क़रीब 45 साल के लाल्हमेल्था पिछले 10 साल से डम्पा के तेइरेई में बीट अधिकारी हैं. वे बताते हैं कि इस हाथी के प्रजनन को लेकर कभी चर्चा हुई थी.

“इसमें कोई शक नहीं कि डम्पा में यह मादा हाथी जंगल में अकेले रहकर तनाव में रहती होगी. अगर विभाग इसके लिए किसी नर हाथी का साथ ढूंढे, जिसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते, तो यहां मिज़ोरम में हाथियों को स्थानीय तौर पर ख़त्म होने से बचाया जा सकता है,” अनवरुद्दीन चौधरी कहते हैं, जो मिज़ोरम में हाथियों की आबादी में गिरावट का अध्ययन करने वाले वन्यजीव विशेषज्ञ हैं.

साल 2001 के एक अध्ययन के मुताबिक़, परंपरागत रूप से मिज़ो, लाई, मारा, ब्रू, चकमा और हमार जैसे स्थानीय समुदाय हाथियों का शिकार करते थे और उनका मांस खाते थे.

‘द वाइल्ड एलिफ़ेंट: एलेफ़स मैक्सिमस इन मिज़ोरम’ शीर्षक वाले इस अध्ययन में बताया गया है कि 1960 के दशक में उग्रवाद और आधुनिक हथियारों के बढ़ने से शिकार में “तेज़ बढ़ोतरी” हुई. उग्रवादी हाथियों को सिर्फ़ मांस के लिए ही नहीं, बल्कि उनके दांत (हाथीदांत) के लिए भी मारते थे, जिसे दक्षिण-पूर्व एशिया के बाज़ारों में बेचकर हथियार ख़रीदे जाते थे.

साल 1980 और 1990 के दशक तक बचे हुए हाथी पश्चिमी और दक्षिणी इलाक़ों में छोटे-छोटे, अलग-थलग हिस्सों में सिमट गए थे. जिनमें डम्पा और न्गेंगपुई जैसे वन्यजीव अभयारण्य भी शामिल थे. इस तरह बिखर जाने से उनके रहने की जगह कम होती गई और आपस में ही प्रजनन का ख़तरा बढ़ गया, जिससे इन झुंडों का भविष्य लगभग ख़त्म सा हो गया था.

लाल्हमेल्था कहते हैं, “डम्पा में सबसे बड़ा जानवर हाथी है. यहां घने और ऊबड़-खाबड़ जंगल हैं, ढलानदार पहाड़ियों पर जहां किसी भी जानवर को देख पाना बहुत मुश्किल होता है. ऐसे में हाथी बाक़ी जानवरों के मुक़ाबले थोड़ा आसानी से दिख जाता है, भले ही वह अक्सर न दिखे.” वे आगे कहते हैं, “जब भी मैं इस हाथी को देखता हूं, मुझे लगता है कि अकेले रहने के बजाय इसे भी प्रजनन का मौक़ा मिलना चाहिए, इसका अपना एक परिवार होना चाहिए.” रियांग आदिवासी समुदाय से आने वाले लाल्हमेल्था यह भी मानते हैं कि एक दूसरी चिंता भी है: “यह डर भी रहता है कि अगर हाथियों की संख्या बढ़ी, तो हम जैसे वनकर्मियों पर हमले भी बढ़ सकते हैं.”