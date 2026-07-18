પ્રિયંકા કુમારી એક ઝડપી દોડવીર છે, અને તેના પિતા લાલ દેવ ઉરાંઓ પોતાની 18 વર્ષની દીકરીની (દોડવાની) ઝડપ વિશે ગર્વથી વાત કરે છે. તેઓ કહે છે, "બહુત તેજ દૌડતી થી બચપન સે [એ બાળપણથી જ ખૂબ ઝડપથી દોડતી હતી]."
આ દાડિયા મજૂરના ચાર બાળકોમાં સૌથી મોટી પ્રિયંકા એસએસસી જીડી - અર્ધલશ્કરી દળો માટેની સામાન્ય પ્રવેશ પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહી છે.
તે શરમાતા શરમાતા કહે છે, "હમકો વર્દી પહનના હૈ [મારે ગણવેશ પહેરવો છે]."
પ્રિયંકા દરરોજ તૈયારી કરે છે – એક એવી પરીક્ષાની જેને માટે કદાચ હવે તે લાયક નહીં રહી હોય. અર્ધલશ્કરી તબીબી તપાસમાં ફ્લોરોસિસની તપાસ કરવામાં છે, અને તેના દાંત પરના ડાઘાઓ અને તેનો સાંધાનો દુખાવો - આ રોગના એ બંને ચિહ્નો - તેને ગેરલાયક ઠરાવવા માટેનું કારણ બની શકે છે.
ગયા નવેમ્બરમાં તેના ગામની નજીકના ખુલ્લા ખેતરોમાં તેણે નિયમિત તાલીમ શરૂ કરી હતી. લક્ષ્ય હતું 8.5 મિનિટમાં 1,600 મીટર (દોડવાનું). પ્રિયંકા શાંત ગર્વ સાથે કહે છે, "પહલા દિન હમ 7 મિનિટ મેં હી દોડ ગયે [પહેલા દિવસે હું 7 મિનિટમાં જ એટલું દોડી હતી]."
પરંતુ એ પહેલી દોડ પછી, ઘૂંટણથી શરૂ કરીને, દુખાવો થવા લાગ્યો હતો. તેના પિતાએ પેઇનકિલર લેવાનું સૂચવ્યું હતું; પણ તેણે ના પાડી હતી. "જો હું એકવાર એ લઈશ, તો એ આદત બની જશે." તેની આસપાસની પુખ્ત વયની દરેક વ્યક્તિ જ્યારે પણ પીડા અસહ્ય થઈ જાય ત્યારે તરત પેઇનકિલર લઈ લે છે. અહીં ઝારખંડના પલામુ જિલ્લામાં આખી જીંદગી તેણે એ જ જોયું છે.
ચુકરુના લોકો, મોટાભાગે શિડ્યુલ્ડ ટ્રાઈબ (અનુસૂચિત જનજાતિ) સમુદાયના લોકો, ફ્લોરોસિસનો ભોગ બને છે, ફ્લોરોસિસ એ પીવાના પાણીમાં વધુ પડતા ફ્લોરાઇડને કારણે થતી એક બદલી ન શકાય તેવી સ્થિતિ છે. ખડકો, માટી અને ભૂગર્ભજળમાં કુદરતી રીતે ફ્લોરાઈડ જોવા મળે છે. પલામુના કાંપની માટીના થરો નીચેના નક્કર તળ ખડકોનો મોટો ભાગ ફ્લોરાઇડ ધરાવતા ખનિજોથી ભરપૂર નાઈસ અને ગ્રેનાઈટના ખડકોનો છે. આ ખડકોમાંથી પાણી પસાર થાય ત્યારે ફ્લોરાઇડ પાણીમાં ભળી જાય છે.