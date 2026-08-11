छत्तीसगढ़ में परीवारु वटि ज़मीन जो हिकु नढिड़ो टुकिरो आहे जंहिं ते उहे मानसून में सारियूं पोखंदा आहिनि, पर इन सां संदनि पूराओ नथो थिए। रजनी चवे थी, “मुंहिंजो मुड़ुसुु [राजेश] ॻोठ में पेंटिंग जो कमु कंदो आहे, पर नेमाइते तौर ते कमु नथो मिलेसि। असां हर साल पंहिंजनि परीवारनि सां गॾु बठनि ते कमु करण जे लाइ लॾे वेंदा आहियूं। जिते बि कमु ऐं बहितरु मज़ूरी मिली वञे, हुते असां खे वञणो पवंदो आहे।” परीवार महीननि जे लाइ लॾपलाण कंदा आहिनि ऐं घणा पंहिंजनि ॿारनि खे पाण सां गॾु आणींदा आहिनि छाकाणि त पुठियां ॻोठ में उन्हनि जी संभाल करण वारो को बि न हूंदो आहे।

आमतौर ते परीवारु कम जो सीज़न शुरू थियण खां अॻु ई ठीकेदार खां अॻुवाट रक़म वठंदा आहिनि। अहिड़ीअ रीति उहे बठे ते कम करण लाइ पाबंदु थी वञनि था, जेसीं रक़म चुकाए न छड॒नि। रजनी पारी खे ॿुधाए थी, “सिरूं त ठहंदियूं रहंदियूं आहिनि, पर ख़बर नाहे त मुंहिंजे मुड़ुसु ठीकेदार खां केतिरो ऐडवांस वरितो आहे।” हीअ ॻाल्हि इन निज़ाम में मौजूदु इख़्तियारनि जी अणबराबरी खे उजागरु करे थी।

हूअ अॻिते ॿुधाए थी त सीज़न पूरो थींदे ई ठीकेदार (कॉन्ट्रेक्टर) ऐं संदसि मुड़ुसु गडि॒जी आख़िरीं हिसाबु कंदा आहिनि। इन मा वरितल अॻुवाट रक़म ऐं ख़र्ची (हफ़्तेवार भता) जा पैसा कटे छडि॒बा आहिनि। रजनी जे मुताबिक़ि, अदाइगी (पैमेंट) कॾहिं बि मुक़ररु न कई वेंदी आहे। इन जो मदारु जोड़ियल सिरुनि जे तइदाद, सीज़न जे मुदे ऐं बि॒यनि कटौतियुनि ते आहे।

हफ़्तेवार भता बेक़ाइदा ऐं ॾाढा घटि हूंदा आहिनि – एतिरो ई पैसो मिलंदो आहे जंहिं में मस गुज़ारो थिए। रजनी चवे थी, “असांखे हर जुमे जो ख़र्ची [पेशगी] मिलंदी आहे। इहा मज़ूरी नाहे, पर रोज़ जे ख़र्चु पखे जे लाइ मिलंदड़ अॻुवाट रक़म आहे, जंहिं जो पोइ आख़िरि में हिसाबु थी वेंदो आहे।”

गुजरात सरकार जी घटि में घटि मज़ूरी जे मुताबिक़ि, सिरुनि जे बठनि में मज़ूरनि खे हिक सिर जा 0.87 रुपयो, याने 1,000 सिरुनि जा 871 रुपया हासिलु थियण घुरिजनि। लेकिनि अहमदाबाद में मौजूदु बठनि जे मज़ूर यूनियन जे अगि॒वाननि जो चवण आहे त हक़ीक़त में घणो करे मज़ूरनि खे इन खां बि घटि पैसा मिलंदा आहिनि।

जीअं त सॼो निज़ामु फ़क़ति ज़िबानी आहे ऐं इन जो को लिखियल रिकार्ड कोन्हे, इनकरे मज़ूरनि खे अक्सरि मालूमु ई न हूंदो आहे त उन्हनि असुल में केतिरा पैसा कमाया आहिनि या पेशिगी रक़म अञा केतिरी मोटाइणी आहे। अहिड़ीअ रीति उहे क़र्ज़ ऐं गै़र यक़ीनी जे कुन में फाथल रहनि था, जंहिं मां निकरणु ॾाढो मुश्किलु थी पवंदो आहे।

गुज़िरियल सालु, बेमुंदाइते मींहनि ऐं सख़्तु गर्मी जे करे, सीज़न घणे अरिसे ताईं हली न सघियो। लॻभॻि छहनि महीननि जे पोरिहिए बैदि अटिकल 50,000-60,000 घर वापसी बैदि संदनि बैंक अकांउट में हासिल थिया।