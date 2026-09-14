સીતા સસાણે માટે બપોરના ભોજનનો વિરામ એક ભયાનક સ્વપ્નમાં ફેરવાઈ ગયો, જ્યારે તેમની નજર તેમના પતિ પર પડી.
તેમની નજરની સામે જ, તેમના પતિ કેશવનો ચહેરો એક તરફ વાંકો વળી ગયો હતો. તેઓ દોડીને તેમની પાસે ગયાં અને તેમને ખ્યાલ આવ્યો કે તેમના પતિએ કપડાંમાં જ પેશાબ કરી દીધો હતો.
વર્ષો પછી એ સમયને યાદ કરતાં સીતા કહે છે, “મેં બૂમ પાડીને તેમનું નામ લીધું, પણ તેમણે કોઈ જ જવાબ ન આપ્યો.” અત્યારે અમે મહારાષ્ટ્રના બીડ જિલ્લાના આહેરવાહેગાંવમાં આવેલી તેમની એક ઓરડાવાળી ઝૂંપડીમાં બેઠા છીએ.
આ દંપતીએ આખી સવાર કોલ્હાપુરની એક ખાંડની ફેક્ટરી માટે શેરડી કાપીને તેને ટ્રેક્ટરમાં ભરવામાં વિતાવી હતી. તેમના બે પુત્રો પણ પશ્ચિમ મહારાષ્ટ્રનાં એ જ ખેતરોમાં તેમની સાથે ખભેખભો મિલાવીને કામ કરતા હતા.
પરોઢિયે શરૂ થતી આ કમરતોડ મહેનત સૂર્યાસ્ત સુધી ચાલતી – બપોરે ફક્ત અડધા કલાકના ભોજન વિરામને બાદ કરતાં. 45 વર્ષીય સીતા, ખેતરમાં એક ચાદર પાથરીને સવારે તેમની કામચલાઉ ઝૂંપડીમાં ઝડપથી બનાવેલું ભોજન કાઢતાં. તેમણે ચાર થાળીઓ તૈયાર કરી અને પહેલી થાળી તેમના 55 વર્ષીય પતિ કેશવને આપી, જેઓ પોતાની જ દુનિયામાં ખોવાયેલા લાગતા હતા. અને પછી અચાનક જ તેમનો ચહેરો બદલાઈ ગયો.
ઓક્ટોબર 2023ની એ ડરામણી બપોરને યાદ કરતાં સીતા કહે છે, “હું ગભરાઈ ગઈ અને તેમને તરત જ નજીકના દવાખાને લઈ ગઈ.”
ડૉક્ટરે તરત જ નિદાન કર્યું: તે લકવાનો હુમલો (પેરાલિટિક સ્ટ્રોક) હતો. કેશવને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવા પડે તેમ હતા.
જોકે, તેઓ એમ જ ત્યાંથી જઈ શકે તેમ ન હતા. બીજા દરેક લાચાર સ્થળાંતરિત મજૂરની જેમ, આ પરિવારે પણ 1.5 લાખ રૂપિયાનો ઉપાડ લીધો હતો, જે તેમણે આ છ મહિનાની સિઝનમાં કાપેલી શેરડીના વજન સામે સરભર કરવાનો હતો.
એક દલિત પરિવારમાંથી આવતાં સીતા કહે છે, “જે કોન્ટ્રાક્ટરે અમને કામે રાખ્યાં હતાં, તે અમને જવા દેવા તૈયાર નહોતો.” તેમણે કોન્ટ્રાક્ટર સાથે દલીલ કરી, અથવા એમ કહો કે થોડી દયા ખાવા માટે આજીજી કરી, પણ તે ટસનો મસ ન થયો. તેમના બે દીકરાઓ, 23 વર્ષીય સૌરભ અને 21 વર્ષીય સૂરજને તેમની સાથે મજબૂરીમાં કામ ચાલુ રાખવું પડ્યું, જ્યારે કેશવ ખેતરમાં ઊભા કરેલા કામચલાઉ તંબુમાં લાચાર અને અશક્ત અવસ્થામાં પડી રહ્યા.