प्रियंका कुमारी तेज़ डोड़ंदड़ आहे, ऐं संदसि पीउ लाल देउ उरांव पंहिंजी 18 सालनि जी धीअ जी रफ़्तार बाबति फ़ख़ुरु सां ॻाल्हाए थो, “बहुत तेज़ दौड़ती थी बचपन से [हूअ नंढपिण खां ई तमामु तेज़ डोड़ंदी हुई]।”

ॾिहाड़ी मज़ूर जे चार ॿारनि मां वॾी, प्रियंका एस.एस.सी जीडी जी तयारी करे रही आहे — जेको पैरामिलिट्री फ़ोर्स जे लाइ हिकिड़ो कॉमन एंट्रेंस इग्ज़ामु आहे।

हूअ लॼाईंदे चवे थी, “हमको वर्दी पहनना है [मूंखे यूनिफ़ार्म वारी नौकरी खपे]।”

प्रियंका रोज़ानो तयारी कंदी आहे –हिकु अहिड़े इम्तिहान जे लाइ जंहिं जे लाइ शायदि हूअ हाणे एलिजिबल न हुजे। पैरामिलिट्री मेडिकल जाच में फ्लोरोसिस जी जाचि थींदी आहे, संदसि ॾंदनि ते दाग़ ऐं संधनि में सूर– ॿेई ॻाल्हियूं आज़ार जूं उहिञाण आहिनि जेके डिसक्वालिफ़िकेशन कराए सघनि थियूं।

गुज़िरियल नवंबर में, हुन पंहिंजे ॻोठ जे वेझो खुलियल मैदाननि में कसरत करण शुरू कयो। मक़्सदु 8.5 मिंटनि में 1,600 मीटर डोड़णु। प्रियंका फ़ख़ुर सां चवे थी, “पहले दिन हम 7 मिनट में ही दौड़े थे[पहिरिएं ॾींहुं मूं 7 मिंटनि में ई डोड़ पूरी कई]।”

लेकिनि संदसि पहिरीं डोड़ खां पोइ, सूर थियो जेको गोॾनि खां शुरू थियो। संदसि पीउ सूर जी दवा वठण जी सलाह ॾिनी; पर हुन नाकारे छॾी।“हेकरि मूं इहा वरिती, त पोइ इन जी हेर पेइजी वेंदी।” जॾहिं सूर बर्दाश्त जी हद खां वधी वेंदो आहे, त हुन जे आसपासि जो हर हिक माण्हू पेनकिलर वठे थो। हुन झारखंड जे पलामू ज़िले में पंहिंजी सॼी ज़िंदगी इहो ॾिठो आहे।

चुकरु जी आबादी में घणो तइदादु अनुसूचित जनजाति बिरादरी जे माण्हुनि जो आहे, जिनि खे फ़्लोरोसिस जी बिमारी आहे। इहो रोॻु पीअण जे पाणी में वधीक फ़्लोराइड जे तइदाद जे करे थिए थो जंहिं जो इलाजु नथो थी सघे। फ़्लोराइड क़ुदरती तौर ते छिपुनि, मिटी ऐं ज़मीनी पाणी में हूंदो आहे। पलामू जी घणई छिपुनि जे बुनियाद में नाइस ऐं ग्रेनाइट आहे, जंहिं में फ़्लोराइड झझो हूंदो आहे। जीअं ई वहंदड़ु पाणी इन्हनि छिपुनि मां वहे थो, तीअं ई इन पाणीअ में फ़्लोराइड जी मिलावत थी वेंदी आहे।