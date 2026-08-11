रजनी कुर्रे 12 सालनि जी उमिरि में पंहिंजे माउ-पीउ सां गॾु सिर बठे ते कमु करण शुरू करे छडि॒यो हो।
संदसि मुड़ुसुु राजेश कुर्रे बि 12 सालनि जो हो, जड॒हिं हुन पहिरियों दफ़ो पंहिंजे हथनि सां मिटीअ जी सिर खे घड़ियो हो।
हाणे संदसि 11 सालनि जी धीअ रागिनी बि माउ-पीउ सां गॾु हर रोज़ु अटिकल 150 सिरूं ठाहे थी।
गांधीनगर ज़िले जे उवरसाद ॻोठ जे वेझो पंहिंजे रोज़ जे कमनि जो ब्यौरो ॾींदे रजनी चवे थी, “असां सुबुह सवेल ई टे चार लगे॒ उथी करे कमु शुरू करे छडं॒दा आहियूं। सीअ में सांदहि कमु कंदे कंदे असांजा हथ सुन थी वेंदा आहिनि।”
सॼे भारत में सिरूं जोड़ण जो कमु ज़रे लॻभॻि मुकमिलु तौर ते इंसानी पोरिहिए जे भरोसे हले थो। सॼो ॾींहुं मज़ूर सिरुनि खे सांदहि घड़ण, ढोइण ऐं सुकाइण जे लाइ तर्तीब डि॒यण जे कम में महू हूंदा आहिनि। परीवारनि खे क़र्ज़ चुकाइण में मदद जे वास्ते ॿारनि खे अक्सरि बठनि में सिरुनि जे कम में शामिलु कयो वेंदो आहे। अहिड़ीअ रीति इहो सिलसिलो चालू थिए थो, जेको जल्दी शुरू थी वेंदो आहे ऐं पीढ़ी ब पीढ़ी हलंदो आहे।
इन पोरिहिए में क़र्ज़ जो मर्ज़ु सदाईं लॻो पियो हूंदो आहे ऐं पीढ़ी ब पीढ़ी इहो मर्ज़ु विचुड़ंदो रहे थो।
छत्तीसगढ़ जे जांजगीर-चांपा जी रहिवासी रजनी 2025 जे आख़िर में पंहिंजे मुड़ुसु ऐं ॿारनि में टिनि छोकिरियुनि ऐं हिक छोकिरे खे साण करे गांधीनगर पहुती। 28 सालनि जी रजनी हर साल जी इन लड॒पलाण जे बारे में ॿुधाए थी, “असां आक्टोबर-नवंबर जे आसपासि हिते अचूं था ऐं पंज-छह महीना हिते रहूं था। अप्रेल जे पहिरिएं हफ़्ते ताईं पंहिंजे ॻोठ हलिया वञूं। गर्मी ॾाढी वधी वञे त सिरूं जुड़ण ई मस त टुड़कयो पवनि। इनकरे सख़्तु ऊन्हारे में कमु थी नथो सघे।”