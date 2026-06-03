कुष्ठ रोग एक दीर्घकालिक, लेकिन उपचार योग्य संक्रामक बीमारी है, जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होती है. वर्ष 2024 में भारत में इसके 1 लाख मामले दर्ज किए गए, जो नए मामलोंकी संख्या के हिसाब से दूसरे स्थान पर रहने वाले ब्राज़ील से पांच गुना अधिक हैं. दुनिया में कुष्ठ रोगियों की संख्या हमेशा भारत में सबसे अधिक रही है. इस बीमारी को हैनसन रोग भी कहा जाता है.

नियामत लगभग 10 वर्ष के थे, जब उन्हें कुष्ठ रोग हुआ. वे पारी से कहते हैं, “मेरे शरीर पर घाव निकलने लगे थे. कभी वे कम हो जाते, कभी बढ़ जाते. मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और काम करता रहा.”

किसान परिवार से आने वाले नियामत को खेतों में काम करने भेजा जाता था. वे बताते हैं, “धीरे-धीरे बीमारी बढ़ती गई. मेरे हाथ और पैरों की उंगलियों में संवेदना ख़त्म होने लगी. मुझे याद है कि एक बार बर्फ़ में घास काटने गया था और मेरी उंगलियां जल गईं, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला. बाद में वे एक-एक करके झड़ने लगीं.”

वे कहते हैं कि गांव के लोग उनके साथ सम्मान से पेश आते थे, लेकिन बीमारी के फैलने को लेकर आशंकित रहते थे. “लोग मेरी पीठ पीछे क्या कहते थे, मुझे नहीं पता,” वे कहते हैं. उनकी आवाज़ में उस समय का दर्द आज भी महसूस होता है; दूसरों द्वारा महसूस की जाने वाली असहजता उन्हें भीतर तक चुभती थी.

यह 1960 के दशक की बात है. उस समय कई दशकों से कुष्ठ रोग व्यापक रूप से फैला हुआ था. साल 1983 के आंकड़ों के अनुसार, प्रति 10,000 आबादी पर 57 रोगी थे. आज स्थिति काफ़ी बेहतर है और भारत में प्रति 10,000 लोगों पर एक से भी कम मामला देखने को मिलता है. इस गिरावट का संबंध 1982 में शुरू किए गए एमडीटी (मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट) कार्यक्रम से माना जाता है.