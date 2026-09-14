বীড: গ্রামের সবার কাছে তিনি “বোরওয়েল ভাউ”। খরা জর্জরিত অষ্টি তালুকে বিশ্বম্ভর জগতপের বাড়ির রাস্তা চেনে না, এমন লোক মেলাই ভার। পেশায় বেদানা চাষি বিশ্বম্ভর খরা কবলিত বীড এলাকার বিশিষ্ট তারকাই হয়ে উঠেছেন একরকম। আর তা হবে নাই বা কেন! নিজের খামারে নয়-নয় করে আটচল্লিশ খানা বোরওয়াল ক’টা লোকের থাকে!
এর মধ্যে কয়েকটা আবার ১০০০ ফুট গভীর পর্যন্ত চলে গিয়েছে। দৈর্ঘ্যের হিসেবে মুম্বইয়ের আকাশছোঁয়া এক-একটা ৬০ তলা অট্টালিকার চেয়েও বেশি।
“এই বছর তাও তো মোটে একটা বোরওয়েল পোঁতা হল," নিজেই রসিকতা করেন বিশ্বম্ভর। বীডের বড়ো বড়ো জমি মালিকদের মধ্যে অন্যতম এই কৃষকের ১৮ একর জমি রয়েছে।
বৃষ্টি আর সেচের অভাবে রুখাশুখা এ অঞ্চলে নিজের জমি বাঁচাতে সেই ২০০৫ সাল থেকে বিশ্বম্ভর লাগাতার বোরওয়েল বসিয়ে গেছেন। কিন্তু জলের সঞ্চয় কম থাকায়, সেগুলো একই ভূগর্ভস্থ জলের ভাণ্ডার থেকে বারবার জল টানতে থাকে। ফলে, কয়েক মাসের মধ্যেই বেমালুম বসে যায়। "আমার ৪৮টা বোরওয়েলের মধ্যে মোটে ১৫টা কাজ করছে এখন,” আক্ষেপের সুর তাঁর কথায়।
এ উদ্যোগে বিশ্বম্ভর ইতিমধ্যেই লাখ লাখ টাকা খরচ করে ফেলেছেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বোরওয়েল খোঁড়ার কাজ করেন মূলত দক্ষিণ ভারত থেকে আসা রিগ-চালকেরা। এক একটি বোরওয়েল মাটিতে পোঁতার জন্য খরচ মোটামুটি থেকে ৭৫,০০০ টাকা থেকে শুরু হয়। এবার যত গভীরে খুঁড়তে হবে, তার ওপর নির্ভর করে টাকার অঙ্কটাও বাড়বে, জানান তিনি।
ঠিক কোনখানটায় খুঁড়তে হবে বোঝার জন্য, পানড়ি বা স্থানীয় জল-জ্যোতিষীদের শরণাপন্ন হন বিশ্বম্ভর। সেকাজেও আবার আচার আয়োজন কম না। একটা গোটা নারকেল চাই, সেইটা নাকি জাদুবলে চরকিপাক খেয়ে জলের দিকে পড়বে। “একবার আমিও নিজের চোখে দেখেছিলাম। তবে কিনা, সেখানে জল পাওয়া যায়নি," বিশ্বম্ভর স্বীকার করেন।
মাটির জল পাতালে
বীডের এই জলসংকটের ফলে হাজার হাজার মানুষ লাগামছাড়া বোরওয়েল ব্যবসার দ্বারস্থ হচ্ছেন বাধ্য হয়ে। মাটি থেকে জল তোলার হিড়িকে এলাকার বাস্তুতন্ত্র বড়োসড়ো বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে ক্রমশ। গত পাঁচ বছরে মারাঠওয়ারার ৭৬ টির মধ্যে ৬১ টি তালুকেই ভূগর্ভস্থ জল তলানিতে পৌঁছেছে। এখানে অন্তত ২৫টি তালুকে জল এক থেকে দুই মিটার পর্যন্ত নিচে নেমে গেছে।
ভূগর্ভস্থ জল সমীক্ষা ও উন্নয়ন সংস্থার ২০১১ সালের হিসেব বলছে, রাজ্যজুড়ে গেরস্থালির কাজে ১.৬৯ লক্ষ ও সেচের কাজে ২ লক্ষের বেশি বোরওয়েল ব্যবহার হয়।