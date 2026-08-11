छत्तीसगढ़ में परिवार के पास थोड़ी-सी ज़मीन है, जिस पर वे मानसून के दौरान धान उगाते हैं, लेकिन उससे उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होतीं. रजनी कहती हैं, “मेरे पति [राजेश] गांव में पेंटिंग का काम करते हैं, लेकिन नियमित काम नहीं मिलता. हम हर साल अपने परिवार के साथ भट्ठों पर काम करने के लिए पलायन करते हैं. जहां काम और बेहतर मज़दूरी मिलती है, हमें वहीं जाना पड़ता है.” परिवार महीनों के लिए पलायन करते हैं और उनमें से ज़्यादातर अपने बच्चों को भी साथ ले आते हैं, क्योंकि पीछे गांव में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता.

आमतौर पर परिवार काम का मौसम शुरू होने से पहले ठेकेदार से कुछ अग्रिम रक़म ले लेते हैं. इससे वे उस ईंट भट्ठे से तब तक बंधे रहते हैं, जब तक वह रकम चुका नहीं दी जाती. रजनी पारी को बताती हैं, “ईंटें तो बनती रहती हैं, लेकिन मुझे यह भी नहीं पता कि मेरे पति ने ठेकेदार से कितनी रकम एडवांस ली है.” उनकी यह बात इस व्यवस्था में मौजूद गहरे सत्ता-असंतुलन को उजागर करती है.

वह आगे बताती हैं कि मौसम ख़त्म होने पर ठेकेदार और उनके पति साथ बैठकर अंतिम हिसाब करते हैं. इसमें ली गई अग्रिम रक़म और ख़र्ची (साप्ताहिक भत्ता) काट लिया जाता है. रजनी के मुताबिक़, भुगतान की कोई तय रक़म नहीं होती. यह बनाई गई ईंटों की संख्या, काम के मौसम की अवधि और दूसरी कटौतियों पर निर्भर करता है.

साप्ताहिक ख़र्ची अनियमित और बहुत कम होती है – बस इतनी कि किसी तरह गुज़ारा भर हो सके. रजनी कहती हैं, “हमें हर शुक्रवार को ख़र्ची मिलती है. यह मज़दूरी नहीं, बल्कि रोज़मर्रा के ख़र्च के लिए दी जाने वाली अग्रिम रक़म है, जिसे बाद में अंतिम भुगतान में समायोजित कर लिया जाता है.”

गुजरात सरकार की न्यूनतम मज़दूरी के अनुसार ईंट भट्ठों के मज़दूरों को प्रति ईंट 0.87 रुपये, यानी 1,000 ईंटों के लिए 871 रुपए की दर से भुगतान किया जाना चाहिए. लेकिन अहमदाबाद स्थित ईंट भट्ठा मज़दूर यूनियन के प्रतिनिधियों का कहना है कि वास्तविकता में मज़दूरों को अक्सर इससे भी कम भुगतान मिलता है.

चूंकि पूरी व्यवस्था मौखिक है और उसका कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, इसलिए मज़दूरों को अक्सर यह पता ही नहीं होता कि उन्होंने वास्तव में कितनी कमाई की है या उनके द्वारा ली गई कितनी अग्रिम रक़म अभी बकाया है. इस तरह वे क़र्ज़ और अनिश्चितता के एक ऐसे चक्र में फंसे रहते हैं, जिससे निकल पाना उनके लिए बेहद मुश्किल होता है.

इस साल बेमौसम बारिश और भीषण गर्मी के चलते भट्ठे का काम लंबे समय तक नहीं चल सका. क़रीब छह महीने की कड़ी मेहनत के बाद परिवार को घर के बैंक खाते में लगभग 50,000 से 60,000 रुपए मिले.