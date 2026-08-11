తన తల్లిదండ్రులతో కలిసి ఒక ఇటుక బట్టీలో పనిచేయడం మొదలుపెట్టినప్పుడు రజని కురే వయసు కేవలం 12 ఏళ్ళే.
అలాగే, తన చేతులతో మొదటిసారి మట్టితో ఇటుకను తయారుచేసే నాటికి ఆమె భర్త రాజేశ్ కురే వయసు కూడా 12 ఏళ్ళే.
ఈరోజున, ఈ దంపతుల 11 ఏళ్ళ కూతురు రాగిణి, తన తల్లిదండ్రులతో కలిసి ప్రతిరోజూ సుమారు 150 ఇటుకల్ని తయారుచేస్తోంది.
“మేం తెల్లవారుజామున ఏ మూడో నాలుగో గంటలకు నిద్రలేచి పని మొదలుపెడతాం. చలిలో నిరంతరాయంగా పని చేయడం వల్ల మా చేతులు మొద్దుబారిపోతాయి,” గుజరాత్లోని గాంధీనగర్ జిల్లాలో ఉన్న ఉవార్సాద్ గ్రామం దగ్గర తాము చేసే రోజువారీ పని గురించి రజని వివరించారు.
భారతదేశమంతటా ఇటుకల తయారీ దాదాపు పూర్తిగా మానవ శ్రమపైనే ఆధారపడి ఉంది. మట్టిని నిరంతరం అచ్చుల్లో వేయడం, ఇటుకల్ని మోయడం, ఎండటం కోసం వరుసలుగా పేర్చడం లాంటి పనులు రోజంతా చేస్తూనే ఉండాలి. తమ కుటుంబాలు చేసిన అప్పులు తీర్చడంలో సహాయం చేయడానికి తరచూ పిల్లలు కూడా ఈ ఇటుక బట్టీలలో పనులు చేయాల్సి వస్తోంది. అలా ఇది చిన్న వయసులోనే మొదలై, తరతరాలుగా కొనసాగే ఒక వలయంగా మారుతుంది.
ఇది అప్పులతో ముడిపడి, ఒక తరం నుండి మరో తరానికి కొనసాగే శ్రమ.
ఛత్తీస్గఢ్లోని జాంజ్గీర్-చంపా ప్రాంతానికి చెందిన రజని, 2025 చివరలో తన భర్త, నలుగురు పిల్లలతో (ముగ్గురు కూతుళ్ళు, ఒక కొడుకు) కలిసి గాంధీనగర్కు వలస వచ్చారు. “మేం అక్టోబర్-నవంబర్ సమయంలో ఇక్కడికి వచ్చి, ఐదు నుండి ఆరు నెలల వరకు ఉంటాం,” అంటూ, ప్రతి ఏటా నడిచే తమ వలస గురించి 28 ఏళ్ళ రజని తెలిపారు. “ఏప్రిల్ మొదటి వారానికల్లా మేం మా గ్రామానికి తిరిగి వెళ్ళిపోతాం. విపరీతమైన ఎండలున్నప్పుడు, తయారుచేసిన వెంటనే ఇటుకలకి పగుళ్ళు ఏర్పడతాయి. అందుకే, ఎండలు అధికంగా ఉండే నడి వేసవి కాలంలో బట్టీలలో పని చేయడం కుదరదు.”