खिदिरपुर वह जगह है जहां लालबाबू अपने जैसे ही काम करने वाले तीन अन्य लोगों साथ किराए के एक कमरे में रहते हैं. वे कुर्मी समुदाय से आते हैं जो बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में सूचीबद्ध है, “हम काम के लिए पूरे शहर [कोलकाता] में पैदल घूमते हैं. मैं ज़्यादातर दक्षिणी हिस्से को कवर करता हूं, हर दिन अलग-अलग इलाकों में जाता हूं. आज मैं गरिया में हूं, कल बालीगंज जाऊंगा, उसके अगले दिन संतोषपुर,” चालीस की उम्र पार कर चुके लालबाबू बताते हैं. शहर भर में सार्वजनिक परिवहन से आने-जाने में उन्हें रोज़ क़रीब 30 रुपए ख़र्च करने पड़ते हैं.

एक घंटे की बस यात्रा और ख़ासा दूर तक पैदल चलने के बाद, गरिया में उन्हें दिन का पहला ग्राहक मिलता है.

वह फुटपाथ पर बैठ जाते हैं और अपने साथ लाए धूसर बैग से निकली हथौड़ी (हातुड़ी) और छेनी से पत्थर पर चोट करने लगते हैं. पत्थर से धूल और कणों का गुबार उठता है, जो उनके हाथ-पैरों पर जम जाता है.

ठुक-ठुक-ठुक-ठुक.

लालबाबू के हथौड़े चलाने से लगातार व लयबद्ध आवाज़ आती है, जो शिल पर टूटी हुई रेखाओं का एक पैटर्न बनाती है. “कुछ कारीगर ऊपर मछली, कमल या हाथी के डिज़ाइन बनाते हैं. लेकिन मुझे उन्हें उकेरना नहीं आता. उसके लिए ख़ास प्रशिक्षण चाहिए,” वे कहते हैं, लेकिन उनके हाथ काम करते रहते हैं और वे अब नोरा पर हथौड़ी चलाने लगते हैं. लालबाबू बताते हैं कि इन डिज़ाइनों में एक ख़ास तरह की धार होती है, जो मसाले पीसने के लिए ज़रूरी है.

शिल-नोरा की कार्यक्षमता उसकी खुदाई पर निर्भर करती है. “शिल-नोरा आमतौर पर चिकने, पॉलिश किए हुए पत्थर से बने होते हैं. लेकिन जब हम इन पर नक़्क़ाशी करते हैं, तो इस चिकनाहट को काट देते हैं,” लालबाबू कहते हैं. वे बताते हैं कि समय-समय पर, इस्तेमाल से घिस जाने के कारण इस घर्षण को फिर से बहाल करना पड़ता है. यही काम लालबाबू जैसे लोग करते हैं. लेकिन एक बार तराशे जाने के बाद, शिल-नोरा लगभग एक साल तक चल सकता है.