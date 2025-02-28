ପାଟନାରରାସ୍ତା ଉପରେ ଯେତେବେଳେକାଚର ସିପାର ବୁଲିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଚକମକ କରୁଥିବାଗମ୍ବୁଜ ଭଳି ଢାଞ୍ଚାଦେଖିବାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥାଏ। ସହରର ଗୌରବ ସିସେକିସିପାରବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିନଜରେ ଇମାମ କୁହନ୍ତି, ‘‘ଖଣ୍ଡାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଢାଲପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଏପରିକିଅନାର (ସଜା ହୋଇଥିବା ଡାଳିମ୍ବ) ଯାହା ମୁନିଆଖଣ୍ଡାର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଫୁଟି ବାହାରକୁଦେଖାଯାଇଥାଏ, ସେ ସବୁକିଛିକାଚରେ ସଜା ହୋଇଛି।’’
କାଚରେ ନିଖୁଣ ଭାବେ ନିର୍ମିତ ଏହି ସିପାର୍ ପାଟନାରେ ମୋହରମ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ଏକ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ଅସ୍ତ୍ରାଗାର ସଦୃଶ। ଏଥିରେ ଖଣ୍ଡା, ଢାଲ, ଧନୁ ଏବଂ ତୀର ସମେତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରହିଥାଏ। ଏଥିସହିତ, ଏଥିରେ ଅତିକମ୍ରେ ଏକ ଡଜନ ହସ୍ତଶିଳ୍ପରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ସାଜସଜ୍ଜା ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟ ଥାଏ।
ଏଠାରୁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ, ପାଟନା ସହର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ୪୦ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ମହମ୍ମଦ ନିସାର ନିଜର ସିପାର୍ ତିଆରି ଶେଷ କରିବା ପରେ କର୍ମଶାଳାର ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହ ଠିଆ ହୋଇ ନିଜର ସର୍ଜନା ଉପରେ ଶେଷ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସର୍ଜନା ବାରଣ୍ଡାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି; ନିକଟରେ ବାଘ କାଲୁ ଖାନର ପୁରୁଣା ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଘର ଏବଂ ଏକ ମଜାର (ଧର୍ମପୀଠ) ଅଛି।
ଶିଳ୍ପକାରନିସାର କୁହନ୍ତି, ‘‘ଏହା ଜଣେ ଲୋକରକାମ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ଅନେକ ଶିଳ୍ପକାରଙ୍କକୌଶଳର ମିଶ୍ରଣ ଦେଖିବାକୁମିଳିଥାଏ।କିଛି ଲୋକ ବିହାରବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଘର ଦେଶର ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ଭାଗରେ।’’
ଆରୀ, ଜର୍ଦୋଜି, କଶିଦାକରୀ, ଚାପା, ନାଗ୍ ଏବଂବେଳେବେଳେ ମୀନାକରୀ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟସିପାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ସେଉଦାହରଣ ଦେଇ କୁହନ୍ତି। (ଆରୀ ଏପରି ଏକ କୌଶଳଯେଉଁଥିରେ ହୁକ ଭଳିଛୁଞ୍ଚି ବ୍ୟବହାର କରି କପଡ଼ାଉପରେ ନିଖୁଣ ଏମ୍ବ୍ରୋଡୋରୀଡିଜାଇନ କରାଯାଏ; ଜର୍ଦୋଜି ହେଉଛି ଏକ ଏମ୍ବ୍ରୋଡୋରୀଯେଉଁଥିରେ ଧାତବ ଥ୍ରେଡବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। କଶୀଦା କାରୀ ଏକ କାଶ୍ମୀର ଶୈଳୀର ଏମ୍ବ୍ରୋଡୋରୀଯାହା ବିହାରରେ କରାଯାଏ ଏବଂଚାପା ହେଉଛି ମେଟାଲିକ ରଙ୍ଗର ଗୋଟିଏକାଠବ୍ଲକ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ)
ସିପାରରେମଧ୍ୟ ମୀନାକରୀ - ମୀନା ଚିତ୍ରକାରୀଥାଏ।ଏହା ସହିତ ନିଖୁଣଏବଂ ତୀଖ ରତ୍ନକୁଲଗାଇବା ପାଇଁ ନାଗକାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ରହିଥାଏ।