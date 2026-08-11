रजनी कुर्रे ने 12 साल की उम्र में अपने माता-पिता के साथ ईंट भट्ठे पर काम करना शुरू कर दिया था.
उनके पति राजेश कुर्रे भी 12 साल के थे, जब पहली बार उनके हाथों ने गीली मिट्टी को ईंट का आकार दिया था.
आज उनकी 11 वर्षीय बेटी रागिनी भी अपने माता-पिता के साथ हर दिन क़रीब 150 ईंटें बनाती हैं.
“हम सुबह तीन-चार बजे उठकर काम शुरू कर देते हैं. ठंड में लगातार काम करते-करते हमारे हाथ सुन्न पड़ जाते हैं,” गांधीनगर ज़िले के उवरसाद गांव के पास अपने रोज़मर्रा के काम का ब्यौरा देते हुए रजनी कहती हैं.
पूरे भारत में ईंट बनाने का काम लगभग पूरी तरह मानवीय श्रम पर निर्भर है. दिनभर मजदूर लगातार ईंटें ढालते, उन्हें ढोते और सुखाने के लिए करीने से लगाते रहते हैं. परिवारों को क़र्ज़ चुकाने में मदद करने के लिए अक्सर बच्चों को भी ईंट भट्ठों के काम में लगा दिया जाता है. इस तरह एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है, जो कम उम्र में ही अपनी जड़ें जमा लेता है और पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलता रहता है.
यह ऐसा श्रम है, जो क़र्ज़ से बंधा हुआ है और पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है.
छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा की रहने वाली रजनी 2025 के आख़िर में अपने पति और चार बच्चों - तीन बेटियों और एक बेटे - के साथ गांधीनगर पहुंची थीं. रजनी (28) अपने हर साल होने वाले इस प्रवास के बारे में बताती हैं, “हम अक्टूबर-नवंबर के आसपास यहां आते हैं और पांच-छह महीने रहते हैं, अप्रैल के पहले हफ़्ते तक अपने गांव लौट जाते हैं. बहुत ज़्यादा गर्मी में ईंटें बनने के तुरंत बाद ही चटक जाती हैं. इसलिए बहुत अधिक गर्मियों में काम नहीं हो पाता.”