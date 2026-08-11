رجنی کُرّے نے ۱۲ سال کی عمر میں اپنے والدین کے ساتھ اینٹ بھٹے پر کام کرنا شروع کیا تھا۔
ان کے شوہر، راجیش کُرّے بھی ۱۲ سال کے ہی تھے جب انہوں نے پہلی بار اپنے ہاتھوں سے مٹی کی اینٹیں بنائی تھیں۔
آج، ان کی ۱۱ سال کی بیٹی راگنی اپنے والدین کے ساتھ مل کر روزانہ تقریباً ۱۵۰ اینٹیں بناتی ہے۔
گجرات کے گاندھی نگر ضلع کے اُواڑسد گاؤں کے قریب اپنے روزمرہ کے کاموں کی تفصیل بتاتے ہوئے رجنی کہتی ہیں، ’’ہم صبح کے تین یا چار بجے اٹھ کر کام شروع کر دیتے ہیں۔ سردی میں مسلسل کام سے ہمارے ہاتھ بے حس ہو جاتے ہیں۔‘‘
پورے ہندوستان میں اینٹ بنانے کا کام تقریباً مکمل طور پر جسمانی محنت پر منحصر ہے۔ اس کام میں دن بھر مسلسل اینٹیں بنانا، انہیں اٹھانا اور خشک کرنے کے لیے ترتیب سے رکھنا شامل ہے۔ اپنے قرض چکانے میں مدد کے لیے اکثر کنبے اینٹ بھٹوں کے کام میں اپنے بچوں کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ اس سے ایک ایسا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو ابتدائی عمر سے شروع ہو کر نسل در نسل جاری رہتا ہے۔
یہ وہ محنت ہے جو قرض سے جکڑی ہوئی ہے اور نسل در نسل منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے۔
چھتیس گڑھ کے جانجگیر-چامپا سے تعلق رکھنے والی رجنی، ۲۰۲۵ کے آخر میں اپنے شوہر اور چار بچوں – تین بیٹیوں اور ایک بیٹے – کے ساتھ گاندھی نگر آئی تھیں۔ ’’ہم یہاں اکتوبر-نومبر کے آس پاس آتے ہیں اور پانچ سے چھ مہینے ٹھہرتے ہیں،‘‘ ۲۸ سالہ رجنی اپنی سالانہ نقل مکانی کے بارے میں بتاتی ہیں۔ ’’اپریل کے پہلے ہفتہ تک، ہم اپنے گاؤں واپس لوٹ جاتے ہیں۔ شدید گرمی میں، اینٹیں بننے کے فوراً بعد چٹک جاتی ہیں، اس لیے سخت گرمیوں کے دوران کام ممکن نہیں ہوتا۔‘‘