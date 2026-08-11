रजनी कुर्रे १२ वर्षांची होती तेव्हापासून आपल्या आईवडलांसोबत वीटभट्टीत काम करू लागली.
तिचा पती राजेश कुर्रे देखील वयाच्या १२ व्या वर्षापासून वीट भट्टीत काम करतोय.
आज, त्यांची ११ वर्षांची मुलगी रागिनीच्या नशिबीही तेच काम आलंय. आपल्या आईवडलांसोबत ती रोज १५० वीटा तयार करते.
“आम्ही रोज पहाटे तीन किंवा चार वाजता उठतो आणि कामाला सुरुवात करतो. सतत थंडीत काम केल्यानं आमचे हात बधीर होतात,” रजनी आपल्या रोजच्या कामाबद्दल सांगते. ती गुजरातच्या गांधीनगरमधील उवरसाड गावाजवळच्या वीटभट्टीत काम करते.
संपूर्ण भारतातील वीट निर्मिती प्रक्रिया ही पूर्णपणे मानवी कष्टांवर अवलंबून असते. यात दिवसभरात वीटांचा साचा तयार करणे, त्या वाहून नेणे किंवा वाळवण्यासाठी त्यांची मांडणी करणे ही सर्व कामे केली जातात. यातली बरीचशी कुटुंबं कर्जाच्या विळख्यात अडकलेली असतात. त्यामुळे कर्जाचा हा भार कमी करण्यात मदत व्हावी म्हणून लहान मुलांनाही वीट भट्टीच्या कामात जुपलं जातं. हे चक्र पिढ्यानपिढ्या असंच सुरू आहे.
हे कर्जबाजारीपण आणि कष्ट आयुष्याला बांधल्यासारखे आहेत आणि पिढ्यानपिढ्या हे चित्र बदललं नाहीये.
२८ वर्षीय रजनी मुळची छत्तीसगढमधल्या जांजगीर-चंपा गावची. २०२५ मध्ये ती पती आणि तीन मुली आणि एक मुलगा यांच्यासोबत गांधीनगरला आली. “आम्ही ऑक्टोबर-नोव्हेंबरच्या दरम्यान इथं येतो आणि पुढचे पाच-सहा महिने इथेच आमचा मुक्काम असतो,” रजनी आपल्या दरवर्षीच्या स्थलांतराविषयी सांगते. “एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत आम्ही आमच्या गावी परत जातो. कडक उन्हात वीटा बनवल्या तर त्या तडकतात, त्यामुळे कडक उन्हात हे काम करणं अवघड असतं.”