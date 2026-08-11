ಇಟ್ಟಿಗೆ ಭಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ರಜನಿ ಕುರ್ರೆಯವರಿಗೆ 12 ವರ್ಷ. ಅವರು ತನ್ನ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದರು.
ಅವರ ಗಂಡ ರಾಜೇಶ್ ಕುರ್ರೆ ಕೂಡಾ ತನ್ನ 12ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮಣ್ಣನ್ನು ಅಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ತಯಾರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಇಂದು ಅವರ ಮಗಳಾದ 11 ವರ್ಷದ ರಾಗಿಣಿ ತನ್ನ ಅಪ್ಪ- ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 150 ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ.
ಗುಜರಾತಿನ ಗಾಂಧೀನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉವರ್ಸದ್ ಎನ್ನುವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರಜನಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತಾ, “ನಾವು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಎದ್ದು ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚಳಿಗೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳು ಮರಗಟ್ಟಿ ಹೋಗಿರುತ್ತವೆ” ಎಂದರು.
ಭಾರತದ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಉದ್ಯಮ ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಶ್ರಮವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ದಿನವಿಡೀ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಅಚ್ಚು ಹಾಕವುದು, ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಾಗಿಸುವುದು, ನಂತರ ಒಣಗಿಸುವುದು ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮನುಷ್ಯ ಶ್ರಮವೇ ಬೇಕು. ಸಾಲ ತೀರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಹ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲೇ ಶುರುವಾಗುವ ಈ ಕೆಲಸದ ಸರಪಳಿ ತಲಾಂತರಗಳ ತನಕ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ.
ಈ ಕೆಲಸ ಸಾಲದ ಶೂಲ ಮತ್ತು ಇದು ತಲೆಮಾರುಗಳತನಕ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ.
ಛತ್ತೀಸಗಢದ ಜಾಂಜಗೀರ್-ಚಂಪಾ ಮೂಲದ ರಜನಿ, 2025ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ - ಮೂರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ಬ ಮಗ - ಗಾಂಧಿನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದರು. "ಅಕ್ಟೋಬರ್-ನವೆಂಬರ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಐದಾರು ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ" ಎಂದು 28 ವರ್ಷದ ರಜನಿ ತಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ವಲಸೆ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿದರು. "ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೊದಲ ವಾರದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಊರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಹಳ ಬಿಸಿಲಿದ್ರೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಬಿರುಕು ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋವಾಗ ಕೆಲಸ ನಡೆಯಲ್ಲ."