ਰਜਨੀ ਕੁੱਰੇ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ਼਼ ਇੱਟ-ਭੱਠੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁੱਰੇ ਨੇ ਵੀ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰੇ ਇੱਟਾਂ ਥੱਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਅੱਜ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 11 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਧੀ, ਰਾਗਿਨੀ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ਼਼ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 150 ਇੱਟਾਂ ਥੱਪ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
''ਅਸੀਂ ਤੜਕੇ 3 ਜਾਂ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਆਲ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਸੁੰਨ੍ਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,'' ਰਜਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਦੇ ਓਵਰਸਾਦ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਵੋ ਇੱਟਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ਼਼ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਫੇਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਂਝੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਚੁਕਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਥੱਪੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਾ-ਪਲਟਾਉਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ ਬੋਲਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਭੱਠਿਆਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਜਾ ਜਿਹਦਾ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਬੱਝੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬੀਤਦੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਜਗੀਰ-ਚੰਪਾ ਦੀ ਰਜਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੇ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ- ਤਿੰਨ ਧੀਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਨਾਲ਼਼ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਪਹੁੰਚੇ। ''ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ,'' 28 ਸਾਲਾ ਰਜਨੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ''ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪਰਤ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੂ ਕਾਰਨ ਪੱਥੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਤਿੜਕਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ।''