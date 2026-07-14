भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार पानी में फ़्लोराइड की सीमा 1 से 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए. चुकरू में इसकी औसत मात्रा क़रीब तीन गुनी है (यानी 4 से 4.5 मिलीग्राम प्रति लीटर तक). जल विभाग के एक इंजीनियर ने नाम न बताने की शर्त पर हमें यह बात बताई.

इलाक़े में हैंडपंपों पर लाल रंग का निशान लगाया गया है, ताकि बताया जा सके कि उनमें फ़्लोराइड की मात्रा ख़तरनाक स्तर तक है. पारी ने अगस्त 2025 की राज्य स्वास्थ्य विभाग की एक रिपोर्ट देखी, जिसके मुताबिक़ चुकरू के सभी 20 हैंडपंप फ़्लोराइड से दूषित मिले थे.

हैंडपंपों पर निशान लगे होने के बावजूद गांव वालों के पास इस दूषित पानी का इस्तेमाल करने के अलावा कोई चारा नहीं है. पानी वो ख़रीद नहीं सकते क्योंकि बहुत महंगा है और राज्य सरकार हालात की ओर से आंखें मूंदे बैठी है.

पेयजल और स्वच्छता विभाग के कार्यकारी अभियंता जेसन हुरुह ने बताया, “गांव के लोगों को पता है कि कौन-सा पानी सुरक्षित नहीं है और कौन-से स्रोत बेहतर हैं. कुछ हैंडपंप का पानी सुरक्षित है.”मगर हुरुह यह नहीं बता पाए कि वे कौन-से हैंडपंप हैं और न वह फ़्लोरोसिस को लेकर जागरूकता कार्यक्रमोंका कोई सुबूत दे पाए.

ज़्यादा फ़्लोराइड शरीर के लिए धीमे ज़हर की तरह है. बच्चों में सबसे पहले दांतों में फ़्लोरोसिस होता है. उनके दांतों पर धब्बे पड़ जाते हैं और रंग बदल जाता है. फिर यह बीमारी हड्डियोंतक पहुंचती है. जोड़ अकड़ने लगते हैं, हड्डियां कमज़ोर पड़ जाती हैं और उनका आकार बदलने लगता है.

पलामू के सिविल सर्जन और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अनिल कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक़ “फ़्लोराइड दांतों में और हड्डियों में कैल्शियम की जगह ले लेता है.”

फ़्लोराइडनाम की पत्रिका में छपी रिपोर्ट के अनुसार 2008 में चुकरू गांव में जांच में मिले हर 10 बच्चों में से 8 के दांतों में फ़्लोरोसिस था और जिनका सर्वे किया गया था, उनमें से क़रीब आधे वयस्कों में हड्डियों का फ़्लोरोसिस था.