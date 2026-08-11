ରଜନୀ କୁରେଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମାତ୍ର ୧୨ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ବାପାମା’ଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଇଟାଭାଟିରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାଜେଶ କୁରେ ମଧ୍ୟ ୧୨ ବର୍ଷର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିଜ ହାତରେ ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳାରେ ଇଟା ତିଆରି କରିଥିଲେ।
ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ୧୧ ବର୍ଷର ଝିଅ ରାଗିଣୀ ନିଜ ବାପାମା’ଙ୍କ ସହ ମିଶି କାମ କରୁଛି ଓ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ପ୍ରାୟ ୧୫୦ ଇଟା ତିଆରି କରୁଛି।
ଗୁଜରାଟ ଗାନ୍ଧୀନଗର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉଭରସାଡ଼ ଗାଁ ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ରଜନୀ କହନ୍ତି, ‘‘ଆମେ ରାତି ତିନି କିମ୍ବା ଚାରିଟାରେ ଉଠି କାମ କରିବାରେ ଲାଗିଯାଉ। ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡାରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କାମ କରିବା ଫଳରେ ଆମ ହାତ ଅବଶ ହୋଇଯାଏ।’’
ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନୁହେଁ, ଭାରତରେ ଇଟା ତିଆରି କାମ ପ୍ରାୟତଃ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଦିନସାରା ନିରନ୍ତର ଇଟା ଗଢ଼ିବା, ବୋହିବା ଏବଂ ଇଟା ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ। ପରିବାରର ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଇଟାଭାଟି କାମରେ ଜଡ଼ିତ କରାଯାଏ, ଫଳରେ ଏକ ଏପରି ଅଭିଶପ୍ତ ଚକ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯାହା ଶୈଶବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ।
ଏହା ହେଉଛି ଏପରି ଶ୍ରମ ଯାହା ଋଣ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇରହିଛି ଏବଂ ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ଧରି ଚାଲିଆସୁଛି।
ମୂଳତଃ ଛତିଶଗଡ଼ର ଜାଞ୍ଜଗୀର-ଚାମ୍ପା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ରଜନୀ, ୨୦୨୫ ମସିହା ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଚାରି ଜଣ ପିଲାଛୁଆ - ତିନି ଝିଅ ଓ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ସହ ଗାନ୍ଧୀନଗରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ସେମାନେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି ଆସନ୍ତି। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ୨୮ ବର୍ଷୀୟା ରଜନୀ କହନ୍ତି, ‘‘ଆମେ ଏଠାକୁ ଅକ୍ଟୋବର-ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଆସୁ ଏବଂ ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁ। ଏପ୍ରିଲ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଆମ ଗାଁକୁ ଫେରିଯାଉ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସମୟରେ ଇଟାଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହେବା ପରେ ଫାଟିଯାଏ। ତେଣୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମଋତୁରେ ଯେତେବେଳେ ତାତି ଶୀର୍ଷରେ ପହଁଚିଥାଏ, ସେତେବେଳେ କାମ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ।