अब वे उनके बिना ही चलना सीख रहे हैं. पिछले कुछ सालों में बार-बार दर्ज होने वाले पुलिसिया मामलों ने महाराष्ट्र भर के रबारी चरवाहों को परेशान किया है, जिसके कारण कई बार ऊंट ज़ब्त किए गए और उन्हें वापस भेज दिया गया. अधिकारियों और कुछ कार्यकर्ताओं ने कभी-कभी यह आरोप भी लगाया कि सामान ढोने वाले ऊंटों को मारने के लिए ले जाया जा रहा था या उनका परिवहन ठीक तरह से नहीं हो रहा था. जबकि हक़ीक़त यह है कि चरवाहे इन ऊंटों का इस्तेमाल अपने परिवार और झुंड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कामकाजी जानवरों की तरह करते हैं.

यहीं से पास ही के एक मामले में, रबारी समुदाय के 50 से ज़्यादा ऊंट ज़ब्त कर लिए गए थे. उन पर अवैध परिवहन का आरोप लगाया गया था — जबकि रबारियों के पास ऊंटों के मालिक होने के काग़ज़ भी थे और यह साबित करने के सबूत भी कि उनका मक़सद सिर्फ़ प्रवास करना था. पढ़ें: पुलिसिया क़ैद में कच्छ के 58 ऊंट

हाल ही में, दिसंबर 2025 में भी, उत्तर महाराष्ट्र के धुले ज़िले में 30 से ज़्यादा ऊंट ज़ब्त कर लिए गए थे. वे अब भी क़ब्ज़े में हैं, और उनके मालिकों को चिंता है कि चारे की कमी के कारण उनमें से कुछ की मौत हो सकती है.

विदर्भ के रबारी नेता हर बार की तरह धुले पहुंच गए, जैसा कि वे हर बार करते हैं, जब भी पुलिस उनके ऊंट ज़ब्त करती है. किरसन कहते हैं कि इस बेवजह की परेशानियों और ऊंटों को वापस लेने में होने वाली देरी से ऊंट मालिक काफ़ी परेशान हैं. वे कहते हैं, “उसमें पैसा भी जाएगा और समय भी, और परेशानी होगी वो अलग.”

इसलिए अब विदर्भ और मध्य भारत के दूसरे इलाक़ों में ज़्यादातर रबारी चरवाहे अपने ऊंटों को छोड़ते जा रहे हैं.

किरसन साथ में यह भी कहते हैं कि ऊंटों को रखना अब बहुत कठिन और महंगा भी हो गया है.

पिछले साल (2025) तक किरसन के डेरे में तीन ऊंट थे. अब एक भी नहीं है. किरसन अंदाज़ा लगाकर कहते हैं, "नागपुर और वर्धा में शायद अब भी पांच परिवारों के पास ऊंट होंगे. पहले लगभग 2,000 ऊंट थे. अब मुट्ठीभर ही बचे हैं." वह हमसे उन फैले हुए कपास के खेतों के बीच बात कर रहे हैं, जहां उनका डेरा अभी-अभी ठहरा है. वे बताते हैं कि उनकी भेड़-बकरियों के झुंड कहीं आसपास चर रहे हैं.