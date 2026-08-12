ரஜ்னி குர்ரே 12 வயதிலிருந்து தனது பெற்றோருடன் செங்கல்சூளையில் வேலை செய்து வருகிறார்.
அவரது கணவர் ராஜேஷ் குர்ரே முதன்முதலாக தனது கைகளால் கல் அறுத்தபோது அவருக்கு வயது 12.
இன்று அவர்களின்11 வயது மகள் ராகினியும் பெற்றோருடன் சேர்ந்து தினமும் சுமார் 150 கற்களை அறுக்கிறார்.
“நாங்கள்அதிகாலை 4 மணிக்கு எழுந்து வேலையைத் தொடங்கிவிடுவோம். தொடர் வேலையால் குளிர்காலங்களில் எங்கள் கைகள் மரத்துப்போய்விடும்,” என்று, குஜராத்தின் காந்திநகர் மாவட்டம் உவர்சாத் கிராமத்தில் தனது அன்றாடம் குறித்து விளக்குகிறார் ரஜ்னி.
செங்கல் தயாரிப்பு என்பது இந்தியாவில் கல் அறுத்தல், சுமத்தல், நாள் முழுவதும் கற்களை அடுக்கி காய வைத்தல் என முற்றிலும் மனித உழைப்பையேச் சார்ந்துள்ளது. குடும்பங்களின் கடன்களை அடைக்க குழந்தைகளும் சிறுவயதிலேயே செங்கல்சூளைகளில் வேலை செய்வது பல தலைமுறைகளாக தொடர்கிறது.
கடனுடன் பிணைக்கப்பட்டுள்ள இந்த வேலை தலைமுறை தலைமுறையாக கடத்தப்படுகிறது.
சத்தீஸ்கரின் ஜாஞ்ஜீர்-சம்பாவை பூர்வீகமாகக் கொண்ட ரஜ்னி 2025ஆம் ஆண்டின் பிற்பகுதியில் தனது கணவர், மூன்று மகள்கள், மகனுடன் காந்திநகருக்கு வந்தார். “அக்டோபர்-நவம்பர் மாதங்களில் இங்கு வந்து ஐந்தாறு மாதங்கள் தங்குவோம்,” என தங்கள் 28 ஆண்டுகால வருடாந்திர புலம்பெயர்வைச் சொல்கிறார். “ஏப்ரல் முதல் வாரத்தில் நாங்கள் எங்கள் கிராமத்திற்குத் திரும்புவோம். கடும் வெப்பத்தில் செங்கற்களில் வெடிப்பு ஏற்பட்டு விடும் என்ற காரணத்தால் கடும் கோடையில் வேலை செய்ய முடியாது.”