जुलाई और अगस्त भर यह समस्या बार-बार लौटती रही. हर बार अरुण को मैसूर में एक यूरोलॉजिस्ट की देखरेख में कुछ दिनों के लिए भर्ती करना पड़ता था. कई बार उन्हें संक्रमण हो जाता था, जिसके लिए एंटीबायोटिक दवाएं देनी पड़ती थीं. कभी-कभी उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता, जिसके लिए चिंता कम करने की दवाएं देनी पड़ती थीं. उनकी देखभाल करना और मुश्किल होता गया.

अरुण के पिता कहते हैं, “पेशाब की समस्या शुरू होने के बाद हमें कई बार मैसूर जाना पड़ा. सरकारी अस्पतालों में इलाज मुफ्त है, लेकिन चामराजनगर तक जाने के लिए वाहन 3,000 रुपए लेते हैं और मैसूर जाने के लिए 5,000 रुपए. इसके अलावा खाने और ठहरने का खर्च अलग. हर यात्रा में कम से कम 10,000 रुपए खर्च हो जाते हैं.”

डॉ. मादेगौड़ा कहते हैं कि अरुण जैसे लोगों के लिए सरकार बहुत कम करती है. “अगर किसी को बाघ मार दे या हाथी हमला कर दे, तो लगभग 20 लाख रुपए तक का मुआवजा मिलता है. लार्ज एरिया मल्टीपर्पज सोसाइटीज भी गंभीर दुर्घटनाओं और स्वास्थ्य समस्याओं के लिए बीमा योजनाएं देती हैं. लेकिन अगर शहद इकट्ठा करते समय कोई पेड़ से गिर जाए तो न बीमा मिलता है, न मुआवजा.” बिलिगिरी रंगन की पहाड़ियों से लेकर देश भर के उन सभी आदिवासी समुदायों को ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जो अपनी आजीविका के लिए जंगलों पर निर्भर हैं. “अरुण से पहले केरेडिम्ब पोडु का एक लड़का भी पेड़ से गिर गया था और उसका पैर कट गया.” सहकारी समिति कभी-कभी 2000 से 3000 रुपए तक की मदद देती है, लेकिन इतने पैसे में गुजारा संभव नहीं होता.