ग़रीब-दुखियारी पर कौन ये हंसता जाता है?

जब मौत खड़ी होगी सर पे, ईश्वर परिणाम सुनाता है

बुरी बात नाज़ुक मन पर, गहरी चोट दे जाती है

कली मोगरे की जैसे इस हवा में यूं उड़ जाती है

किसी समय में अच्छाई, हमदर्दी की मशहूरी थी

ज़्यादा लाड़ जताओ न, सब सच्चाई से कह री थी

*गोसावी: वह व्यक्ति जिसने सांसारिक कर्मों, भोग-विलास आदि का त्याग कर दिया हो. वह गेरुए रंग के वस्त्र धारण करता है. यह एक जाति का नाम भी है जो धार्मिक कार्यों में संलग्न रहती है.