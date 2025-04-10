प्रदीप कौशिक, जो अपने जन्म से ही पीरागढ़ी में रहते आए हैं, बताते हैं कि कुछ हफ़्ते पहले मंदिर परिसर में पीने के पानी की समस्या को लेकर स्थानीय समुदाय के नेताओं के बीच एक बैठक हुई थी. प्रदीप ने बताया, “इस बैठक में डीएमआरसी और दिल्ली जल बोर्ड के लोग भी मौजूद थे. उन्होंने हमें बताया कि इस इलाक़े की सीवर लाइनें बहुत पुरानी हैं और पूरे पाइपलाइन सिस्टम को बदलने की जरूरत है.”

शास्त्री के अनुसार, दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के अधिकारियों ने बावड़ी का निरीक्षण करने के लिए मंदिर परिसर का दौरा भी किया था, ताकि बावड़ी में पानी के स्तर की जांच की जा सके, जो वर्षों से घटता जा रहा है. मुख्य पुजारी कहते हैं, “ऐसे सामान्य निरीक्षणों के अलावा बावड़ी के लिए आज तक कभी ज़्यादा कुछ नहीं किया गया है."

दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जून, 2014 में तैयार किए गए सीवेज मास्टर प्लान 2031 के तहत राज्य में 74 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (एसटीपी) स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया. हालांकि, इस योजना में पहले से स्थापित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बेहतरी के लिए कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं है. इसमें यह स्वीकार किया गया है कि पानी के ट्रीटमेंट के बावजूद अक्सर ख़राब पाइपलाइनों के चलते यह पानी से फिर से दूषित हो जाता है.

दिल्ली में मौजूदा सीवर नेटवर्क क़रीब 8300 किमी लंबा है, जो अब पुराना और जर्जर हो चुका है. पीरागढ़ी के निवासियों को पता है कि भले ही आगे चलकर इन सीवर लाइनों को बदला जाए, लेकिन शहरी गांवों में ये बदलाव सबसे आख़िर में पहुंचेगा.

सीवर लाइनों के लिए तैयार किए गए इस मास्टर प्लान में पीरागढ़ी जैसे शहरी गांवों की जगह नहीं है. इस बीच पीरागढ़ी में जहां एक ओर कई सरकारी एजेंसियां बुनियादी ढांचे का निर्माण या रखरखाव कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर यहां रहने वाले मेहनतकश लोग बद से बदतर होती जा रही स्वास्थ्य समस्या के समाधान के लिए महीनों से इंतज़ार कर रहे हैं.