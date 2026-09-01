लंबे समय तक बनी रहने वाली मांसपेशियों और हड्डियों से जुड़ी दिक़्क़तें इंसान की चलने-फिरने, काम करने या रोज़मर्रा के अपने काम ख़ुद करने की क्षमता को सीमित कर देती हैं, तो इसे मस्कुलोस्केलेटल डिसएबिलिटी यानी मांसपेशियों और हड्डियों से जुड़ी अक्षमता माना जाता है. गन्ना मज़दूर इसका सबसे अधिक जोखिम उठाते हैं.

साल 2016 में हुए एक अध्ययन के मुताबिक़, अहिल्यानगर (पहले अहमदनगर) में हुए सर्वे के दौरान वहां क़रीब 50 फ़ीसदी गन्ना मज़दूरों को कमर के निचले हिस्से में दर्द की परेशानी मिली. यह मस्कुलोस्केलेटल (मांसपेशीय-कंकाल प्रणाली से जुड़ी) समस्याओं का सबसे बड़ा कारण है और दुनिया भर में 1.7 अरब लोग इससे प्रभावित हैं.

शंकर वाघमारे बीड़ ज़िले के काठोड़ा गांव के 42 साल के गन्ना मज़दूर हैं. उन्होंने बताया, “गन्ना काटते समय हमें लगातार झुके रहना पड़ता है. गन्ने की भारी-भारी गड्डियां उठाने के लिए बार-बार झुकना पड़ता है. इससे कमर के निचले हिस्से पर काफ़ी दबाव पड़ता है.”

गन्ने की कटाई के अलावा भी दूसरे काम उनके कमर दर्द को बढ़ाते हैं. एक जगह से दूसरी जगह जाने पर उन्हें घर का भारी सामान ट्रैक्टर पर चढ़ाना पड़ता है. थकान की हालत में ट्रैक्टर पर चढ़ना-उतरना भी ख़तरे से खाली नहीं होता. वाघमारे के मुताबिक़, “एक से दूसरी जगह जाते समय दो दिन और दो रात ट्रैक्टर में सिकुड़कर सफ़र करना पड़ता है. इससे मेरी कमर और अकड़ जाती है. वहां पहुंचकर तंबू लगाना, सामान उतारना और फिर वहीं गन्ने के खेत में उसी अस्थायी तंबू में रहना परेशानी को और बढ़ा देता है.”

कई मज़दूरों को मस्कुलोस्केलेटल समस्या से भी बड़ा ख़तरा झेलना पड़ता है. रोज़ 12 से 14 घंटे तेज़ धार वाली हंसिया चलाने के दौरान जरा-सी चूक भी स्थायी चोट में बदल सकती है और ज़िंदगी भर की शारीरिक अक्षमता की वजह बन सकती है.

टाटा ट्रस्ट के आशा प्रोजेक्ट के तहत गन्ने के खेतों में नाबालिग़ बच्चों के साथ काम कर चुके सामाजिक कार्यकर्ता परेश जयश्री मनोहर कहते हैं कि ख़ासतौर पर गन्ना मज़दूरों के बच्चे ऐसी चोटों के शिकार बनते हैं.

उन्होंने बताया,“कई माता-पिता अपने बच्चों को गन्ने के खेतों में साथ लाते हैं, क्योंकि गांव में उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं होता. बच्चे खेतों में हाथ बंटाते हैं, लेकिन उन्हें हंसिया चलाना ठीक से नहीं आता. इससे उन्हें गंभीर चोटें लग जाती हैं. बहुत से बच्चे बिना जूते-चप्पल के काम करते हैं और उनके पैरों में गंभीर चोटें लग जाती हैं.” इसके अलावा सांप-बिच्छू के काटने का ख़तरा भी रहता है.

साल 2013 में महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाक़ों में हुए एक अध्ययन के मुताबिक़, तीन में से दो से ज़्यादा मज़दूरों को गन्ना काटने वाली धारदार हंसिया या गन्ने के ठूंठ से चोट लगी थी.