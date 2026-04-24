“कुछ साल पहले उसे कैंसर होने का पता चला है. इलाज के लिए हम उसे असम के सिलचर [120 किमी दूर] ले जाते हैं – अक्सर महीने में एक से अधिक बार. इलाज में मैं अब तक लगभग पांच लाख रुपए ख़र्च कर चुका हूं. और चूंकि यह रक़म मुझे उधार लेनी पड़ी, इसलिए अब मैं क़र्ज़ में डूबा हूं. मैंने अपने कुछ कटहल के पेड़ भी लकड़ी के लिए बेच दिए. आख़िरी पेड़ से मुझे 4,000 रुपए मिले,” रतीश बताते हैं.

जब बढ़ई का काम मिलता है, तो रतीश दिन के 500 रुपए कमाते हैं. एक महीने में वे अधिकतम 7,000 रुपए कमा पाते हैं. लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि उन्हें दो-तीन महीने तक काम नहीं मिलता.“तभी मैंने धर्मनगर जाकर वाद्य यंत्र बेचने शुरू किए. वही हमारे लिए आय का एकमात्र साधन बन सकता है. मेरे पास कोई बचत नहीं है. मेरा बड़ा बेटा शहर में आभूषणों की दुकान में काम करता है और जितना हो सके मदद करता है,” रतीश कहते हैं. उनके चार बच्चे हैं – तीन बेटे और एक बेटी, जो ज्योत्सना को अस्पताल ले जाने और लाने में मदद करते हैं. सबसे छोटी बेटी रिमिता (17) अभी हाईस्कूल में पढ़ती है.

इस गायक का एकमात्र सहारा उनका संगीत है. “मैं कोई गीत या धुन चुनता हूं और ख़ुद ही बजाता रहता हूं. किसी ने मुझे कभी सिखाया नहीं. जब मैं दोतारा बजाता हूं, तो मुझे समय का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता. मैंने कभी नहीं सोचा था कि इससे पैसे कमाऊंगा. पांच साल पहले, जब मैं आर्थिक संकट से जूझ रहा था, तब किसी ने सुझाव दिया कि दोतारा बनाकर बेचो.” अब तक वे 13 दोतारा बेच चुके हैं. एक दोतारा के लिए उन्हें 5,000 रुपए तक मिल जाते हैं. “एक वाद्य यंत्र के कच्चे माल की ही लागत 2,000 रुपए होती है. लेकिन मैंने अपना पहला बनाया हुआ दोतारा कभी नहीं बेचा. उससे मुझे बहुत लगाव है,” यह कहते हुए रतीश का चेहरा खिल उठता है.

अब उन्हें ग्राहक मिलने लगे हैं. “मैं संगीत का प्रेमी हूं और रतीश ख़ुद भी बहुत अच्छे वादक हैं. जब मुझे पता चला कि वे दोतारा बनाते हैं, तो मैंने तुरंत उनसे एक अपने लिए बनाने को कहा,” 45 वर्षीय विज्ञान शिक्षक सुरेंद्र नाथ बताते हैं. वे रतीश के पहले ग्राहक थे. उन्होंने ही उन्हें और वाद्य यंत्र बनाने के लिए प्रेरित किया और एक स्थानीय क्लब में प्रस्तुति देने का निमंत्रण भी दिया.