അച്ഛനമ്മമാരോടൊപ്പം ഒരു ഇഷ്ടികക്കളത്തിൽ ജോലിക്ക് ചേർന്നപ്പോൾ രജ്നി കുറേയ്ക്ക് 12 വയസ്സായിരുന്നു.
അവരുടെ ഭർത്താവ് രാജേഷ് ഖുറേയ്ക്കും 12 വയസ്സായിരുന്നു, ആദ്യമായി കൈകൾകൊണ്ട് ഇഷ്ടികയ്ക്ക് ആകൃതിവരുത്തുമ്പോൾ.
ഇന്ന്, അവരുടെ 11 വയസ്സുള്ള മകൾ രാഗിണി, തൻ്റെ അച്ഛനമ്മമാരോടൊപ്പം, ദിവസത്തിൽ 150 ഇഷ്ടികകൾവീതം ഉണ്ടാക്കുന്നു.
“രാവിലെ മൂന്ന് മണിക്കോ നാലുമണിക്കോ എഴുന്നേറ്റ് ജോലി തുടങ്ങും. തണുപ്പുകാലത്ത് കൈകൾ മരവിച്ചിട്ടുണ്ടാകും, തുടർച്ചയായ ജോലി ചെയ്ത്,” ഗുജറാത്തിലെ ഗാന്ധിനഗർ ജില്ലയിലെ ഉവർസാദ് ഗ്രാമത്തിലെ തൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തെ ജോലിയുടെ കാര്യം പറയുകയായിരുന്നു രജനി.
ഇന്ത്യയിലെമ്പാടും, ഇഷ്ടികനിർമ്മാണം പൂർണ്ണമായും കൈകൾകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ്. ആകൃതി വരുത്തലും, ചുമക്കലും, കൊണ്ടുപോയി ഉണക്കലും എല്ലാം. കുടുംബങ്ങളുടെ കടബാധ്യത തീർക്കാൻ കുട്ടികൾക്കും ഈ പണിയിലേക്ക് വരേണ്ടിവരുന്നു. അതൊരു ചക്രംപോലെ എല്ലാ തലമുറയിലും ആവർത്തിക്കുന്നു.
കടബാധ്യതയിൽപ്പെട്ട്, ഒരു തലമുറയിൽനിന്ന് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് നീളുന്ന ഒരു അദ്ധ്വാനം.
ചത്തീസ്ഗഢിലെ ജാൻഗീർ-ചമ്പ സ്വദേശിയായ രജനി, 2025-ലാണ് ഭർത്താവും നാല് കുട്ടികളുമായി – മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളും ഒരു മകനും – ഗാന്ധിനഗറിലെത്തിയത്. “”ഞങ്ങൾ ഒക്ടോബർ-നവംബർ കാലത്ത് ഇവിടെ വന്ന് അഞ്ചാറ് മാസം നിൽക്കും,” വർഷംതോറുമുള്ള കുടിയേറ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആ സ്ത്രീ സംസാരിക്കുന്നത്. “ഏപ്രിൽ ആദ്യത്തെ ആഴ്ചയോടെ ഞങ്ങൾ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങും. കടുത്ത ചൂടിൽ, ഇഷ്ടികകൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഉടൻ പൊട്ടാൻ തുടങ്ങുന്നതിനാൽ, ആ സമയത്ത് ജോലി സാധ്യമാവില്ല.