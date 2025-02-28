तारीफ़ सुनकर इज़हार मुस्कुराने लगते हैं और बताते हैं कि सिपार के बारे में वह जो कुछ भी सीख सके हैं उन्हें उनके उस्ताद सुलेमान मियां ने सिखाया है. “जैसे मोहम्मद रफ़ी [मशहूर गायक] को उनकी मखमली आवाज़ कुदरत ने दी थी, वैसे ही ऊपर वाले ने सुलेमान मियां को उनकी कला से नवाज़ा था. उन्होंने उन सभी लोगों को अपना हुनर सिखाया जो उनके दरवाज़े पर आए – चाहे वे हिन्दू रहे हों या मुसलमान. लेकिन कोई भी उनके बराबर मक़ाम हासिल नहीं कर पाया,” इज़हार बताते हैं. वह शीशे के कारीगर नज़रे इमाम को सलाम करने के लिए घूमते हैं, जो अभी-अभी सिपार के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए भीतर दाख़िल हुए हैं.

नज़रे इमाम और उनके भाई मेहदी इमाम अपने परिवार की दूसरी पीढ़ी से हैं जो शीशे की यह कारीगरी करती है. “शीशे की पहली सिपार उनके वालिद मंज़र हसन ने बनाया था और उनके दोनों बेटे उनकी इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं,” अपने पुराने दोस्त का परिचय कराते हुए इज़हार बताते हैं.

“हमने जो कुछ भी अपने वालिद से सीखा है उसे अपने काम में झोंक देते है. शीशे की एक सिपार को पूरा बनाने के लिए कमोबेश दो महीने का वक़्त लगता है. इसके लकड़ी के बने आधार को छोड़कर, इस्तेमाल होने वाली सभी चीज़ें शीशे की बनी होती हैं,” 57 वर्षीय नज़रे इमाम बताते हैं.

दोनों भाई इस कारीगरी को करने और उसे प्रदर्शित करने का काम 1992 से कर रहे हैं. वे कहते हैं कि धार्मिक और आध्यात्मिक कारणों को छोड़ भी दिया जाए, तो वे यह काम पटना के इतिहास के नाम पर भी करते हैं. नज़रे इमाम यह कहने से नहीं हिचकते कि समय बीतने के साथ-साथ पटना भी कई मायने में बदल गया है. इसके सांस्कृतिक अतीत में तब्दीलियां आई हैं और इसकी अनेक पारंपरिक विरासतें विलुप्त भी हुई हैं. “सिपार बनाने की कला आज भी ज़िंदा है, लेकिन इस पर भी अब ख़तरे के बादल मंडराने लगे हैं,” वह कहते हैं.

उनके भाई मेहदी हसन कहते हैं, “शीशे की यह सिपार उस पटना शहर की ऐतिहासिक विरासत की आख़िरी ज़िंदा मिसाल है जो कभी शीशे की कारीगरी के कारण जाना जाता था.” वह सिपार के सामने लगाने के अगरबत्तियां सुलगा लेते हैं.

इन भाइयों से यह भी पता चला कि पटना के सभी पुराने कारखाने, जिनमें शीशे बनाए जाते थे, अब बंद हो चुके हैं. “जिन फैक्ट्रियों में अभी भी शीशे का काम होता है वे सभी मशीनों से संचालित हैं और इनमें चीन का माल इस्तेमाल होता है. हमारे वालिद मंज़र हसन के अलावा गोपाल जी, रामदास जी और राम जानकी जी शहर में शीशे के आख़िरी कारीगर थे.” नज़रे इमाम पारी को बताते हैं कि उनके गुज़र जाने के बाद यह कला भी लुप्त हो गई.

दोनों भाइयों ने अपनी कारीगरी का प्रदर्शन संगीदालान में किया हुआ है, जहां उनके वालिद की कला को भी पहले दिखाया जा चुका था. संगीदालान अब शहर का एक व्यस्त बाज़ार है. यहां पटना के सबसे पुराने इमामबाड़ों में से एक है, जिसे दूलीघाट के नवाब सैयद अहमद अली ख़ान क़यामत ने बनवाया था.